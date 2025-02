Show Business là một dự án mới của biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung, người đã viết It's Okay, That's Love, That Winter, The Wind Blows, Our Blues... Lấy bối cảnh những năm 1960 - 1980, bộ phim khắc họa đam mê, nỗ lực của những người trong ngành giải trí, dù không có tiền tài lẫn danh tiếng nhưng vẫn sống đầy lý tưởng và cống hiến hết mình. Dẫn dắt bộ phim là đạo diễn Lee Yoon Jung, người đã làm nên thành công của Coffee Prince và Cheese in the Trap.

Song Hye Kyo vào vai Min Ja, một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường đã trải qua tuổi thơ khắc nghiệt. Cô luôn chiến đấu hết mình để có thể sinh tồn trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đầy tính cạnh tranh. Đây là lần hợp tác thứ ba của Song Hye Kyo với biên kịch Noh Hee Kyung, sau Worlds Within và That Winter, The Wind Blows.

Seolhyun, Cha Seung Hun, Lee Ha Nee tham gia vào dàn diễn viên (Ảnh; Zaapzee)

Gong Yoo vào vai Dong Gu, bạn thời thơ ấu của Min Ja, người sau này gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc cùng cô. Mặc dù là người khó đoán nhưng tình cảm mà anh dành cho Min Ja thì không hề thay đổi. Người hâm mộ đặc biệt phấn khích về sự tái hợp của Gong Yoo với đạo diễn Lee Yoon Jung kể từ Coffee Prince.

Seolhyun vào vai Min Hee, một nhân vật có tâm lý khá phức tạp. Chơi với Min Ja từ khi còn nhỏ, Min Hee vừa yêu quý nhưng lại vừa ghen tị với cô bạn của mình. Cảm xúc giằng xé lẫn lộn khiến Min Hee hay có những hành động khó hiểu.

Cha Seung Won vào vai Gil Yeo, một nhà soạn nhạc huyền thoại, nổi tiếng với khả năng biến nghệ sĩ thành ngôi sao. Đây là lần hợp tác thứ hai của anh với biên kịch Noh Hye Kyung sau Our Blues. Lee Ha Nee hoàn thiện dàn diễn viên với vai Yang Ja, mẹ của Min Hee, người theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ dù cuộc sống vất vả gặp nhiều khó khăn.