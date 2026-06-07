SOOBIN ngẫu hứng hát “Em” tặng khán giả OSUNFEST 2026 lúc 12 giờ đêm

Tối 6/6 tại Vạn Phúc City (TP.HCM), hơn 25.000 khán giả đã cùng quy tụ và "quẩy" hết mình tại OSUNFEST 2026. Không chỉ đơn thuần là một concert quy mô lớn, OSUNFEST 2026 được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi âm nhạc, công nghệ, nghệ thuật trình diễn tuyệt đối điện ảnh và cảm xúc cùng hòa quyện.

Ngay từ set diễn mở màn, OSUNFEST 2026 đã đưa khán giả bước vào một không gian trình diễn tầm vóc quốc tế với 40 dancers trong tạo hình futuristic – cyber, kết hợp trống LED, laser và visual đa tầng trên sân khấu 360 độ. Dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc SlimV, chất liệu EDM hiện đại hòa quyện cùng giao hưởng tạo nên một bản overture hoành tráng, kích hoạt toàn bộ "thế giới công nghệ" và đẩy cảm xúc khán giả lên cao.

Sân khấu hoàn toàn bùng nổ khi HIEUTHUHAI xuất hiện trong concept Phi hành gia, đáp xuống từ hệ thống Hoist cao 6m đầy ấn tượng. Trở thành người tiên phong dẫn dắt khán giả bước vào hành trình tìm kiếm ánh sáng, nam rapper mang loạt ca khúc trong album mới như “Người im lặng gặp người hay nói” , “Anh nên đi khỏi đây” lên sân khấu quy mô 25.000 người.

Không chỉ cống hiến những màn trình diễn âm nhạc cực chất, HIEUTHUHAI còn khiến fan "đứng ngồi không yên" với những màn giao lưu hài hước.

Chương đầu tiên mở ra thế giới của những nghệ sĩ trẻ những người đang trên hành trình lan tỏa độ nhận diện và định hình ánh sáng riêng của bản thân. Mở màn cho chapter này, nhóm UPRIZE hóa thân thành những “Chiến binh ánh sáng”. Trên sân khấu được thiết kế như một dòng chảy năng lượng liên tục, hệ thống ánh sáng đa tầng kết hợp cùng hiệu ứng LED chuyển động tạo nên cảm giác những tia sáng đầu tiên đang xuyên qua màn đêm, thể hiện trọn vẹn tinh thần khởi nguyên trẻ trung và bùng nổ.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Pháp Kiều xuất hiện gây choáng với concept "Nữ hoàng bóng tối" đầy ma mị. Không gian sân khấu được bao phủ bởi những gam màu trầm kết hợp cùng hiệu ứng thị giác lấy cảm hứng từ hiện tượng nhật thực. Khoảnh khắc rapper trẻ xuất hiện giữa ranh giới mong manh của sáng - tối đã biến sân khấu thành một bức tranh điện ảnh đầy chiều sâu và cuốn hút.

Phùng Khánh Linh

Khép lại chương 1, Phùng Khánh Linh mang đến tạo hình "Búp bê rối" trong không gian siêu thực. Hiệu ứng chuyển động mềm mại tạo cảm giác như nữ ca sĩ đang trôi giữa một thế giới không trọng lực, mang đậm dấu ấn nghệ thuật độc bản và ma mị.

Nếu chương đầu tiên là hành trình tìm kiếm, thì Feel The Sun là khoảnh khắc khán giả bắt đầu cảm nhận mạch cảm xúc dần lan tỏa trong thế giới OSUN. RHYDER mở màn chương hai với concept "The Earth – Tượng trong cát". Không gian sân khấu bao phủ bởi những lớp cát và tượng khổng lồ, tạo cảm giác như một nền văn minh đang dần thức tỉnh.

Ngay sau đó, Chi Pu xuất hiện với visual "căng đét" trong concept "The Flower – Hoa hồng cháy" – hình tượng biểu trưng cho sự tự tin, quyến rũ và giải phóng bản thân. Vừa phát hành album mới, Chi Pu đã lập tức “đánh úp” khán giả OSUNFEST 2026 khi chọn nơi đây làm sân khấu đầu tiên để trình diễn các ca khúc mới ngay trong ngày ra mắt, mang đến một phần trình diễn mãn nhãn bậc nhất đêm nhạc.

Sau set diễn bùng nổ của Chi Pu, linh vật OSUN bất ngờ xuất hiện cùng hàng nghìn phần quà được gửi tận tay khán giả. Trong không khí đầy hứng khởi, hàng chục nghìn người đã cùng hòa nhịp theo bài hát chủ đề (theme song) và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến OCB trong cột mốc tuổi 30 ý nghĩa. Tiếp nối khoảnh khắc xúc động ấy, sân khấu chuyển sang không gian đại dương huyền ảo với concept “The Water – Kiến trúc dưới biển”.

Quang Hùng MasterD xuất hiện đầy cuốn hút với phong thái làm chủ sân khấu đỉnh cao, mang đến loạt bản hit quen thuộc được phối mới hoàn toàn dành riêng cho OSUNFEST. Khoảnh khắc 25.000 người cùng đồng thanh hô vang “OSUNFEST” đã tạo nên một trong những hình ảnh đẹp và đáng nhớ nhất đêm diễn.

Chương cuối cùng là nơi các nghệ sĩ xuất hiện như những “mặt trời” thực thụ, đại diện cho sự dẫn dắt và truyền cảm hứng. Sân khấu OSUNFEST 2026 một lần nữa chứng minh sự đẳng cấp khi SOOBIN bước ra trong concept "The Fire – Vua sư tử". Hình ảnh nam ca sĩ cưỡi trên một con sư tử khổng lồ đầy quyền lực khiến toàn bộ khán đài Vạn Phúc City như "nổ tung".

Không chỉ cống hiến những màn vũ đạo cháy bỏng, SOOBIN còn khiến khán giả "luỵ tim" với màn trình diễn piano đầy cảm xúc qua ca khúc “Xin đừng lặng im” . Giữa biển lightstick lung linh, những giai điệu thanh nhẹ vang lên tạo nên một khoảng lặng đầy lãng mạn và sâu lắng.

Đặc biệt, dù đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, SOOBIN vẫn đầy ngẫu hứng thể hiện ca khúc “Em” – bài hát đang gây bão trên các nền tảng nhạc số để dành tặng cho những khán giả đã ở lại đến cuối chương trình. Chất giọng giàu cảm xúc và nội lực của anh đã khép lại đêm nhạc một cách không thể trọn vẹn hơn.