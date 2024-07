Sáng 22/7, cộng đồng mạng bỗng truyền tay nhau hình ảnh Song Joong Ki chăm chú theo dõi vlog đầu tay của "Thị hậu Baeksang" Kim Tae Ri cách đây 2 năm. Tấm hình này bỗng trở nên viral trở lại bắt nguồn từ bài viết về tình bạn của Song Joong Ki - Kim Tae Hee vừa được Koreaboo đăng lên trong buổi sáng hôm nay.

Trong ảnh, nam thần Cậu Út Nhà Tài Phiệt nở nụ cười rạng rỡ khi theo dõi video của đàn em 9X. Còn nhớ khi đó, tài tử họ Song đã chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân, đồng thời còn gửi thông điệp động viên Kim Tae Ri: "Các bạn hãy ủng hộ Is There Here (tên vlog của Kim Tae Ri) thật nhiều nhé. Cùng ủng hộ bộ phim Space Sweepers". Được biết, Song Joong Ki và mỹ nhân họ Kim có màn hợp tác ăn ý trong tác phẩm điện ảnh Space Sweepers hồi năm 2021.

Hồi tháng 5/2022, Kim Tae Ri đăng tải vlog đầu tiên về cuộc sống thường ngày. Song Joong Ki đã xem video, còn đăng ảnh cùng thông điệp ủng hộ đàn em lên trang cá nhân

Trước ống kính, nam thần họ Song không giấu nổi nụ cười rạng rỡ khi chăm chú theo dõi clip đầu tay của "Thị hậu Baeksang" trên kênh YouTube cá nhân

Tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Kim Tae Ri sau màn hợp tác ăn ý ở phim điện ảnh Space Sweepers

Trong quá khứ, Song Joong Ki chưa từng lộ khoảnh khắc chăm chú theo dõi video về vợ cũ Song Hye Kyo

Hồi giữa năm 2022, động thái ủng hộ vlog Kim Tae Ri từng khiến Song Joong Ki dính nghi vấn có quan hệ mập mờ với đàn em họ Kim hậu ly hôn Song Hye Kyo. Tới tháng 10 cùng năm, mạng xã hội dậy sóng trước khung hình được cho là Song Joong Ki - Kim Tae Ri khoác tay nhau hạnh phúc trong 1 buổi hẹn hò bí mật ở Paris (Pháp). Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra 2 nhân vật chính trong ảnh nói trên là Son Ye Jin - Hyun Bin.

Đại diện cũng nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn Song Joong Ki - Kim Tae Ri bí mật yêu đương sau màn hợp tác ở Space Sweepers: "Tin đồn hẹn hò hoàn toàn sai sự thật". Theo thời gian, nghi vấn tình ái liên quan tới Song Joong Ki và "Thị hậu Baeksang" dần lắng xuống.

Tin đồn Song Joong Ki - Kim Tae Ri bí mật hẹn hò ở nước ngoài từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tuy nhiên, fan nhanh chóng phát hiện ra Son Ye Jin - Hyun Bin mới là 2 nhân vật chính trong hình

Kim Tae Ri gây chú ý ngay từ khi mới ra mắt với tác phẩm điện ảnh The Handmaiden hồi năm 2016 khi vừa tròn 26 tuổi. 2 năm sau đó, tên tuổi nữ minh tinh lên 1 tầm cao mới nhờ bom tấn truyền hình Mr. Sunshine. Nhưng phải đến năm 2022, Kim Tae Ri mới trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau thành công của bộ phim Twenty Five, Twenty One hợp tác cùng Nam Joo Hyuk.

Kim Tae Ri gặt hái được nhiều thành tích sau khoảng 8 năm hoạt động trong giới giải trí

Nguồn: Koreaboo