Song Hye Kyo - Han Ji Min và nhân duyên đặc biệt: Định mệnh bất ngờ từ vai diễn đầu cho đến chuyện tình ái với Hyun Bin

Song Hye Kyo và Han Ji Min có tuổi tác tương đương nhau, 2 nghệ sĩ cũng vô cùng nổi bật trong hàng ngũ diễn viên nữ 8X tại xứ sở kim chi. Đáng tiếc, 2 ngôi sao lại chưa có bất kỳ tấm ảnh chụp chung nào. Vì điều này mà nhiều người vẫn còn tưởng rằng Song Hye Kyo - Han Ji Min không hề có mối liên quan với nhau. Trên thực tế, 2 ngôi sao từng xuất hiện trong 1 bộ phim, thậm chí đều có mối liên hệ với nam tài tử Hyun Bin.

Màn xuất hiện định mệnh trong 1 siêu phẩm

Tại thời điểm Song Hye Kyo được chọn vào vai nữ chính Min Soo Yeon trong All In (1 Cho Tất Cả) thì vai diễn Min Soo Yeon lúc nhỏ vẫn còn đang tuyển chọn người đóng. Và cuối cùng thì định mệnh đã sắp đặt cho Song Hye Kyo và Han Ji Min trở thành bạn diễn của nhau.

Thực ra suýt chút nữa mỹ nhân họ Han đã bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong siêu phẩm All In. Tại thời điểm ekip All In casting diễn viên (2003), Han Ji Min chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trong phim truyền hình. Trước đó, người đẹp mới chỉ tham gia đóng quảng cáo và góp mặt trong 1 số MV.

Ekip All In để mắt tới ngoại hình của Han Ji Min nên đã mời cô tới thử vai. Ban đầu mỹ nhân sinh năm 1982 từ chối vì thời điểm đó cô đang chuẩn bị đi du lịch cùng gia đình.

Han Ji Min từng từ chối lời mời casting từ đoàn làm phim All In

Nào ngờ khi trở về nhà sau chuyến du lịch nước ngoài, đoàn làm phim All In vẫn tiếp tục ngỏ lời mời Han Ji Min tới thử vai vì họ vẫn chưa tìm được người phù hợp. Lần này Han Ji Min mới quyết định tới buổi casting diễn viên và đã được chọn vào vai Min Soo Yeon lúc nhỏ.

Han Ji Min trong siêu phẩm All In

Rõ ràng định mệnh đã sắp đặt cho Han Ji Min xuất hiện trong cùng 1 bộ phim với Song Hye Kyo. Dù mỹ nhân họ Han từng 1 lần từ chối cơ hội dành cho mình nhưng sau cùng, vai diễn đó vẫn thuộc về cô.

Màn hợp tác của Song Hye Kyo - Han Ji Min trong All In cũng khiến nhiều khán giả thích thú. Trong phim Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Soo Yeon lúc trưởng thành, còn Han Ji Min hóa thân thành Min Soo Yeon hồi nhỏ. Nhìn hình ảnh trên phim, khán giả lúc đó còn tưởng Han Ji Min nhỏ hơn khá nhiều tuổi so với Song Hye Kyo. Trên thực tế, Han Ji Min chỉ kém hơn người đồng nghiệp 1 tuổi.

Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính lúc trưởng thành

Han Ji Min "hack tuổi" thần sầu, diễn vai nữ chính lúc nhỏ dù chỉ kém Song Hye Kyo 1 tuổi

Trên thực tế, Song Hye Kyo sinh năm 1981, Han Ji Min sinh năm 1982, cả 2 chỉ cách nhau 1 tuổi

Đều "bén duyên" với nam thần Hyun Bin

Song Hye Kyo "phim giả tình thật" với Hyun Bin sau khi cùng hợp tác trong tác phẩm Thế Giới Họ Đang Sống. Trong thời gian hẹn hò, dù không xuất hiện cùng nhau nhưng có nguồn tin cho hay, 2 ngôi sao vẫn động viên đối phương trên hành trình sự nghiệp.

Song Hye Kyo - Hyun Bin nên duyên ngoài đời thật nhờ Thế Giới Họ Đang Sống

Đáng tiếc, chuyện tình Song Hye Kyo - Hyun Bin không kéo dài được lâu. Thời điểm cặp đôi chia tay, trên mạng rộ lên tin đồn sự xuất hiện của người thứ 3 - nữ minh tinh Thang Duy đã khiến Song Hye Kyo và Hyun Bin tan vỡ. Phía nam tài tử đã ngay lập tức bác bỏ tin đồn.

Thang Duy vướng tin đồn là người thứ 3 xen vào giữa cặp đôi Thế Giới Họ Đang Sống

Han Ji Min cũng từng hợp tác cùng Hyun Bin, thậm chí 2 ngôi sao còn kết hợp với nhau tận 2 lần. Nếu chỉ xét trên phương diện số lần hợp tác thì rõ ràng Han Ji Min đã vượt mặt cả Song Hye Kyo, vì mỹ nhân họ Song mới đóng chung với Hyun Bin 1 lần.



Được biết, Han Ji Min từng kết hợp với Hyun Bin trong 2 tác phẩm The Fatal Encounter (2014) và Hyde Jekyll, Me (2015). Dù cả 2 ngôi sao không vướng phải tin đồn hẹn hò nào nhưng họ vẫn được nhiều người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền".



Han Ji Min đóng chung với Hyun Bin trong 2 phim

Lời nhận xét gây dậy sóng dư luận của Hyun Bin về Han Ji Min, netizen réo gọi cả Song Hye Kyo

Hyun Bin từng tán dương nhan sắc Han Ji Min và những lời nhận xét của nam tài tử đình đám đã khiến cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi. Trong buổi phỏng vấn ngoài trời của show Entertainment Weekly (KBS) hồi năm 2014, 1 khán giả đã đặt câu hỏi cho Hyun Bin: "Trong số những nữ diễn viên từng hợp tác với anh, ai là người xinh đẹp nhất". Nam tài tử không ngần ngại chọn Han Ji Min là đáp án.

Hồi năm 2014, Hyun Bin chọn Han Ji Min là bạn diễn nữ xinh đẹp nhất

Trong 1 cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2015, Hyun Bin lại tiếp tục tái khẳng định nhận định nói trên. Khi được hỏi về việc từng khen ngợi Han Ji Min là bạn diễn nữ xinh đẹp nhất, nam tài tử đã khẳng định không chút do dự: "Tôi từng nói thế. Và điều đó đúng mà".

Chia sẻ từ Hyun Bin đã khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi, bởi ngoài Han Ji Min thì anh từng "song kiếm hợp bích" với rất nhiều mỹ nhân cực phẩm như Song Hye Kyo, Ha Ji Won, Sung Yu Ri,…

Song Hye Kyo được netizen réo gọi sau câu trả lời gây xôn xao của Hyun Bin

Nhiều bình luận cho rằng, câu trả lời từ Hyun Bin đã thể hiện EQ cao ngất của nam tài tử, vì vào 2 thời điểm anh ca tụng nhan sắc Han Ji Min, 2 người họ đang hợp tác với nhau trên màn ảnh. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, câu trả lời từ Hyun Bin đã được lên kịch bản từ trước, nhằm mục đích tuyên truyền cho 2 tác phẩm The Fatal Encounter và Hyde Jekyll, Me có sự tham gia của nam tài tử cùng Han Ji Min.

Han Ji Min luôn là bạn diễn xinh đẹp nhất trong mắt Hyun Bin

