Sống mấy chục năm chưa thấy ai có đôi mắt đẹp vậy: Long lanh như mặt hồ đón nắng, hồ ly có thật trên đời

Mới đây, Tiết Khải Kỳ đã gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện ở một sự kiện với vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của cô. Từng đường nét trên gương mặt, làn da đầy sức sống cùng thần thái rạng rỡ, tất cả giúp cho nữ diễn viên dù đã 45 tuổi nhưng nhìn như mới chỉ 25 mà thôi.

Visual ở tuổi 45 của Tiết Khải Kỳ khiến netizen chết mê chết mệt.

Nhiều người cảm thấy rung động sâu sắc trước đôi mắt của cô.

Không chỉ vậy, không ít netizen đã để lại ý kiến cho rằng một trong những lý do quan trọng giúp Tiết Khải Kỳ trông trẻ hơn tuổi thật nhiều đến vậy là nhờ đôi mắt đẹp long lanh như mặt hồ đón nắng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Siêu teen và trẻ trung luôn, xem tập chị ấy tham gia Keep Running, không nghĩ là người hoạt động lâu trong showbiz. Lúc nghe Trịnh Khải gọi chị là tui ngớ người luôn.

- Vì đôi mắt long lanh nên mới thấy trẻ thực sự. Đôi mắt là cái dễ lộ tuổi tác nhất, nó phản ánh nội tâm của con người, nên dù ít tuổi mà mắt buồn cũng thành già. Còn chị này đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thiếu nữ chưa mấy trải sự đời nên càng trẻ.

- Trời ơi, lần đầu thấy đôi mắt đa tình như vậy ngoài đời thật. Bị đôi mắt đó nhìn 5 phút thôi chắc tui cong queo luôn quá.

- Trời ơi đẹp, nói 25 tuổi tin luôn đấy.

- Giờ tui hiểu mắt long lanh ánh nước là như thế nào rồi.

Tiết Khải Kỳ nổi tiếng nhất với vai Tiểu Duy trong Họa Bì bản truyền hình.

Nói thêm về Tiết Khải Kỳ, cô là một ca sĩ - diễn viên - đạo diễn - người mẫu người Hồng Kông. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2003, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong đó nổi tiếng nhất là vai Tiểu Duy trong Họa Bì bản truyền hình. Trong phim, cô đóng vai hồ ly và khiến người xem cảm thấy rằng có lẽ nếu hồ ly có thật trên đời thì chỉ đẹp đến vậy là cùng. Bên cạnh Họa Bì, Tiết Khải Kỳ còn góp mặt trong những bộ phim như Học Cảnh Hùng Tâm, Hành Động Liêm Chính 2009, Liêu Trai 3...

Tiết Khải Kỳ hồi trẻ đẹp nao lòng và đến giờ visual của cô vẫn đỉnh nóc kịch trần.

Ở màn ảnh rộng, Tiết Khải Kỳ từng đóng các phim như Nữ Nhân Bản Sắc, Tân Trát Sư Muội 3, Tâm Bất Liễu Tình... Gần đây, Tiết Khải Kỳ đóng vai Rose trong bộ phim Hoàng Hậu Sủi Cảo ra rạp vào năm 2025. Tiết Khải Kỳ được nhận xét là có lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Cô có thể đảm nhận cả những vai diễn ngây thơ, trong trẻo cho đến những vai diễn phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn giải nhân vật và biểu cảm gương mặt, ánh mắt tốt.

nguồn: X