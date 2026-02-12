Chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5 đã kết thúc nhưng những dư âm của show hẹn hò đình đám này đến nay vẫn còn nóng hôi hổi trên khắp các diễn đàn. Trong dàn cast năm nay, nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Soobin nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng nhờ diện mạo điển trai hao hao Song Joong Ki.

Trong Địa Ngục Độc Thân mùa năm nay, Soobin cũng được nhiều người đẹp săn đón, trong đó có nàng Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi và Á hậu Hàn Quốc 2024 Heesun. Đáng nói, chàng diễn viên kiêm người mẫu điển trai đã làm cho cả 2 nàng Hoa hậu và Á hậu này rơi nước mắt. Được biết, mỗi mùa Địa Ngục Độc Thân có thời gian ghi hình kéo dài tầm 10 ngày. Nói cách khác, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, Soobin đã khiến 2 người đẹp nức tiếng rơi nước mắt vì anh.

Trong 1 phân cảnh của Địa Ngục Độc Thân 2026, Mina Sue Choi đã rút hết ruột gan để nói lên tiếng lòng mình với trai đẹp Lee Sung Hun. Tại đây, Hoa hậu Trái Đất bày tỏ sự buồn bã khi Soobin vì quan tâm tới Heesun mà gần như chẳng ngó ngàng tới cô nữa. Vào lúc đó, Soobin vẫn là đối tượng mà Mina Sue Choi tích cực theo đuổi và thể hiện sự quan tâm nhất.

Đúng lúc Mina Sue Choi đang tâm sự cùng Lee Sung Hun, Soobin đột nhiên xuất hiện song không mảy may quan tâm tới nàng Hoa hậu Trái Đất. Thay vào đó, Soobin bước vào trong để tìm Heesun trò chuyện, tâm tình ngay trước mắt Mina Sue Choi. Nàng Hoa hậu Trái Đất chỉ biết thở dài chán nản, thậm chí còn bật khóc nức nở trước thái độ của Soobin. Lee Sung Hun ngồi ngay cạnh đã ra sức an ủi Mina Sue Choi và đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt.

Mina Sue Choi òa khóc khi thấy Soobin dành sự quan tâm, yêu thương cho Heesun. Lúc này, Soobin vẫn là người mà Mina Sue Choi quan tâm nhất trong chương trình. Ảnh: X

Cũng trong khoảnh khắc đó, Mina Sue Choi thốt ra 1 câu đắng ngắt: "Có khi em sẽ từ bỏ Soobin thôi". Sau đó không lâu, cô chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Soobin để chuyển sang đối tượng khác. Ở tập cuối của show, Mina Sue Choi thành đôi với Lee Sung Hun - người đã an ủi, lắng nghe hết những tâm sự từ đáy lòng của cô lúc trước. Đáng tiếc, sau khi Địa Ngục Độc Thân mùa 5 kết thúc, họ lại không hẹn hò với nhau ngoài đời thật.

Mina Sue Choi - Soobin từng được "đẩy thuyền" nhiệt tình, song sau đó "thuyền" này đã "chìm" vì cả người theo đuổi những người khác trong show. Ảnh: X

Về phần Heesun, cô nàng rơi nước mắt sau khi biết chuyện Soobin ngủ chung giường với nữ vận động viên điền kinh Minji trong show. Lúc này, Heesun - Soobin đều dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau. Vậy nên, sau khi biết đằng trai ngủ với người khác, Heesun đã bật khóc nức nở, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm đối phương dành cho mình: "Việc họ ngủ chung giường khiến em tự hỏi liệu có phải là do tình cảm của Soobin dành cho Minjin đã lớn dần lên hay do tình cảm anh ấy dành cho em vốn dĩ không chân thành". Và lại là trai đẹp Lee Sung Hun đã ra sức an ủi, vỗ về đàn em bằng câu nói: "Đừng khóc nữa, Soobin thích em nhiều lắm đó". Dẫu vậy, Heesun vẫn tiếp tục rơi nước mắt, thể hiện sự hoang mang trước tình trạng mối quan hệ giữa mình và Soobin: "Em không thể hiểu nổi tình cảm của Soobin nữa. Ngày hôm nay thật là nặng nề làm sao. Em thấy cô đơn quá".

Soobin làm cho Á hậu Heesun khóc hết nước mắt. Ảnh: X

Rất may sau đó Soobin - Heesun đã vượt qua giai đoạn khó khăn, căng thẳng trong mối quan hệ và quyết định thành đôi với nhau ở cuối chương trình. Ở ngoài đời, cặp đôi diễn viên - Á hậu đến nay vẫn đang hẹn hò hạnh phúc. Họ được cho là yêu nhau mặn nồng, say đắm tới mức nàng Á hậu học bà đã lấy luôn áo của Soobin mặc và công khai khoe với tất cả mọi người trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ mới đây thôi, Soobin - Heesun còn ở bên nhau tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp sau khi show Địa Ngục Độc Thân kết thúc phát sóng. Họ ngồi sát rạt vào đối phương, cùng xem lại chương trình Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, khiến người hâm mộ "tan chảy". Mối quan hệ của cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt. Cả bạn thân cũng tích cực ủng hộ, vun vén cho Soobin và nàng Á hậu đình đám.

Soobin - Heesun thành đôi trong tập cuối của Địa Ngục Độc Thân mùa này. Ảnh: X

Ngoài đời, Soobin - Heesun đang hẹn hò hạnh phúc, được khán giả ủng hộ hết mình và nhiệt tình. Ảnh: Naver