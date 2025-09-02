Trương Thế Vinh khoe ảnh cùng các chiến sĩ tại lễ diễu binh nhưng ai cũng thắc mắc: Anh chụp bằng máy giặt à?

Trong ngày hội lớn của đất nước – lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dàn chiến sĩ oai phong, chỉnh tề đã tạo nên những khung cảnh trang nghiêm và tự hào. Thế nhưng, bên cạnh không khí hùng tráng, mạng xã hội lại có một phen “xả stress” nhờ màn xuất hiện của… Trương Thế Vinh.

Sau giờ phút diễu binh, diễu hành nghiêm trang và hào hùng, các chiến sĩ được "xả hơi" và cũng là lúc gặp gỡ giao lưu cùng bà con và mọi người. Cũng như những người dân Việt Nam khác, Trương Thế Vinh cũng rất hạnh phúc được có cơ hội chụp ảnh cùng những chiến sĩ.

Nam ca sĩ – diễn viên tự hào chia sẻ loạt ảnh selfie cùng các chiến sĩ với nụ cười rạng rỡ. Vấn đề là: Loạt ảnh này lại trông như thể anh vừa nhét cả điện thoại vào… máy giặt xong mới mang ra chụp.

Trên Facebook cá nhân, Trương Thế Vinh than thở: “Nắng quá không nhìn được màn hình, không biết hình bị cháy hết như vậy! Mấy anh em vô tìm hình đừng giận anh nha. Mặt mấy chú đen thui, mặt Anh cũng đen nha, anh em ta như nhau nha!”

Quả thật, ánh nắng gắt khiến camera mờ đục, trắng xoá, thậm chí còn tạo cảm giác như đang chụp qua lớp hơi nước mờ mịt. Nhìn vào ảnh, netizen không khỏi thắc mắc: “Anh Vinh ơi, anh chụp bằng điện thoại bàn bằng… máy giặt vậy?”.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại hàng loạt “lời chia buồn nhưng không nhịn được cười”: "Ảnh đẹp quá á Vinh ơi, không nhìn thấy gì hết chơn á; Nhìn cũng nghệ anh Vinh ơi. Dễ gì có ai chụp được mấy tấm như anh; Chụp bằng máy bàn hả anh?; Có page nói anh chụp ảnh bằng máy giặt, anh giải thích xem có phải chụp bằng điện thoại bản không?; Anh chụp bằng máy giặt đúng không?; Cứ tưởng đang xem clip mây mù Đà Lạt chứ..."

Dù ảnh “cháy” thật, nhưng tình cảm rạng rỡ của Trương Thế Vinh cùng các chiến sĩ thì ai cũng nhìn thấy rõ. Nụ cười tươi rói, những cái nắm tay, tạo dáng đáng yêu khiến loạt ảnh vẫn đầy ắp sự tự hào và tinh thần gắn kết.

Có thể loạt ảnh của Trương Thế Vinh không đạt chuẩn “sống ảo” long lanh, nhưng lại trở thành điểm nhấn hài hước, giúp không khí ngày Quốc khánh thêm phần gần gũi và vui vẻ. Bởi cuối cùng, quan trọng không phải là ánh sáng hoàn hảo, mà là tình cảm anh em, niềm tự hào dân tộc được lan toả trong từng khoảnh khắc.