Tôi lấy chồng đã gần 5 năm, sống chung với bố mẹ chồng và cô em chồng tên Hương. Nếu nói thật, trước đây tôi chưa bao giờ có thiện cảm với Hương, thậm chí nhiều lúc còn thấy mệt mỏi vì tính cách của cô ấy.

Hương năm nay 25 tuổi, đã đi làm được vài năm nhưng vẫn giữ thói quen sinh hoạt chẳng khác gì một đứa trẻ. Đi làm về là cô ấy chỉ biết ăn cơm, nằm xem điện thoại rồi ngủ, chẳng bao giờ chủ động phụ giúp việc nhà. Bố mẹ chồng có nhắc nhở thì Hương cũng tìm cách chống đối, nói dăm ba câu là mặt nặng mày nhẹ. Với tôi, cô ấy càng chẳng nể nang gì. Có lần tôi nhờ trông nồi canh giúp vì phải chạy xuống đón con, Hương còn khó chịu bảo tôi đừng sai khiến mình. Những chuyện như thế xảy ra nhiều đến mức tôi dần chọn cách mặc kệ, không muốn va chạm với em chồng.

Chồng tôi cũng nhiều lần khuyên tôi nhường nhịn em gái, bảo Hương tính trẻ con nhưng bản chất không phải người xấu. Tôi nghe vậy chỉ cười, bởi người ngoài nhìn vào có thể thấy Hương vô tư, còn người sống cùng mới hiểu sự vô tư ấy đôi khi khiến người khác ức chế thế nào.

Cho đến một lần, tôi gặp chuyện va chạm giao thông và có cái nhìn hoàn toàn khác về cô em chồng.

Hôm ấy, tôi đang trên đường đi đón con thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy. Hai bên chỉ bị xây xát nhẹ, xe cũng không hư hỏng nhiều, nhưng người đi cùng bên kia lại rất đông. Họ liên tục vây quanh, người này nói một câu, người kia thêm một câu, nhất quyết đổ hết lỗi cho tôi. Ban đầu họ đòi tôi bồi thường 50 triệu đồng, nếu không sẽ không cho tôi rời đi. Tôi vừa sợ vừa bối rối, cố giải thích nhưng chẳng ai chịu nghe. Có người còn lớn tiếng dọa dẫm khiến tôi gần như bật khóc. Đúng lúc ấy, Hương xuất hiện. Hóa ra tôi gọi điện cho chồng không được, trong lúc cuống quá đã gọi nhầm sang số của em chồng. Hương nghe chuyện liền hỏi địa điểm rồi chạy đến.

Ảnh minh họa

Vừa tới nơi, cô ấy đã đứng chắn trước mặt tôi, yêu cầu mọi người bình tĩnh giải quyết. Thấy họ tiếp tục lớn tiếng, Hương cũng không ngại đáp trả, nói rõ rằng không ai có quyền dựa vào việc đông người để ép người khác bồi thường một khoản tiền vô lý. Cô ấy còn yêu cầu gọi công an đến lập biên bản, kiểm tra camera và xác định trách nhiệm của từng bên. Thái độ cứng rắn ấy khiến nhóm người kia bớt hung hăng hẳn.

Sau đó, khi có người đến giải quyết, mọi chuyện mới được làm rõ. Tôi không phải bồi thường 50 triệu như họ yêu cầu, chỉ phải chịu phần trách nhiệm hợp lý theo kết quả xác minh. Trên đường về, Hương vẫn càu nhàu tôi đi đứng phải cẩn thận, đừng có thấy người ta đông mà sợ. Tôi nhìn cô em chồng ngồi bên cạnh, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

Tôi vẫn biết Hương lười biếng, ngang bướng và chẳng dễ sống chung. Nhưng hôm ấy, khi tôi gặp nạn, người đầu tiên chạy đến bảo vệ tôi lại chính là cô em chồng mà tôi vốn không mấy ưa. Có lẽ một người có thể chưa biết cách cư xử trong những chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi người thân thực sự cần, họ vẫn sẵn sàng đứng ra che chở. Và đôi khi, phải đến lúc gặp chuyện, tôi mới hiểu được một người không đơn giản như những gì mình vẫn nghĩ.