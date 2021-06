Song Hye Kyo hẹn hò với ai mà mặt tươi như hoa thế này?

Dù là chuyện đã qua nhưng cái tên Song Hye Kyo đến nay vẫn luôn bị gắn liền với lùm xùm về cuộc hôn nhân cũ. Kể từ sự kiện đáng tiếc đó, nữ diễn viên dường như kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân.

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng tải hình ảnh hẹn hò với nữ diễn viên Park Hyo Joo. Hai mỹ nhân Hàn Quốc đã có khoảng thời gian vui vẻ khi gặp mặt. Đặc biệt là Song Hye Kyo đã cười rất tươi, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ khi ở bên người bạn của mình. Hiếm khi người hâm mộ thấy Song Hye Kyo rạng rỡ, tươi như hoa đến thế.

Hình ảnh vui vẻ của Song Hye Kyo bên bạn thân Hyo Joo do chính cô đăng tải

Sau 2 năm ly hôn Song Joong Ki, hiện Song Hye Kyo vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân. Cô dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch và những cuộc gặp gỡ người thân, bạn bè. Nhan sắc của Song Hye Kyo cũng được đánh giá là không hề phai nhạt theo thời gian mà ngược lại còn trẻ trung, xinh đẹp hơn, kể cả khi không trang điểm.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang trong quá trình quay bộ phim mới "Now we are breaking up".