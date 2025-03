Lộ video SOOBIN nằm cởi trần vật vã trong hậu trường concert, fan nhìn mà xót vô cùng!

Mới đây, 1 đoạn video ngắn ghi lại cảnh SOOBIN trải qua phương vật lý trị liệu đằng sau hậu trường concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang lan truyền rộng rãi trên MXH. Anh chàng cởi trần nằm lên giường massage trị liệu, được chuyên gia thực hiện những bài tập cải thiện cơ lực và xương khớp. Ngoài ra, thiết bị sử dụng sóng âm cũng được sử dụng để tăng hiệu quả hồi phục cho nam ca sĩ.

SOOBIN trải qua bài tập vật lý trị liệu sau cánh gà concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (Nguồn: @strawberry.4.1)

Có thể thấy, dù lịch trình chạy concert gấp gáp nhưng SOOBIN vẫn tranh thủ tập vật lý trị liệu để đảm bảo thể trạng sức khỏe, mang đến 100% năng lượng trong các tiết mục biểu diễn.

Người hâm mộ xem video bày tỏ sự xúc động, cảm thấy "xót" cho thần tượng khi SOOBIN phải chịu những bất cập và khó khăn để “chiều chuộng” Gai con. Điều này càng khiến fan trân trọng, cảm nhận được tình yêu chân thành, tâm huyết anh chàng bỏ ra cho 2 đêm concert vừa qua. Netizen gửi lời chúc sức khỏe, hy vọng nam ca sĩ sẽ lắng nghe sức khỏe bản thân hơn.

Một số bình luận của netizen:

- SOOBIN giữ gìn sức khoẻ nha.

- Hình như anh có vấn đề với thắt lưng ý.

- Hầu hết anh em đều bị đau á, thương vô cùng.

- Cái thắt lưng quan trọng với người đàn ông lắm á, mong không phải thoát vị đĩa đệm.

- Sao lên sân khấu ảnh có thể bay nhảy như không có gì xảy ra cơ chứ.

Thời gian qua, SOOBIN cực kỳ bận rộn với nhiều dự án khác nhau, thời gian nghỉ ngơi gần như không có. Bên cạnh quay MV Dancing In The Dark, chủ nhân bản hit Kẻ May Mắn còn tham gia casting, ghi hình cho show tuyển tú Tân Binh Toàn Năng - nơi anh chàng đóng vai trò nhà sản xuất toàn năng “cầm cân nảy mực”.

SOOBIN tham gia Tân Binh Toàn Năng với cương vị nhà sản xuất toàn năng

Hậu sức công phá không tưởng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tân Binh Toàn Năng được kỳ vọng sẽ chắt lọc ra những gương mặt trẻ toàn diện, nối tiếp thành công của tiền bối. Vì thế, chương trình đã thu hút đông đảo thí sinh tới thử sức audition. Do vậy, việc đánh giá, nhận xét sẽ mất không ít thời gian và sức lực cho SOOBIN nói riêng và ekip nói chung.

Ngày 22 - 23/3 vừa qua, 2 đêm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khép lại ở TP.HCM. Với đội hình đủ 33 Anh Tài, concert diễn ra giữa biển người hâm mộ, mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động, “cháy hết mình”. Qua set diễn dày đặc yêu cầu vừa hát vừa nhảy, SOOBIN và dàn nghệ sĩ chắc chắn đã phải nỗ lực hết mình, tập trung tập luyện để không phụ lòng người hâm mộ. Với quy mô sân khấu âm nhạc cực lớn, tình trạng kiệt sức, oải mệt là điều không tránh khỏi.

SOOBIN đã "cháy hết mình" qua 2 đêm diễn vừa qua

Ngoài ra, SOOBIN còn rục rịch chuẩn bị cho buổi fan meeting sắp tới tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 5/4 sắp tới. Được đón nhận nồng nhiệt qua đêm họp mặt thân mật tháng 12 năm ngoái, nam ca sĩ nung nấu gắn kết, sẻ chia tình cảm với FC KINGDOM miền Bắc. Có thể thấy, SOOBIN rất cố gắng để chứng minh sự ủng hộ của fan sẽ được đền đáp xứng đáng qua nhiều hoạt động nghệ thuật gần đây. Một SOOBIN tận tụy, nghiêm túc để đạt những bước tiến lớn là món quà vô cùng ý nghĩa đối với cho KINGDOM.