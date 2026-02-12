Xuất hiện 2 kẻ muốn phá nát chuyện của Soobin và bạn gái

Nam diễn viên kiêm người mẫu Soobin và nàng Á hậu học bá Heesun là cặp đôi đẹp nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng ở chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Không chỉ thành đôi trong show, cặp trai đẹp - gái xinh này còn hẹn hò ngoài đời thật.

Thế nhưng vào sáng 11/2, tờ KyungHyang đưa tin, 2 người chơi cùng chương trình Địa Ngục Độc Thân 5 gồm Seungil - Minji đã tìm cách ly gián, phá đám Soobin - Heesun, khiến cặp đôi đẹp phải đối mặt với thử thách lớn trong hành trình đến với nhau.

Theo nguồn tin, trong 1 phân cảnh ở tập mới lên sóng của Địa Ngục Độc Thân mùa này, Seungil - Minji đã hồn nhiên thảo luận về chuyện Soobin vừa ngủ cùng giường với Minji vào tối hôm trước ngay trước mặt cặp đôi Heesun - Soobin. Seungil nói to với Minji để cho Heesun - Soobin cùng nghe thấy: "Anh có thể nói với mọi người chuyện 2 người (Minji - Soobin) đã ngủ chung giường không?". Minji liền lên giọng: "Anh không được nói chuyện đó ở đây đâu. Em muốn thành thật về mọi chuyện, nhưng không phải ở chỗ này". Nghe thì có vẻ Minji không muốn mang chuyện mình ngủ chung với Soobin bị mang ra bàn tán, mổ xẻ, thế nhưng việc nữ vận động viên điền kinh lên giọng ngay trước mặt Heesun đã cho thấy cô nàng cố tình muốn cho đối phương biết rõ mọi chuyện. Động thái của Seungil - Minji gây bàn tán âu cũng là bởi họ đều biết Soobin quan tâm và yêu thích Heesun ngay ở thời điểm đó.

Seungil - Minji chia sẻ chuyện Soobin - Minji ngủ chung giường ngay trước mặt Soobin - Heesun. Ảnh: Naver

Chuyện tình cảm của Soobin và Heesun đã đối mặt với thử thách lớn vì có 2 nhân vật là Seungil - Minji muốn phá đám. Ảnh: Naver

Động thái của Seungil - Minji đã khiến Soobin cảm thấy khó xử, đồng thời làm cho Heesun bị dao động, nghi ngờ tình cảm Soobin dành cho mình. Thậm chí, Heesun đã bật khóc nức nở trong phòng, đồng thời tỏ ra vô cùng hoang mang: "Việc họ ngủ chung giường khiến em tự hỏi liệu có phải là do tình cảm của Soobin dành cho Minjin đã lớn dần lên hay do tình cảm anh ấy dành cho em vốn dĩ không chân thành".

Ngay cả dàn host của show cũng ngỡ ngàng trước màn tương tác kỳ lạ của Seungil - Minji. Dex gay gắt bày tỏ: "Hành động này cứ như đang chen chân vào mối quan hệ của người khác ấy". Không chỉ có host của show bức xúc mà cộng đồng mạng cũng chỉ trích kịch liệt hành động phản cảm của Seungil - Minji.

Seungil - Minji hứng "gạch đá" tơi bời vì bị tố muốn phá nát cặp đôi đẹp Soobin - Heesun. Ảnh: X

Rất may sau đó Soobin - Heesun đã vượt qua giai đoạn khó khăn, căng thẳng trong mối quan hệ và quyết định thành đôi với nhau ở cuối chương trình. Ở ngoài đời, cặp đôi diễn viên - Á hậu đến nay vẫn đang hẹn hò hạnh phúc. Họ được cho là yêu nhau mặn nồng, say đắm tới mức nàng Á hậu học bà đã lấy luôn áo của Soobin mặc và công khai khoe với tất cả mọi người trên trang cá nhân. Ngay trong quá trình ghi hình cho Địa Ngục Độc Thân, Soobin đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Heesun. Trong 1 phân cảnh đi cùng Minji, Soobin thừa nhận rằng lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ tới Heesun, lo lắng, quan tâm xem cô đang làm gì.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ mới đây thôi, Soobin - Heesun còn ở bên nhau tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp sau khi show Địa Ngục Độc Thân kết thúc phát sóng. Họ ngồi sát rạt vào đối phương, cùng xem lại chương trình Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, khiến người hâm mộ "tan chảy". Mối quan hệ của cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt. Cả bạn thân cũng tích cực ủng hộ, vun vén cho Soobin và nàng Á hậu đình đám.

Soobin trước đó cho Heesun mượn chiếc áo hoodie trong quá trình tham gia Địa Ngục Độc Thân. Và sau khi rời chương trình, nàng Á hậu được cho là vẫn giữ chiếc áo đó để mặc. Ảnh: X

Soobin - Heesun mới đây đã hẹn hò, cùng xem lại show Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí hạnh phúc. Ảnh: X

Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới giải trí, Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki.

Trong khi đó, Heesun sinh năm 2003, từng đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây 2 năm. Cô là Á hậu có thành tích học tập đỉnh hàng đầu trong lịch sử cuộc thi Miss Korea. Mỹ nhân 10X đang theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Đại học Carnegie Mellon. Được biết, đây là ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Soobin (bên trái) được xem là bản sao của Song Joong Ki. Ảnh: Koreaboo