8 phim Hàn được xem nhiều nhất Netflix 2026: Phim của Jisoo (BLACKPINK) xếp thứ 7, hạng 1 gây bão toàn cầu

Năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của phim Hàn trên Netflix khi hàng loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ lãng mạn, hành động đến kinh dị, liên tiếp thống trị bảng xếp hạng toàn cầu. Đáng chú ý, nhiều bộ phim không sở hữu dàn sao hạng A hay chiến dịch quảng bá rầm rộ vẫn tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhờ kịch bản mới lạ, diễn xuất thuyết phục và khả năng chạm đến khán giả quốc tế. Dưới đây là 8 bộ phim Hàn Quốc có số giờ xem cao nhất trên Netflix toàn cầu trong năm 2026.

1. Can This Love Be Translated?: 271 triệu giờ

Không chỉ dẫn đầu lượt xem tại nhiều quốc gia, Can This Love Be Translated? còn tạo sức hút nhờ câu chuyện tình yêu khác biệt lấy nghề phiên dịch làm trung tâm. Thay vì những tình tiết kịch tính quen thuộc, phim tập trung khai thác các khoảng cách trong giao tiếp, những hiểu lầm nhỏ và cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Sức hấp dẫn của tác phẩm còn đến từ màn kết hợp ăn ý giữa Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Kim Seon Ho ghi điểm với hình ảnh phiên dịch viên trí thức, điềm đạm nhưng giàu nội tâm, trong khi Go Youn Jung mang đến chân dung một nữ minh tinh nổi tiếng nhưng cô đơn phía sau ánh hào quang. Bên cạnh đó, các bối cảnh trải dài từ Nhật Bản, Ý đến Canada giúp bộ phim mang màu sắc quốc tế, góp phần đưa câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản ngôn ngữ và chạm đến khán giả toàn cầu.

2. The Wonderfools: 158.6 triệu giờ

Lấy bối cảnh Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính năm 1997, The Wonderfools kể câu chuyện về Eun Chae Ni, cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh bất ngờ sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời sau một tai nạn bí ẩn. Cùng với người chú Son Gyeong Hoon và bạn thân Kang Ro Bin, những người cũng có được các siêu năng lực kỳ lạ, cô bước vào hành trình trở thành siêu anh hùng dưới sự dẫn dắt của Lee Woon Jung. Điểm hấp dẫn của bộ phim không nằm ở mô-típ siêu năng lực quen thuộc mà ở chất hài duyên dáng, những tình huống hỗn loạn đầy tiếng cười cùng câu chuyện về những con người bình thường đang vật lộn với nỗi bất an, tổn thương và khát khao được thấu hiểu.

Bên cạnh kịch bản giàu tính giải trí, dàn diễn viên là yếu tố giúp The Wonderfools tạo sức hút. Park Eun Bin gây ấn tượng với hình ảnh một cô gái hoạt bát, giàu năng lượng nhưng vẫn mang chiều sâu cảm xúc, trong khi Cha Eun Woo nhận nhiều lời khen nhờ màn thể hiện tiết chế và trưởng thành hơn trong diễn xuất. Sự tương phản trong tính cách giữa hai nhân vật chính tạo nên phản ứng hóa học tự nhiên, còn Choi Dae Hoon và Im Seong Jae mang đến nhiều tiếng cười với những màn tung hứng duyên dáng.

3. Sold Out on You: 141.6 triệu giờ

Sold Out on You là bộ phim hài lãng mạn mới của Netflix, đánh dấu lần đầu hợp tác trên màn ảnh của Ahn Hyo Seop và Chae Won Bin. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu giữa một nữ MC bán hàng truyền hình nổi tiếng và một người nông dân trồng nấm sống khép kín, hai con người thuộc những thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng dần gắn kết thông qua công việc.

Điểm thu hút của Sold Out on You nằm ở bối cảnh và nghề nghiệp độc đáo, khi kết hợp ngành bán hàng truyền hình với lĩnh vực nông nghiệp, hai môi trường tưởng chừng không có điểm giao. Thông qua mối quan hệ của cặp nhân vật chính, bộ phim không chỉ khai thác những tình huống lãng mạn, hài hước mà còn phản ánh áp lực công việc, danh tiếng và những lựa chọn cá nhân trong cuộc sống hiện đại.

4. Bloodhounds S2: 137.8 triệu giờ

Ngay sau khi ra mắt, Bloodhounds 2 nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ các màn hành động mãn nhãn và nhịp phim căng thẳng hơn phần trước. Tiếp nối câu chuyện của Kim Gun Woo và Hong Woo Jin, bộ phim đưa hai nhân vật bước từ cuộc chiến với giới cho vay nặng lãi sang thế giới quyền anh ngầm đầy bạo lực và những đường dây cá cược phi pháp. Khi đối đầu với Im Baek Jeong, kẻ đứng sau một đế chế ngầm khổng lồ, cả hai buộc phải chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu trước hàng loạt âm mưu bắt cóc, đe dọa và trả thù.

Bên cạnh các pha đối kháng được dàn dựng mạnh tay, Bloodhounds 2 vẫn giữ được sức hút nhờ tình anh em giữa Gun Woo và Woo Jin yếu tố làm nên thành công của mùa đầu tiên. Phim không chỉ khai thác những trận đấu khốc liệt mà còn tập trung vào cảm giác tội lỗi, sự dằn vặt và quá trình trưởng thành của các nhân vật khi phải đối mặt với những lựa chọn ngày càng khắc nghiệt. Màn tái xuất của một số nhân vật quen thuộc cùng trận chiến cuối giàu cảm xúc đã góp phần giúp mùa 2 trở thành một tác phẩm hành động hấp dẫn, nơi võ thuật, tình đồng đội và khát vọng công lý hòa quyện trong một câu chuyện kịch tính đến phút cuối.

5. My Royal Nemesis: 134.3 triệu giờ

Dù không tạo được nhiều tiếng vang trước khi lên sóng, My Royal Nemesis lại bất ngờ trở thành hiện tượng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và đà tăng trưởng rating ấn tượng sau những tập đầu tiên. Bộ phim xoay quanh Kang Dan Shim, một phi tần thời Joseon bị kết tội thao túng triều đình và qua đời trong oan khuất, bất ngờ xuyên không đến thế kỷ 21 trong thân xác của một nữ diễn viên vô danh. Tại đây, cô gặp Cha Se Gye người thừa kế tập đoàn tài phiệt nổi tiếng lạnh lùng và tham vọng. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật vốn bị xem là “phản diện” trong thế giới của riêng mình mở ra một câu chuyện tình yêu vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Điểm hấp dẫn của My Royal Nemesis nằm ở cách làm mới mô-típ xuyên không quen thuộc bằng kịch bản gần gũi với đời sống hiện đại. Các chi tiết bắt nhịp văn hóa mạng, xu hướng livestream hay những màn tung hứng duyên dáng giữa hai nhân vật chính giúp tác phẩm trở nên trẻ trung, hài hước và dễ tiếp cận. Cùng với diễn xuất tự nhiên của Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun, bộ phim mang đến một câu chuyện rom-com giải trí nhưng vẫn chứa đựng những thông điệp về sự trưởng thành, lòng tự trọng và hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

6. The Art of Sarah: 120.1 triệu giờ

The Art of Sarah nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Netflix nhờ sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám, tâm lý và bức tranh xa hoa của giới thượng lưu Seoul. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Shin Hae Sun và Lee Jun Hyuk, xoay quanh cái chết bí ẩn của Sarah Kim – nữ giám đốc khu vực châu Á của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Khi thám tử Park Mu Gyeong bắt tay vào điều tra, anh dần phát hiện phía sau hình ảnh hoàn hảo của Sarah là một mạng lưới dối trá, tham vọng và những bí mật được che giấu kỹ lưỡng.

Điểm hấp dẫn của tác phẩm nằm ở cấu trúc kể chuyện nhiều lớp, khi mỗi nhân vật lại mang đến một góc nhìn khác nhau về Sarah. Câu hỏi trung tâm của bộ phim không chỉ là ai đứng sau vụ án mạng, mà còn là Sarah thực sự là người như thế nào. Thông qua hành trình khám phá thân phận của nữ chính, phim đào sâu vào những chủ đề về danh tính, khát vọng vươn lên, sự ám ảnh với địa vị xã hội và cái giá phải trả để đạt được thành công. Diễn xuất thuyết phục của Shin Hae Sun trong vai một người phụ nữ thông minh nhưng đầy mâu thuẫn, cùng màn tung hứng ăn ý với Lee Jun Hyuk, góp phần tạo nên một tác phẩm trinh thám tâm lý vừa căng thẳng vừa giàu chiều sâu cảm xúc.

7. Boyfriend on Demand: 111.6 triệu giờ

Boyfriend on Demand nhanh chóng trở thành một trong những phim tình cảm Hàn Quốc được chú ý nhất đầu năm 2026 nhờ ý tưởng kết hợp giữa romance và công nghệ thực tế ảo. Đánh dấu màn hợp tác của Jisoo và Seo In Guk, bộ phim lấy bối cảnh một nền tảng hẹn hò cho phép người dùng trải nghiệm những mối quan hệ được thiết kế theo ý muốn. Nhân vật chính Seo Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon mang nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm, bất ngờ trở thành người thử nghiệm dịch vụ này và bước vào hàng loạt mối tình hoàn hảo chỉ với một cú chạm.

Bộ phim dần đặt ra câu hỏi về giá trị của cảm xúc thật trong thời đại công nghệ, khi Mi Rae phải lựa chọn giữa những mối quan hệ hoàn hảo được lập trình sẵn và tình cảm chân thành với Park Gyeong Nam, người đồng nghiệp vụng về nhưng luôn âm thầm quan tâm cô ngoài đời thực. Thông qua hành trình chữa lành của nữ chính, tác phẩm khai thác nỗi sợ bị tổn thương, sự cô đơn và khát khao được yêu thương của con người hiện đại. Chemistry tự nhiên giữa Jisoo và Seo In Guk cùng thông điệp về việc dũng cảm mở lòng trước tình yêu đã giúp bộ phim chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

8. If Wishes Could Kill: 100.2 triệu giờ

If Wishes Could Kill gây chú ý nhờ câu chuyện kinh dị xoay quanh một ứng dụng có thể biến điều ước thành hiện thực với cái giá là mạng sống của người dùng. Bắt đầu từ những hiện tượng kỳ lạ trong một trường trung học, bộ phim dần mở rộng thành hành trình khám phá lời nguyền, những bí mật bị chôn vùi trong quá khứ và các mối quan hệ đang rạn nứt giữa những người trẻ. Kết hợp yếu tố học đường, siêu nhiên và công nghệ hiện đại, tác phẩm ghi điểm nhờ kịch bản chặt chẽ, nhiều cú twist bất ngờ và bầu không khí căng thẳng kéo dài đến những phút cuối cùng.

Nguồn: data.storytelling.kr