Sống 10 năm trong căn hộ 65m², tôi phát hiện 5 món nội thất vô dụng nhất nhà, vừa tốn tiền, vừa tốn chỗ

Sau 10 năm sống trong căn hộ 65m² tại một khu chung cư ở Thượng Hải (Trung Quốc), chị Lưu (40 tuổi, nhân viên văn phòng) nhìn lại hành trình sắp xếp không gian sống của mình. Điều khiến chị tiếc nuối nhất không phải là diện tích chật hẹp, mà là những món nội thất từng được mua với nhiều kỳ vọng nhưng rốt cuộc lại trở thành gánh nặng.

Theo chị, chính những món đồ “tưởng cần mà hóa thừa” này đã khiến không gian sống thêm chật chội, sinh hoạt bất tiện và tâm lý lúc nào cũng nặng nề. Từ trải nghiệm cá nhân, chị Lưu chỉ ra 6 món nội thất vô dụng nhất trong căn hộ của mình.

Bộ sofa cỡ lớn chiếm trọn phòng khách

Khi mới dọn vào nhà, chị Lưu chọn một bộ sofa chữ L vì nghĩ rằng phòng khách phải “xứng tầm” để tiếp khách. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác. “Căn hộ chỉ 65m² nhưng sofa đã chiếm gần nửa phòng khách. Lối đi bị thu hẹp, mỗi lần lau dọn đều rất vất vả”, chị kể.

Đáng nói hơn, tần suất sử dụng sofa lại không cao. Gia đình chị chủ yếu ngồi ăn cơm, làm việc hoặc nằm nghỉ trong phòng ngủ. Sau vài năm, sofa trở thành nơi bám bụi nhiều hơn là nơi thư giãn.

Tủ giày quá to so với nhu cầu thực tế

Vì sợ nhà bừa bộn, chị Lưu quyết định đặt đóng một chiếc tủ giày cao kịch trần ở lối vào. Thế nhưng, số lượng giày dép của gia đình chỉ chiếm chưa đến một nửa diện tích tủ.

“Phần còn lại tôi dùng để nhét đủ thứ linh tinh, từ ô, túi mua sắm đến đồ ít dùng. Kết quả là mỗi lần cần tìm một món đồ lại phải bới tung cả tủ”, chị chia sẻ. Theo chị, tủ giày quá lớn không giúp nhà gọn hơn, mà chỉ tạo thêm “không gian cho sự lộn xộn”.

Ảnh minh hoạ

Giường ngủ tích hợp nhiều ngăn kéo

Để tận dụng diện tích, chị Lưu mua một chiếc giường có nhiều ngăn kéo phía dưới. Ban đầu, đây được xem là giải pháp thông minh cho căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, sau vài năm sử dụng, chị nhận ra những bất tiện không ngờ.

“Ngăn kéo nặng, khó kéo ra, nhất là khi giường đặt sát tường. Đồ cất bên trong lâu ngày không động tới, dần trở thành đồ bỏ quên”, chị nói. Không gian lưu trữ tưởng như tiện lợi này lại khiến việc dọn dẹp trở nên rắc rối hơn.

Ảnh minh hoạ

Bàn ăn lớn không phù hợp quy mô gia đình

Gia đình chị Lưu chỉ có ba người, nhưng chị vẫn chọn mua một chiếc bàn ăn sáu chỗ với hy vọng có thể tiếp khách. Thực tế, những bữa tiệc đông người hiếm khi diễn ra.

“Ngày thường bàn ăn quá to, chiếm diện tích, di chuyển khó khăn. Khi cần tiếp khách, tôi vẫn phải dọn dẹp rất nhiều thứ xung quanh”, chị cho biết. Theo chị, bàn ăn lớn trong căn hộ nhỏ là một sự lãng phí không gian rõ rệt.

Kệ trang trí để ‘cho đẹp’

Món đồ cuối cùng chị Lưu nhắc tới là các loại kệ trang trí treo tường. Ban đầu, chị nghĩ rằng chúng sẽ giúp căn hộ có điểm nhấn. Nhưng theo thời gian, những chiếc kệ này lại trở thành nơi bám bụi và chứa đầy đồ lặt vặt.

“Thay vì làm nhà đẹp hơn, chúng khiến tôi phải mất thêm thời gian lau dọn và suy nghĩ xem nên đặt gì cho ‘hợp mắt’”, chị nói.

Sau 10 năm nhìn lại, chị Lưu cho rằng sống trong căn hộ nhỏ không đáng sợ bằng việc mua sắm nội thất thiếu cân nhắc. “Không gian hạn chế buộc mình phải lựa chọn kỹ hơn. Nội thất càng đơn giản, cuộc sống càng gọn gàng và nhẹ đầu”, chị đúc kết.

Theo chị, bài học lớn nhất là chỉ mua những gì thực sự phục vụ sinh hoạt hàng ngày, thay vì chạy theo cảm giác “có cũng được” để rồi chính mình phải gánh chịu sự rối rắm lâu dài.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân

Theo Toutiao