Mới đây, bạn thân của Song Hye Kyo - Hair Stylist Shonju đã chia sẻ lên trang cá nhân 1 loạt hình ảnh chụp cùng nhau. Anh chia sẻ: "Hội ngộ mùa hè". Trong ảnh, Shonju và Song Hye Kyo đều diện đồ ngủ giản dị, tóc của mỹ nhân xứ Hàn cũng chỉ buộc đơn giản khá xuề xoà. Nhiều người còn phát hiện Song Hye Kyo gần như không trang điểm, cô chỉ tô nhẹ 1 lớp son dưỡng mà thôi.

Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới nhan sắc của Song Hye Kyo. Mặc dù có đủ "combo" đồ ngủ và tóc tai xuề xoà nhưng Song Hye Kyo vẫn nhận được vô số lời khen ngợi.

Được biết, Hair Stylist Shonju tên thật là Joo Hyung Sun, cả hai là bạn thân gần 20 năm nay. Dù lịch trình bận rộn nhưng Song Hye Kyo luôn cố gắng gặp gỡ bạn mình mỗi khi có dịp.

Song Hye Kyo sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981 tại Daegu, Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng nổi tiếng qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình.

Song Hye Kyo gây chú ý lớn đến khán giả quốc tế qua bộ phim truyền hình "Autumn in My Heart" (2000), sau đó cô tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim ảnh khác, đặc biệt là "All In" (2003), "Full House" (2004), "That Winter, the Wind Blows" (2013), và "Descendants of the Sun" (2016). Ngoài ra, cô còn tham gia vào các bộ phim điện ảnh, như "My Brilliant Life" (2014) và "The Queens" (2015).

Gần đây nhất, Song Hye Kyo lại tiếp tục chứng minh sức hút của mình với "The Glory", bộ phim đã mang đến cho người đẹp họ Song vô số giải thưởng.

Về đời tư, Song Hye Kyo đã từng kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017 nhưng cả hai đã chính thức ly hôn vào năm 2019.