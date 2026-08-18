Soobin làm điều đặc biệt: “Đóng gói” chuỗi concert hơn 40.000 khán giả vào rạp chiếu phim

SS Label và Soobin vừa chính thức tung trailer dự án điện ảnh SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER, tác phẩm tái hiện chuỗi concert cá nhân từng thiết lập cột mốc hơn 40.000 khán giả. Theo công bố từ phía nhà sản xuất, phim khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống LOTTE Cinema từ ngày 10/9/2026. Đây không đơn thuần là những thước phim tư liệu âm nhạc, mà được ê-kíp định vị như một tấm vé "xuyên không", đưa khán giả một lần nữa đắm chìm vào bầu không khí cuồng nhiệt của ba đêm concert ngay trên màn ảnh rộng.

Trước ngày tung trailer, ALL-ROUNDER đã tạo ra một đợt chấn động truyền thông. Biểu tượng dấu vân tay, thứ DNA mang đậm dấu ấn của Soobin Live Concert, đồng loạt xuất hiện trên các billboard LED ở ba thành phố lớn mà không kèm bất kỳ lời giải thích nào. Sự phấn khích chạm đỉnh khi Goku, người bạn đồng hành biểu tượng của Soobin, xuất hiện kiêu hãnh phất cờ ngay giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Giữa hàng ngàn giả thuyết của người hâm mộ về một concert mới, cú twist thật sự lại nằm ở rạp chiếu. Và sự xuất hiện dày đặc của dấu vân tay hóa ra chính là cách ê-kíp cài cắm thông điệp xuyên suốt dự án: "ALL-ROUNDER IS ALL AROUND YOU", một câu tagline mang ý nghĩa đặc biệt giữa Soobin và cộng đồng fan Kingdom.

Đoạn trailer vừa tung ra lập tức gây chú ý bởi quy mô đầu tư chỉn chu. Phim mở màn bằng dòng chữ "Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu", như một lời tự sự về hành trình không ngừng cố gắng của người nghệ sĩ, về giấc mơ concert cá nhân mà Soobin từng nhiều lần thổ lộ qua các bài phỏng vấn và nay đã thành hình.

Song hành cùng giấc mơ đó, tagline "ALL-ROUNDER IS ALL AROUND YOU" được ê-kíp giải thích là lời tri ân gửi đến khán giả, đặc biệt là Kingdom. Nếu dấu vân tay của Soobin đang phủ sóng khắp nơi quanh các bạn, thì ngược lại, chính các bạn cũng là những người luôn hiện diện và bao bọc anh qua bao thăng trầm.

Sức nóng được đẩy lên cao trào khi trailer hé lộ chớp nhoáng danh sách ca khúc. "Superstar", "Cao Gót", "Heyyy", "Tháng Năm", "Giá Như" cùng hàng loạt bản hit khác được hint, đủ để bảo chứng rằng những khoảnh khắc thăng hoa nhất của ba đêm diễn sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng. Khán giả hoàn toàn có thể chuẩn bị tinh thần "lên đồ" và sống lại cảm giác đứng giữa biển lightstick thêm một lần nữa.

Để tái hiện trọn vẹn cảm xúc đó, bộ phim được đầu tư hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết cùng hệ thống âm thanh vòm 7.1 chuẩn điện ảnh. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, khán giả ra rạp sẽ cảm nhận rõ độ rung của từng nhịp bass và tiếng hò reo vang vọng xung quanh, như thể đang thực sự đứng giữa biển fanchant.

Nhìn lại chuỗi sự kiện gồm Soobin Live Concert: ALL-ROUNDER tại Hà Nội và ALL-ROUNDER The Final tại TP.HCM, nam nghệ sĩ đã thiết lập cột mốc hơn 40.000 khán giả tham dự. Xuyên suốt ba đêm, anh tự dẫn dắt chương trình, thực hiện vũ đạo liên tục và trình diễn live setlist lên đến 30 bài hát mỗi đêm.

Chất lượng của chuỗi concert không chỉ đo bằng tiếng reo hò mà còn được hội đồng chuyên môn bảo chứng qua hai giải thưởng trong năm 2025: Concert của năm tại Giải Cống Hiến và Iconic Concert tại WeYoung by WeChoice Awards. Chính dư âm này là chất xúc tác để Soobin cùng SS Label quyết định "tất tay", đưa siêu sự kiện lên màn ảnh rộng.

Bước ra từ Ngôi Sao Việt 2014 với danh hiệu Á quân và Giải Bạc The Remix 2016, Soobin ghi dấu ấn với loạt ballad triệu view như "Phía Sau Một Cô Gái", "Đi Để Trở Về", "Vài Lần Đón Đưa", rồi tiếp tục chinh phục khán giả ở địa hạt R&B với "Dancing In The Dark", "The Playah", "Giá Như". Năm 2024 là bước ngoặt khi anh tỏa sáng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với danh hiệu Anh Tài Toàn Năng, màn trình diễn đàn bầu trong tiết mục Trống Cơm tạo cơn sốt mạng xã hội, và xác lập kỷ lục 20 chiếc cúp trong một năm gồm 2 Mai Vàng, 5 WeChoice, 2 Làn Sóng Xanh và 3 Cống Hiến.

Ảnh: NVCC

PV