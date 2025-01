Song Hye Kyo thắng thế

Phim chưa ra rạp đã dẫn đầu phòng vé

Theo mạng lưới bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, The Priest 2: Dark Nuns ghi nhận tỷ lệ đặt vé theo thời gian thực là 19,4% tính đến 8h ngày 16/1, dẫn đầu bảng xếp hạng đặt vé trước.

Bộ phim do Kwon Hyuk Jae đạo diễn được lên lịch phát hành vào ngày 24/1, nhưng đã thu hút được 52.585 lượt đặt vé trước.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chủ đề “các nữ tu trừ tà” tạo được sự hứng thú cho người xem. Ngoài ra, dàn diễn viên Song Hye Kyo , Jeon Yeo Been cũng nhiều ngôi sao khác làm tăng thêm sự mong đợi từ khán giả.

Song Hye Kyo vào vai nữ tu trừ tà trong phim điện ảnh mới.

The Priest 2: Dark Nuns là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách năm 2015, The Priests . Phần đầu tiên kể về hai linh mục Công giáo làm nhiệm vụ xua đuổi con quỷ nhập vào một cô bé. Câu chuyện trong The Priest 2 xoay quanh quá trình thực hiện nghi lễ cấm để cứu một cậu bé bị quỷ ám.

Song Hye Kyo đảm nhận vai chính là sơ Eunia. Khác với bề ngoài lạnh lùng và xa cách, sơ Eunia có tấm lòng nhân hậu, bất chấp hoàn cảnh tuyệt vọng để cứu nạn nhân bị quỷ ám.

Đối trọng với nhân vật của người đẹp Trái tim mùa thu là Jeon Yeo Been, thủ vai sơ Michaela. Cô nổi loạn chống lại sơ Eunia nhưng cuối cùng lại bị đối thủ thu hút.

Ngoài ra, Lee Jin Wook vào vai cha Paolo, người tin tưởng điều trị y tế là cách duy nhất cứu cậu bé, không phải trừ tà. Moon Woo Jin vào vai Hee Joon, cậu bé đang gặp nguy hiểm.

Dù chưa biết được phản ứng của khán giả sau khi phim ra rạp, con số trên là tín hiệu mừng cho Song Hye Kyo và đoàn làm phim The Priest 2 .

Tình thế đảo ngược

Tình cảnh của Song Hye Kyo và chồng cũ, Song Joong Ki , có sự đổi chiều đáng kể so với thời điểm mới ly hôn vào năm 2019.

Vào 6 năm trước, người đẹp sinh năm 1981 bị đổ lỗi trong cuộc hôn nhân tan vỡ. Không ít khán giả quay lưng với cô vì nghi vấn ngoại tình.

Sự nghiệp cũng gặp khủng hoảng với bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up (2021) không được đón nhận. Song Hye Kyo bị chê diễn xuất một màu.

Trong khi đó, Song Joong Ki được công chúng Hàn Quốc ủng hộ. Anh còn giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Chunsa lần thứ 26 cho vai diễn trong phim Space Sweepers (2021). Những bộ phim khác là Vincenzo (2021) và Reborn Rich (2022) đều gây bão toàn châu Á.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng là cặp vợ chồng được yêu thích.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi Song Joong Ki công khai chuyện tình cảm với người vợ thứ 2, Katy Louise Saunders, vào cuối năm 2022.

Khán giả quay sang bênh vực "nữ thần mặt mộc xứ Hàn". Họ cho rằng lúc mới ly hôn Song Joong Ki thao túng truyền thông và công chúng bằng cách liên tục để người nhà thể hiện thái độ ám chỉ Song Hye Kyo có lỗi, còn nam diễn viên sinh năm 1985 là nạn nhân. Trong khi đó, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc luôn im lặng chịu đựng, dồn hết tâm huyết vào công việc.

Thời điểm Song Joong Ki yêu Katy cũng khiến khán giả nhận định anh mới sớm thay lòng đổi dạ, còn Song Hye Kyo luôn độc thân sau khi chia tay chồng.

Không chỉ vậy, tài tử Nice Guy cũng bị "mất điểm" qua cách cư xử, thái độ bị đánh giá là trịch thượng, thích làm trung tâm.

Với màn lột xác trong 2 phần The Glory ( Vinh quang trong thù hận ), Song Hye Kyo trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Phim không chỉ gây bão toàn cầu, còn mang đến cho người đẹp 8X cúp Daesang của giải thưởng Rồng xanh truyền hình 2023.

Ngoài The Priest 2 gây chú ý lớn, dự án truyền hình Slowly, Intensely đóng chung với Gong Yoo cũng được khán giả nhiệt tình ủng hộ.

Ngược lại, Song Joong Ki liên tiếp gặp thất bại. Bộ phim đang chiếu rạp Bogotá: City of the Lost từ được kỳ vọng khôi phục phòng vé Hàn Quốc trở thành thảm họa.

Tính đến ngày 15/1, lượng khán giả tích lũy chỉ đạt 400.000, còn xa so với điểm hòa vốn là 3 triệu người xem. Thành tích phim thê thảm đến mức Song Joong Ki bật khóc trong sự kiện hỏi đáp sau buổi chiếu phim vào ngày 12/1.

Song Joong Ki còn bị khán giả mỉa mai vì không ngừng nói về vợ con trong những buổi quảng bá phim.

Bộ phim truyền hình trước đó của chồng cũ Song Hye Kyo là My Name Is Loh Kiwan (lên sóng vào tháng 3/2024) chỉ nhận được đánh giá trung bình là 6/10. Phim điện ảnh Hopeless phát hành vào tháng 10/2023 chỉ thu hút được 260.000 lượt xem.