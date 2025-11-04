Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm khóc nghẹn: Chuyện gì đây?

Tập cuối Chiến Sĩ Quả Cảm - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an chỉ đạo vừa lên sóng tối 2/11 trên VTV3, khép lại hành trình nhập vai đầy cảm xúc của dàn nghệ sĩ. Chủ đề tập này là "Phá sào huyệt Tử địa trắng" được xây dựng dựa trên chuyên án 18TN và 19TN, tái hiện cuộc truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (Thuận "Chuột") từng cố thủ tại Lóng Luông (Sơn La).

Mở đầu, chương trình dẫn dắt người xem đến khung cảnh yên bình của núi rừng Tây Bắc, nơi tưởng chừng thanh bình lại ẩn chứa "tử địa trắng". Những hình ảnh nghiệp vụ quý giá cho thấy nơi đây từng là boongke dày đặc xăng, khí gas, dây điện, sẵn sàng phát nổ nếu có ai tiếp cận. Theo hồ sơ, nhóm tội phạm còn dẫn điện trực tiếp vào nguồn nước sinh hoạt của 16 hộ dân quanh khu vực, biến sinh hoạt thường ngày của người dân thành "bẫy tử thần. Hành động ranh mãnh của chúng là kích hoạt nguồn điện khi lực lượng xuất hiện, tận dụng tính mạng người dân để đổ tội cho ta với mục đích chia rẽ ta và dân. Kinh khủng hơn, chúng còn chuẩn bị nhiều phương án như kích nổ, sẵn sàng dùng những sinh mạng vô tội để thực hiện tội ác.

Các nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng ở chương trình Chiến sĩ Quả Cảm

Từ chỉ đạo này, toàn bộ kế hoạch được triển khai thận trọng đến từng chi tiết, tổ trinh sát cơ động thâm nhập địa hình, tổ sơ tán dân vận động người dân rời khu vực nguy hiểm, còn tổ kỹ thuật đảm nhiệm vô hiệu hóa điện lưới, camera của đối tượng. Khi mọi đội hình "thập diện mai phục" quanh boongke, lực lượng đặc nhiệm tấn công bằng quả cay, quả nổ để làm giảm tầm nhìn của nhóm cố thủ. Song Luân và MONO mang khiên chống đạn, đột nhập trực diện căn nhà là nơi ẩn nấp của hai đối tượng truy nã.

Một trong hai đối tượng quyết định đầu hàng, nhưng bị đồng bọn toan bắn hạ ngay lập tức. Tổ trinh sát kịp thời nổ súng bảo vệ người đầu hàng, một chi tiết thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, dù đối phương là tội phạm. Đối tượng còn lại lao lên mang theo mìn tự chế, định kích nổ gần tổ đột kích. Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, MONO nhanh trí đá văng quả mìn khỏi vị trí sát Song Luân, cứu đồng đội trong gang tấc.

MONO dũng cảm trong thử thách phá mìn

Cuộc đấu súng của ta và kẻ ác nổ ra khiến người mẹ già của đối tượng đang ngồi trên phương tiện của ta hoảng sợ rơi nước mắt. Động viên người mẹ, Kiều Minh Tuấn dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy có một chút xúc động, thương xót cho nỗi niềm của bậc cha mẹ. Khi đứng trước loa thuyết phục con trai, bà nghẹn ngào cầu xin con đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và về với mẹ.

Giữa bầu không khí căng thẳng của cơn mưa đạn bay, tiếng người mẹ vang vọng khiến Kiều Minh Tuấn, Song Luân không kìm được nước mắt. "Tôi cảm giác được sự sợ hãi và đau đớn của người mẹ. Mình nổi da gà và tự nhiên mắt mình cay cay", Song Luân mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần hướng mắt về phía trước.

Kiều Minh Tuấn, Song Luân nghẹn giọng với tình huống mẹ năn nỉ con đầu hàng

Song Luân không kiềm được giọt nước mắt xót thương cho hoàn cảnh của người mẹ có con làm điều sai trái

Kiều Minh Tuấn cũng có những phút lắng động

Sau khi khống chế thành công, đội rà phá bom mìn do Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm tham gia tiến vào boongke. Giữa mùi khét thuốc súng, họ phải lần từng sợi dây, cắt kíp nổ trong thinh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng đạn, chỉ còn nhịp thở và tiếng kim loại khẽ vang. Lê Dương Bảo Lâm kể, một chiến sĩ trong tổ nói với anh rằng "đây là nghề nguy hiểm nhất, nên anh ấy không dám lấy vợ".

"Đồng chí trong tổ rà phá bom mìn cùng tôi có chia sẻ rằng đây là nghề nguy hiểm nhất. Vì lựa chọn công việc thiêng liêng này nên anh ấy không muốn lấy vợ. Tôi biết ơn sự hy sinh của các anh, vì quê hương, vì cuộc sống bình yên của người dân mà ngay cả hạnh phúc cá nhân của mình các anh cũng gạt qua", Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào nói.

Mùa đầu tiên khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng về hành trình tôi luyện ý chí thép, thắp lên tình đồng đội và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Chiến Sĩ Quả Cảm tự hào đã làm được điều mà ít chương trình nào có thể đó là mang đến niềm tự hào, lòng tri ân và sự thấu hiểu sâu sắc giữa nhân dân và những con người đang âm thầm bảo vệ nhân dân, giữ gìn đất nước.

Lê Dương Bảo Lâm vừa khóc vừa chia sẻ cảm xúc trong ngày cuối cùng của hành trình