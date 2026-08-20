SOOBIN sẽ màn kết hợp ngẫu hứng với nhà sản xuất của Still D.R.E. ngay tại Hà Nội

Tối 20/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, SOOBIN dự kiến có phần kết hợp ngẫu hứng với Scott Storch, nhà sản xuất người Mỹ từng tham gia thực hiện Still D.R.E. của Dr. Dre và Snoop Dogg. Đây là điểm nhấn được chờ đợi nhất trong một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất quốc tế.

Cùng góp mặt với SOOBIN ở phía nghệ sĩ Việt Nam là Binz. Chương trình do nhà sản xuất âm nhạc DannyBoyStyles và MC Phương Mai dẫn dắt.

SOOBIN theo đuổi cùng lúc nhiều vai trò gồm ca sĩ, nhạc sĩ và biểu diễn nhạc cụ. Thời gian qua, anh thực hiện chuỗi SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER tại nhiều địa điểm. Khác với những đêm diễn đã được dàn dựng sẵn, phần kết hợp với Scott Storch tối 20/8 là ứng tấu tại chỗ, không có kịch bản trước.

Binz được biết đến với dòng Rap/Hip-hop qua các ca khúc Bigcityboi, They Said, Sao cũng được, Gene, OK và Don't Break My Heart. Theo ban tổ chức, việc SOOBIN và Binz xuất hiện bên cạnh các nhà sản xuất, nghệ sĩ quốc tế là một trong những điểm nhấn của chương trình.

Scott Storch là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách. Ngoài Still D.R.E., anh từng tham gia sản xuất Cry Me a River của Justin Timberlake và Lean Back của Terror Squad, những bản thu quen thuộc với người nghe nhạc pop và hip-hop quốc tế.

DannyBoyStyles là nhà sản xuất từng tham gia các dự án âm nhạc của The Weeknd và Beyoncé. Những sản phẩm được nhắc tới trong sự nghiệp của anh gồm album Kiss Land của The Weeknd, Lemonade của Beyoncé cùng các ca khúc Often và 6 Inch.

Hai nghệ sĩ quốc tế khác là Mario Winans và MIMS. Mario Winans được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất R&B và ca khúc I Don't Wanna Know. MIMS từng gây chú ý với This Is Why I'm Hot. DJ Ruckus cũng có mặt với các phần trình diễn DJ.

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng tới sự giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, trong đó âm nhạc đóng vai trò kết nối những phong cách và thế hệ khác nhau. Bên cạnh các màn biểu diễn, chương trình cũng đặt trọng tâm vào sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng.

Sự kiện đồng thời đánh dấu dịp ra mắt AY-VY Hà Nội, không gian mới tại tầng 6 Nhà hát Hồ Gươm. Nơi đây được định hướng là điểm kết nối các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu với công chúng, bên cạnh những chương trình biểu diễn trong các khán phòng của nhà hát.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục mở rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài hai khán phòng chính. Công trình đi vào hoạt động từ tháng 7/2023, có hai khán phòng với sức chứa lần lượt 900 và 500 chỗ, từng tổ chức các chương trình giao hưởng, opera, ballet, nghệ thuật truyền thống cùng nhiều sự kiện văn hóa.

Theo định hướng được công bố, bên cạnh những chương trình quy mô lớn trong khán phòng, Nhà hát Hồ Gươm muốn tăng thêm các hoạt động có mức độ tương tác gần hơn giữa nghệ sĩ và người xem. Các loại hình dự kiến được tổ chức định kỳ gồm piano, violin, cello, jazz, acoustic và thanh nhạc. Chương trình tối 20/8 với sự tham gia của SOOBIN, Binz cùng Scott Storch, DannyBoyStyles, Mario Winans, MIMS và DJ Ruckus là một trong những hoạt động đầu tiên theo hướng này.