Song Hye Kyo quảng bá phim cả tháng vẫn thua cuộc trước Son Ye Jin, dự án của bạn gái Hyun Bin chưa chiếu đã rần rần thế này

Hôm 21/12, kênh THEKKING nổi tiếng của Hàn Quốc đã thông báo Son Ye Jin vừa giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tháng 12.

Chiến thắng này khiến nhiều người khá bất ngờ, bởi không chỉ trong tháng 12 và suốt 1 năm qua, Son Ye Jin không xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà chỉ nhận lời mời tham gia 1 bộ phim truyền hình có tên 39.

Đặc biệt, nhiều netizen khá bất ngờ khi Song Hye Kyo - đối thủ của Son Ye Jin dù quảng bá phim Now, We Are Breaking Up cả tháng nay nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng. Được biết với chiến thắng này, hình ảnh của Son Ye Jin sẽ được quảng bá ở tòa nhà New York Times Square. Đây gần như là một món quà ý nghĩa, đánh dấu cho màn tái xuất của nữ diễn viên vào đầu năm tới với dự án 39.

Dự án Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo vẫn chưa thể gây được tiếng vang, dù đã cố gắng quảng bá rộng rãi.

Nói về dự án 39 mà Son Ye Jin đang tham gia, đây là bộ phim truyền hình dài 12 tập kể về câu chuyện cuộc sống đời thường của 3 người bạn sắp bước sang tuổi 40. Trước đó, hồi tháng 6, nhà sản xuất phim đã công bố Son Ye Jin sẽ đóng vai chính Cha Mi Jo, một người sinh ra trong gia đình giàu có và hiện là bác sĩ trưởng của một viện da liễu ở Gangnam. Ngoài bạn gái Hyun Bin, các diễn viên khác cũng sẽ góp mặt trong bộ phim bao gồm Jeon Mi Do, Ahn So Hee, Yeon Woo Jin và Lee Moo Saeng.

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm 2022.

