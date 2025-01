Song Hye Kyo: "Ngoại hình của tôi không còn đẹp nữa"

Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã làm khách mời trong chương trình "You Quiz on the Block". Lần gần nhất cô xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ là 23 năm trước và vì thế, sự xuất hiện của Song Hye Kyo trong chương trình nổi tiếng của tvN nhận được rất nhiều sự mong đợi từ công chúng nói chung và người hâm mộ nói riêng.

"Đã lâu rồi tôi mới xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ. Tôi rất vinh dự khi có thể gặp mọi người vào năm mới" - Song Hye Kyo thú nhận trong phần đầu của cuộc trò chuyện - "Lúc này tôi đang rất lo lắng. Tôi sẽ không lo lắng như vậy nếu tôi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ nhiều lần. Đã lâu lắm rồi tôi mới làm điều gì đó như thế này, vì vậy tôi lo lắng liệu sự xuất hiện của mình có đủ thú vị không".

"Tôi cũng lo lắng liệu cuộc nói chuyện của mình có vui không?" - Song Hye Kyo nói thêm - "Tôi muốn sự xuất hiện của mình thú vị".

Song Hye Kyo trong chương trình "You Quiz on the Block". (Ảnh: tvN)

Trong chương trình, nữ diễn viên có kinh nghiệm với 28 năm diễn xuất đã bình tĩnh chia sẻ nhiều câu chuyện khác nhau. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 10 tuổi trong một cuộc thi đồng phục học sinh, Song Hye Kyo bắt đầu trở nên nổi tiếng với sự chuyển đổi hình ảnh thành công trong "Autumn In My Heart" (Trái tim mùa thu) ở tuổi 20. Ở độ tuổi này, cô đã tham gia nhiều dự án có rating cao như "All In", "Hotelier", "Full House"...

"Tôi không cảm thấy lo lắng rằng dự án của mình sẽ thất bại" - Song Hye Kyo nói trong chương trình "You Quiz on the Block" - "Tôi cũng đã diễn rất nhiều. Hồi đó, tôi thích dành thời gian cho bạn bè và cảm thấy khó chịu khi phải đi làm. Tôi luôn tự hỏi mình nên làm gì sau giờ làm việc?".

"Đó là điều tôi không cần phải lo lắng, nhưng vì lần này tôi đóng một vai hài hước, nên tôi đã bỏ lỡ những vai nghiêm túc hơn" - Cô nói tiếp - "Tôi ước mình đã làm mọi thứ trước đó. Tôi đã hối hận khi nghĩ về lý do tại sao mình không chọn những vai đa dạng hơn".

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, Song Hye Kyo được biết đến là người cố mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng, luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Nói về điều này, Song Hye Kyo thú nhận: "Mọi người xung quanh tôi luôn nói tôi hài hước. Tôi chưa bao giờ cố gắng để trở nên hài hước. Tôi phản ứng nghiêm túc trong mọi tình huống nhưng mọi người lại nghĩ rằng điều đó buồn cười".

(Ảnh: tvN)

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất đầy biến cố của mình trong suốt 28 năm qua, nữ diễn viên đã tiết lộ quan điểm của cô về việc đối mặt với những tin đồn và tranh cãi, cũng như cách cô ấy giải quyết chúng.

"Bây giờ tôi đã ở độ tuổi 40, tôi đoán mình đã chuẩn bị cho mình một chút" - Song Hye Kyo nói - "Tôi có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa ngoại hình của mình và những người bạn trẻ hơn. Nên bây giờ tôi phải diễn xuất thật tốt. Tôi không còn ở độ tuổi có thể làm bất cứ điều gì bằng ngoại hình của mình nữa".