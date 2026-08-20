Nữ diễn viên duy nhất được Trấn Thành gọi là "báu vật Việt Nam", diễn hay đến nỗi khán giả xếp hàng tặng tiền

NSND Ngọc Giàu là một trong những tượng đài sống, một "cây đại thụ" chuẩn mực của nền nghệ thuật Việt Nam. Không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm được công nhận qua nhiều thế hệ khi vừa hát tốt vừa diễn xuất đỉnh, bà còn là một nghệ sĩ gạo cội nhận được tình cảm yêu thương, kính trọng tuyệt đối từ cả giới chuyên môn lẫn công chúng mến mộ.

NSND Ngọc Giàu là một huyền thoại diễn xuất

Chính vì cái tài và cái tâm làm nghề đảng nể, Trấn Thành luôn dành cho bà một sự trân quý đặc biệt. Nam đạo diễn kính trọng gọi NSND Ngọc Giàu bằng "má", xưng "con" suốt nhiều năm nay. Bất cứ dự án điện ảnh nào do anh cầm trịch - từ Bố Già, Nhà Bà Nữ cho đến Mai - anh cũng đều mời bằng được "má" Ngọc Giàu tham gia. Với Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu là một huyền thoại mà anh cực kỳ kính phục.

Bà và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết

Trấn Thành cũng không bao giờ giấu tình cảm và sự ngưỡng mộ của mình với nữ NSND. Thậm chí, trong một lần quảng bá cho bộ phim Nhà Bà Nữ, Trấn Thành đã không tiếc lời ca ngợi và gọi nữ nghệ sĩ gạo cội là "báu vật Việt Nam". "Đây là một người mà Thành cực kỳ tôn trọng và phải nói đây là một báu vật của Việt Nam. Không biết bao lâu mới có thể tìm được một người ở tuổi 76 vẫn có thể thức đến 4-5h sáng, thậm chí là 7h để nhớ được từng chữ, đóng phim chuyên nghiệp như vậy", anh từng nói.

Trấn Thành gọi bà với danh xưng đầy ngưỡng mộ là "báu vật Việt Nam"

Chính cái duyên sân khấu cùng giọng ca trời phú đã giúp NSND Ngọc Giàu giữ chân người hâm mộ qua nhiều thế hệ. Dù đã ở tuổi ngoài 80, giọng ca của bà vẫn ngọt ngào, truyền cảm và khả năng diễn xuất điệu nghệ vẫn đủ sức lấy đi nước mắt của bất cứ ai theo dõi. Tình cảm của người hâm mộ dành cho bà lớn đến mức từng tạo nên những khoảnh khắc có thể gọi là có 1 không 2 ngay trên sân khấu trực tiếp.

Trong một dịp đi diễn vào năm 2024, khán giả vì quá ngưỡng mộ nét diễn xuất của NSND Ngọc Giàu đã trèo hẳn lên sân khấu, nườm nượp xếp hàng để tặng tiền cho bà trong những chiếc phong bì đỏ. Tình cảm của người hâm mộ cuồng nhiệt tới mức bà không thể diễn tiếp nổi, phải tạm ngừng lại để nghẹn ngào cảm ơn mọi người. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng nghệ sĩ ở tuổi của bà mà ra sân khấu vẫn được khán giả vỗ tay, yêu mến như vậy là điều khiến bà vô cùng xúc động và vui mừng. Điều đáng quý nhất là các khán giả tới xem - dù đa phần là người lớn tuổi, thậm chí đi lại khó khăn - sau khi tặng tiền còn chắp tay, cúi đầu trước nữ nghệ sĩ để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc trước một tài năng lớn.

Khán giả lên hẳn sân khấu tặng tiền cho bà

Đằng sau ánh hào quang khiến khán giả phải nể phục đó là một tinh thần lao động nghệ thuật vô cùng nghiêm túc. NSƯT Ngọc Huyền từng xúc động chia sẻ rằng má Ngọc Giàu ở tuổi này rồi nhưng làm việc rất nghiêm túc, luôn đến rất sớm, tập tuồng và làm mọi thứ chỉn chu. Xong xuôi rồi bà còn ngồi lại kế bên để coi đàn em tập cùng đồng nghiệp. Đặc biệt, bà còn nghiêm khắc dặn dò hậu bối phải diễn thật đàng hoàng, phải đưa cái hay cái đẹp nhất của cải lương lên sân khấu chứ không được nói "xàm". Sự tận tụy và cá tính làm nghề tử tế ấy của bà khiến các thế hệ sau vừa kính nể, vừa vô cùng thương mến.

Để có được vị trí vững chắc trong lòng công chúng, NSND Ngọc Giàu (tên thật là Phong Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1945) đã trải qua một hành trình nghệ thuật đầy tự hào. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 12 tuổi, bà nhanh chóng khẳng định tài năng thiên bẩm và từng xuất sắc nhận giải thưởng Thanh Tâm - giải thưởng danh giá bậc nhất của giới cải lương thời bấy giờ. Bà sở hữu hàng loạt vai diễn cải lương kinh điển như Thị Lộ trong Rạng Ngọc Côn Sơn, Hoạn Thư trong Truyện Kiều hay Cô Bảy Cán Vá trong Đời Cô Lựu. Không chỉ cải lương, NSND Ngọc Giàu còn lấn sân thành công sang kịch nói, hài kịch, phim ảnh và được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2012 nhờ những cống hiến của mình.

Hiện tại, ở tuổi 81, dù đôi khi gặp khó khăn trong việc đi lại, NSND Ngọc Giàu vẫn có một cuộc sống an yên bên gia đình và giữ tinh thần minh mẫn, tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Bà ít xuất hiện đại trà hơn trước mà chỉ chọn lọc tham gia dự án của những đồng nghiệp, đàn em thân thiết vì mối thâm tình.