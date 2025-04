SOOBIN, Phan Mạnh Quỳnh và BTC các sự kiện đồng loạt thông báo dời lịch vì quốc tang

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 3-4 đã ra thông cáo đặc biệt, thông báo:



"Đồng chí Khamtay Siphandone; sinh ngày 8-2-1924; nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã từ trần hồi 10 giờ 30 phút ngày 2-4-2025, hưởng thọ 101 tuổi.



Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ 4 đến 5-4-2025. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng".

Đại tướng Khamtay Siphandone - nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Với lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc trước nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandone, SOOBIN, Phan Mạnh Quỳnh và BTC các sự kiện khác đồng loạt thông báo dời lịch tổ chức ban đầu.



SOOBIN

Phan Mạnh Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ, chương trình giải trí đồng loạt dời lịch

Trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh thông báo Live concert Chuyến Tàu: Mùa Xuân, diễn ra vào ngày 5/4 tới đây, được dời sang 20h ngày 6/4. Mọi vé đã phát hành vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng cho ngày diễn ra mới.

Thông báo chính thức từ Phan Mạnh Quỳnh

SOOBIN và ekip cũng đã cố gắng sắp xếp và đưa phương án tối ưu, quyết định dời lịch Fan Meeting in Hanoi: PROMise To My Kingdom sang ngày 6/4. Trước đó, chương trình đã ấn định diễn vào ngày 5/4, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội.

Thông báo chính thức từ SOOBIN

Ngoài ra, nhiều sự kiện âm nhạc - giải trí như Gai Concert, Off The Record (Phùng Khánh Linh), Fanmeeting Tăng Phúc cùng nhiều chương trình thể thao, livestream, hội làng đều đồng loạt thông báo dời lịch trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone.



Gai Concert

Off The Record của Phùng Khánh Linh

Các sự kiện thể thao

Lịch chiếu phim Quỷ Quyệt 6