"Triết lý tuổi 46" của Song Hye Kyo sau khi ly hôn: Quá khứ đẹp giữ lại để nhớ, quá khứ xấu thì đừng để tái diễn

Mới đây, tờ Vogue Korea đã đăng tải bài phỏng vấn của phóng viên Son Eun Young với Song Hye Kyo. Ấn phẩm Vogue Hàn Quốc số tháng 10 chuẩn bị ba phiên bản bìa cùng Song Hye Kyo, hợp tác với ba thương hiệu gắn bó cùng cô: Guerlain, Fendi và Chaumet.

Năm 2025, Fendi kỷ niệm 100 năm, Chaumet 245 năm, trong khi Song Hye Kyo được chọn làm Đại sứ toàn cầu châu Á đầu tiên của Guerlain.

Đây cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm gần 20 năm kể từ khi cô lần đầu lên bìa Vogue (2007, cùng nhiếp ảnh gia Paolo Roversi).

Trong ba ngày quay, Song Hye Kyo vừa bận rộn đóng phim vừa tranh thủ tham gia dự án. Chia sẻ trong bài phỏng vấn của mình với Song Hye Kyo, phóng viên Son Eun Young bộc bạch: "Buổi chụp đầu tiên cùng Guerlain giống như một mối “đơn phương”. Tôi len vào giữa ê-kíp, chỉ lặng lẽ dõi theo như một fan rụt rè. Tôi là người cùng thế hệ 8X với cô, nên có một thứ thân thuộc thầm lặng.

Cuối thập niên 1990, khi còn là thành viên “cà phê ulzzang” trên Daum, bức ảnh đồng phục của “nữ thần” Song Hye Kyo vẫn còn nguyên trong ký ức. Người bạn “xinh đẹp của thời thanh xuân” ấy đến hôm nay vẫn là nữ diễn viên đại diện cho cả một thế hệ — điều đó khiến tôi vui và có cảm giác như là sức mạnh của chính thế hệ mình.

Trong lúc tôi đang mải miết trôi theo hoài niệm PC-communication thì Song Hye Kyo bước ra trước ống kính trong chiếc đầm drape trắng, mái tóc dài thẳng (thực tế là tóc ngắn được nối dài).

Lần gần nhất tôi “gặp” cô ngoài rạp chỉ là họp báo The Black Nuns (2025) hồi tháng 1 — khi ấy chỉ còn ấn tượng “bộ suit xám thật đẹp” vì khoảng cách xa và chớp đèn liên hồi. Khi đối diện thật gần, tôi hiểu vì sao các đàn anh, đàn chị từng miêu tả cô như “nữ thần”: Từ bài viết năm cô 30 tuổi — chỉ vừa xoay người chào mà toát lên tiếng thốt “Đẹp quá!” — đến bài phỏng vấn năm 2017 ví cô như “huyền thoại của mùa thu” khi xuất hiện bên chú ngựa giữa sa mạc.

Thật lạ, suốt 28 năm hoạt động, tôi lại là người đến muộn để trực tiếp cộng tác cùng cô".

Chia sẻ với phóng viên, Song Hye Kyo cho biết: "Ngoài mẹ, mọi thứ trong không gian sống đều xếp sau Ruby — “kho báu số 1”.

“Những lúc thể xác mệt mỏi hay tinh thần căng thẳng, Ruby là nguồn lực rất lớn. Nhìn bề ngoài như tôi chăm Ruby, nhưng thực ra chính bé nhỏ này lại đang che chở tôi", Song Hye Kyo tâm sự.

Nếu phải vắng nhà hơn 3 tiếng, cô nhất định nhờ người thân trông Ruby và cố gắng ở bên bé nhiều nhất có thể. “Nhiều chú chó bị lo âu khi tách chủ, nhưng tôi lại là người… bị lo âu chia ly.” (cười)

“Khi vào dự án, tôi chỉ nghĩ đến nhân vật. Ban đầu dĩ nhiên vẫn ‘Song Hye Kyo’ — vì tôi là người. Nhưng rồi mỗi ngày mở mắt, nhắm mắt, đều sống như nhân vật ấy, tôi tự nhiên thấm vào họ. Đôi khi bạn bè bảo ‘không giống Hye Kyo lắm’ — là vì tính cách nhân vật lộ ra, mà tôi lại không để ý. Hôm qua, hôm nay, tôi chỉ cố sống trọn một ngày — để rồi đến khi ai đó nói ra, tôi mới giật mình: À, mình đang bị ảnh hưởng.”

Hỏi câu thần chú gần đây là gì, cô cười rất khẽ: “Bắt đầu quay là gần như tôi… trống rỗng. Chỉ còn những câu hỏi cho nhân vật và cảnh quay: ‘Cảnh này, mày thấy sao? Trong tình huống ấy, nếu là tao thì?’ ‘Không, phải lấy nhân vật làm chuẩn, Hye Kyo à.’ ‘Trong lòng anh ấy là gì? Trước mặt là mấy lựa chọn?’ Rốt cuộc, ngoài tác phẩm ra, mọi mối quan tâm khác bị pha loãng rồi biến mất.”

Khi phóng viên nói “làm hết mình” là hiển nhiên là điều khó, Song Hye Kyo thêm: “Tôi phải có trách nhiệm với vai và với phim.”

Song Hye Kyo bộc bạch, cô là người theo chủ nghĩa “ sát-na hiện tại ”. (Sát-na" là một khái niệm gốc từ Phật học, thường được dịch là khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi của thời gian. Khi nói một người theo "chủ nghĩa sát-na hiện tại", ý là họ chú trọng sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, nhận biết và tận hưởng từng khoảnh khắc, thay vì lo nghĩ quá nhiều cho quá khứ hay tương lai).

“Bị cột vào quá khứ thì có thay đổi được gì? Quá khứ đẹp giữ lại để nhớ, quá khứ xấu thì đừng để tái diễn — hãy sống chăm chỉ hôm nay. Tương lai thay đổi theo hiện tại".

Song Hye Kyo cho biết, với cô sau 1 vai diễn là một cuộc "chia tay": "Có lúc tôi du lịch để chầm chậm tiễn biệt, có lúc cứ vương vấn dài. Muốn chia tay đẹp, phải chăm sóc lòng mình".

Khi nói về bộ phim đang quay, Slowly and Intensely cho biết: "Tôi tò mò về đời sống và cảm xúc của người thuộc thời mà mình chưa trải. Hơn nữa, đây là kiểu vai tôi chưa từng thử. Quan trọng nhất là kịch bản của cô Noh chạm sâu; lại được làm cùng đạo diễn Lee Yoon Jung và nhiều diễn viên tuyệt — tôi rất vui. Khi viết, cô Noh bảo: “Vai này chắc tóc tém nhỉ" tôi liền đáp ngay "Vâng, để em thử".

Nhìn lại những bộ phim đã qua của Song Hye Kyo có thể nhận ra rằng đây chính là kiểu diễn viên mà mái tóc đổi là khí chất đổi: Tóc tết nhí nhảnh của Ji Eun trong Full House (2004), búi thấp cao nhã của Trương Vĩnh Thành trong Nhất Đại Tông Sư (2013), hay bob mộc mạc của Moon Dong Eun trong The Glory (2022–2023).

“Diễn xuất là quan trọng nhất, nhưng thiết lập ngoại hình giúp nhân vật rõ nét hơn. Tôi luôn bàn thêm phần ngoại hình với biên kịch, đạo diễn; miễn có thể giúp cho vai diễn, tóc thế nào cũng được. Nếu tóc ngắn hé mở chút tính cách, tôi không do dự", Song Hye kyo chia sẻ.

“Có lúc tôi nghĩ đến hài . Không gì là dễ, nhưng hài đặc biệt khó. Tôi đợi một kịch bản hài hước mà không nhạt, giữ nhịp cân bằng cả phim — nhưng duyên chưa tới.”

Nói về tham vọng thành công của 1 bộ phim, Song Hye Kyo bộc bạch: "Phim vừa ra mắt là người ta nói ngay chuyện doanh thu, rating. Được yêu thương lúc ấy thì biết ơn lắm, nhưng nếu không, tôi tin thời gian sẽ thẩm định . Trước chỉ mong ‘lên sóng là phải hot’, giờ ai cũng có thể tìm lại phim cũ. Chỉ cần một ngày nào đó ai đó vô tình xem, thấy bị kéo vào và lưu lại ký ức đẹp — thế là đủ. Tôi không muốn tham hơn. Chỉ muốn diễn thật tốt và cùng mọi người làm một tác phẩm tử tế".

Diễn xuất khó hơn theo năm tháng . Tưởng 28 năm lặn ngụp sẽ khiến mọi thứ trơn tru, nhưng càng đi sâu, càng nhìn thấy những chi tiết muốn chạm tới — và trách nhiệm lớn lên.

“Hồi trẻ tôi ngây thơ nghĩ ‘rồi mình cũng sẽ diễn hay như các tiền bối’. Thực tế là càng khó. Tuổi lớn dần, nhân vật mới đến — là những đời sống tôi chưa từng kinh qua. Tôi phải học, điều tra, mở phủ tạng cảm xúc để diễn sao cho vừa vặn.”

Khi phóng viên bày tỏ: "Có lẽ càng hóa thân nhiều, biên độ thấu hiểu con người càng nới rộng?" thì Song Hye Kyo lại bộc bạch: "Không hẳn là biên độ rộng hơn, mà là nỗ lực hiểu . Trước tôi hay nghĩ ‘Sao người ta thế nhỉ? Ghét mà sao không sửa?’ Rồi nhìn lại, mình cũng có những thứ… chẳng làm nổi, mà lại đi đòi ở người khác. Giờ thì tôi nghĩ: Họ có những nguyên do do cuộc đời nhào nặn. Có khi là thứ tôi chưa từng hình dung. Thế là tôi thử hiểu, và chấp nhận . Từ đó, tôi thấy dễ thở hơn.”

Song Hye Kyo gìn giữ quan hệ với ê-kíp, bạn bè suốt hơn 20 năm . Chìa khóa nằm ở một câu: “Càng thân càng phải giữ lễ.” " Không vì thân mà buông thả; tôi cố giữ lễ, tinh tế hơn. Lúc lỡ làm ai tổn thương, tôi xin lỗi ngay , bước đến bằng tấm lòng . May mắn là những người quanh tôi cũng đối đãi lại như thế, nên chúng tôi ở bên nhau lâu", Song Hye Kyo chia sẻ.