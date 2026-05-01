Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng bóng cùng nguồn năng lượng tích cực như gái đôi mươi. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng hay chia sẻ hình ảnh đời thường, nữ ca sĩ đều nhận về hàng loạt lời khen vì vóc dáng gọn gàng, thần thái tươi tắn và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.

Không chạy theo hình ảnh "lão hóa ngược" bằng những tuyên bố gây sốc hay chế độ ép cân cực đoan, Hiền Thục nhiều lần chia sẻ rằng cô ưu tiên sống nhẹ nhàng, chăm sóc tinh thần và duy trì lối sống lành mạnh. Đây cũng chính là điều mà nhiều chuyên gia sức khỏe đánh giá là "chìa khóa vàng" giúp phụ nữ trẻ lâu từ bên trong.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần: Bí quyết giúp Hiền Thục trẻ lâu theo cách bền vững

Nhiều năm qua, Hiền Thục luôn giữ hình ảnh một người phụ nữ nhẹ nhàng, tích cực và khá "an yên" giữa showbiz nhiều áp lực. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như chăm cây, đọc sách, tập luyện, nghe nhạc hay tận hưởng những khoảng lặng riêng tư.

Điều đáng nói là khoa học hiện đại ngày càng chứng minh: sức khỏe tinh thần có mối liên hệ rất lớn với tốc độ lão hóa của cơ thể.

Theo nhiều nghiên cứu đăng tải trên Harvard Health Publishing, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, yếu tố thúc đẩy viêm trong cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực tới da, giấc ngủ, cân nặng và hệ miễn dịch. Khi stress kéo dài, cơ thể cũng dễ xuất hiện tình trạng mất collagen, da xỉn màu, nổi mụn và lão hóa sớm.

Ngược lại, người duy trì trạng thái tinh thần tích cực thường có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, hormone ổn định hơn và ít gặp các vấn đề viêm mạn tính. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật dù không can thiệp thẩm mỹ quá nhiều.

Hiền Thục từng nhiều lần nhắc đến việc cô học cách yêu bản thân, sống chậm và tránh để bản thân bị cuốn vào những áp lực tiêu cực. Chính sự thư thái ấy giúp gương mặt nữ ca sĩ luôn giữ được nét mềm mại, ánh mắt tươi vui và thần thái nhẹ nhõm.

Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, thái độ sống lạc quan giúp cơ thể sản sinh endorphin và serotonin – những hormone liên quan đến cảm giác hạnh phúc. Khi tinh thần vui vẻ, cơ thể cũng hoạt động hiệu quả hơn, làn da có độ đàn hồi tốt hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Với phụ nữ sau tuổi 40, chăm sóc tinh thần càng quan trọng bởi đây là giai đoạn hormone bắt đầu thay đổi mạnh. Nếu thường xuyên lo âu, mất ngủ hay áp lực kéo dài, cơ thể rất dễ bước vào trạng thái "xuống sắc" nhanh chóng. Bởi vậy, việc Hiền Thục ưu tiên sự bình yên nội tâm được xem là một trong những bí quyết quan trọng giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung suốt nhiều năm.

Ngoài ra, Hiền Thục còn có những thói quen chống già khác đáng học hỏi

Ăn uống healthy

Ngoài yếu tố tinh thần, Hiền Thục còn duy trì chế độ ăn uống khá lành mạnh. Đây cũng là thói quen được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong việc chống lão hóa tự nhiên.

Nữ ca sĩ ưu tiên các món ăn thanh đạm, nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi. Những thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do – nguyên nhân liên quan đến lão hóa sớm.

Theo Mayo Clinic, chế độ ăn nhiều rau củ, trái cây, hạt và protein lành mạnh giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và cải thiện làn da. Đây cũng là kiểu ăn uống được nhiều chuyên gia gọi là "anti-aging diet" - chế độ ăn chống lão hóa.

Điểm đáng chú ý là Hiền Thục hạn chế đồ nướng và chiên rán. Đây là nhóm thực phẩm thường chứa nhiều chất béo xấu và các hợp chất sinh ra khi nấu ở nhiệt độ cao. Nếu ăn quá nhiều, cơ thể dễ tăng viêm, ảnh hưởng tới da và sức khỏe chuyển hóa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm chiên rán thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ stress oxy hóa – yếu tố khiến da nhanh nhăn và cơ thể già đi nhanh hơn.

Tránh ăn khuya

Một thói quen khác giúp Hiền Thục giữ vóc dáng gọn gàng là tránh ăn quá khuya. Nữ ca sĩ thường hoàn thành bữa cuối vào khoảng 8-9 giờ tối thay vì ăn sát giờ ngủ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn khuya kéo dài có thể khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết, dễ tích mỡ và ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Khi ngủ không ngon, làn da cũng dễ xỉn màu, cơ thể mệt mỏi và nhanh lão hóa hơn.

Việc ăn tối sớm hơn giúp hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi trước khi ngủ. Điều này hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn vào ban đêm.

Không chỉ giữ vóc dáng thanh mảnh, thói quen này còn giúp nhiều phụ nữ sau tuổi 40 hạn chế tình trạng đầy bụng, tăng cân vùng bụng và ngủ chập chờn.

