Song Hye Kyo không còn ở độ tuổi để dựa vào nhan sắc nữa

Hiếm khi tham gia chương trình giải trí, sau 23 năm, Song Hye Kyo quyết định xuất hiện trong You Quiz on the Block do MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jo Seho cầm trịch, lên sóng tối 8/1.

"Đã lâu rồi tôi mới xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ. Tôi rất vinh dự khi có thể gặp mọi người vào năm mới" - nữ diễn viên chia sẻ.

Sau 23 năm, lần đầu Song Hye Kyo tham gia show tạp kỹ.

Tôi không còn ở độ tuổi có thể dựa vào nhan sắc nữa

Song Hye Kyo lo lắng, sợ sự hiện diện của mình không đủ thú vị. Ra mắt vào năm 10 tuổi trong cuộc thi đồng phục học sinh, Song Hye Kyo bắt đầu trở nên nổi tiếng khi lấn sân sang diễn xuất, với vai chính trong Trái tim mùa thu năm 20 tuổi. Ở độ tuổi 20, nữ diễn viên đã tham gia nhiều dự án có rating cao như All In, Người quản lý khách sạn, Ngôi nhà hạnh phúc…

Minh tinh cho biết cô không cảm thấy lo lắng dự án của mình sẽ thất bại: “Tôi đã đóng rất nhiều. Hồi đó, tôi thích dành thời gian cho bạn bè và cảm thấy khó chịu khi phải đi làm. Tôi luôn tự hỏi mình nên làm gì sau giờ làm việc. Tôi ước mình làm nhiều thứ. Tôi đã hối hận khi nghĩ về lý do tại sao mình không chọn những vai diễn đa dạng hơn”.

Có mối quan hệ tốt đẹp với những đồng nghiệp nổi tiếng, Song Hye Kyo thú nhận: “Mọi người xung quanh tôi luôn nói tôi hài hước. Tôi chưa bao giờ cố tỏ ra hài hước. Tôi phản ứng nghiêm túc trong mọi tình huống nhưng mọi người lại nghĩ điều đó buồn cười”.

Đến nay, cô vẫn giữ liên lạc với bạn diễn Song Seung Hun trong Trái tim mùa thu . Mỗi khi gặp lại, Song Hye Kyo kể Seung Hun luôn bật nhạc phim và vẫn gọi cô là Eun Seo (nhân vật của Hye Kyo trong Trái tim mùa thu - PV).

Song Hye Kyo cùng tài tử Woo Bin (bìa phải) và Song Seung Hun (bìa trái) phim Trái tim mùa thu cách đây 25 năm.

Bước sang tuổi tứ tuần, Song Hye Kyo nói đã chuẩn bị cho hành trình mới. “Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 40, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hơn. Tôi dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa ngoại hình của mình và các đồng nghiệp trẻ tuổi. Giờ đây, tôi phải tập trung diễn xuất thật tốt, vì tôi không còn ở độ tuổi có thể dựa vào nhan sắc nữa" - nữ diễn viên thể hiện rõ quan điểm của cô về con đường diễn xuất trong tương lai.

Trong chương trình, Song Hye Kyo tiết lộ đã nhận được nhiều lời mời cho các vai diễn và dự án tương tự nhau, thuộc cùng thể loại. "Trước khi tham gia The Glory , tôi đã bắt đầu suy ngẫm về diễn xuất của mình và cảm thấy nó thật nhạt nhòa. Nếu chính bản thân tôi còn thấy nhàm chán, thì khán giả chắc hẳn còn cảm thấy tệ hơn. Nghĩ đến việc có thể mình không có tài năng diễn xuất, tôi đã thực sự rất chán nản".

Từng có thời gian, Hye Kyo mất định hướng, không tin tưởng vào bản thân và muốn tạm dừng công việc. “Khi còn ở độ tuổi 20, tôi nhìn các diễn viên đàn anh, đàn chị ở tuổi 30 và nghĩ rằng khi đến tuổi đó, diễn xuất của mình chắc chắn cũng sẽ tốt như họ. Nhưng hóa ra, diễn xuất vẫn là thử thách ngay cả khi tôi đã ở tuổi 30 hay thậm chí 40. Những năm cuối tuổi 30, khi theo dõi lại diễn xuất của mình, tôi nhận ra nó chẳng khác gì so với trước đây. Tôi cảm thấy xấu hổ và tự hỏi liệu mình có nên tạm nghỉ một thời gian hay không".

Đối diện với những tin đồn

Song Hye Kyo tâm sự: “Làm việc trong lĩnh vực này suốt nhiều năm, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều tin đồn. Tôi nhận quá nhiều lời chỉ trích đến mức giờ đây chúng không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Ngay cả những bình luận ác ý cũng không làm tôi buồn. Nhưng khi những lời đó nhắm đến gia đình mình, trái tim tôi thực sự tan nát”.

Cô chia sẻ thêm: “Có lần, trong một buổi gặp gỡ, ai đó hỏi tôi về những tin đồn xoay quanh mình. Tôi chỉ đáp: ‘Tôi cũng vừa mới nghe qua, vậy sao bạn không hỏi trực tiếp người đã lan truyền tin đồn ấy?’. Từ nhỏ, tôi đã bước vào con đường diễn xuất và phải đối mặt với đủ loại tin đồn lớn nhỏ. Thường thì tôi để ngoài tai, nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ rằng sự ghét bỏ ấy thật sự quá mức".

Nữ diễn viên thường liên lạc với đạo diễn Noh Hee Kyung và nhận được lời khuyên cần phải yêu thương bản thân. Cô bắt đầu thực hiện một số thói quen vào buổi sáng và buổi tối trong 5 năm. Vào buổi sáng, Song Hye Kyo sẽ viết ra các kế hoạch trong ngày và trước khi đi ngủ, cô liệt kê 10 điều mà cô cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó.

Đối diện với nhiều tin đồn, Song Hye Kyo bỏ ngoài tai nhưng đau lòng khi gia đình bị đặt điều.

Khi được hỏi về mục tiêu của mình, Song Hye Kyo cho biết: "Điều quan trọng là hiện tại. Diễn xuất vẫn là thử thách đối với tôi, nhưng khi tôi già đi, tôi nghĩ mình sẽ đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng hơn. Tôi đã học được nên và không nên tham lam ở mức nào, vì vậy tôi tin nếu tiếp tục bước đi một cách vững chắc, tương lai tốt đẹp sẽ đến".

Sắp tới, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Sơ Junia phim Dark Nuns . Cô hóa thân thành nữ tu tham gia vào nghi lễ bị cấm để cứu cậu bé bị linh hồn ma quỷ chiếm hữu.

Theo Spotv