Song Hye Kyo đổi kiểu tóc, netizen náo loạn: "Đẹp trai" quá

Mới đây, Song Hye Kyo đã xuất hiện trong 1 đoạn clip trên Youtube với mái tóc mới. Trong clip, Song Hye Kyo cắt tóc khá ngắn, để lộ rõ khuôn mặt xinh xắn và trắng trẻo của mình. Theo netizen có lẽ đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo để tóc ngắn đến vậy. Trong mái tóc ngắn, Song Hye Kyo trở nên vô cùng cá tính và xinh xắn.

Dưới phần bình luận, netizen không khỏi xuýt xoa nhận xét: "Người có thể cân mọi kiểu tóc là Song Hye Kyo; Tóc ngắn hay tóc dài chị ta đều xinh đẹp cả; Tóc dài chị ta là vợ tôi, tóc ngắn chị ta chính là chồng tôi; Song Hye Kyo đẹp trai quá...".

Mái tóc mới của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo đã có những ngày đầu năm 2025 vô cùng náo nhiệt và rộn ràng. Đầu tháng 1/2025, sự xuất hiện của Song Hye Kyo trên chương trình You Quiz on the Block đã gây sốt mạng xã hội vì những chia sẻ vô cùng chân thành của người đẹp. Trong chương trình này, Song Hye Kyo cũng lần đầu bộc bạch về những tin đồn.

Mới đây nhất, Song Hye Kyo bất ngờ xuất hiện trên kênh YouTube của nhóm Davichi với video mang tiêu đề "Không phải tôi mà là Vlog của Song Hye Kyo…". Đây là một phần trong chiến dịch quảng bá bộ phim The Black Nuns của Song Hye Kyo.