4 loại đồ cũ nên dứt khoát bỏ trước năm mới 2026

Cuối năm, dọn nhà không chỉ là chuyện lau chùi cho sạch mắt. Với nhiều gia đình, đây là lúc nhìn lại không gian sống suốt một năm qua: thứ gì đang phục vụ mình thật sự, và thứ gì chỉ nằm đó chiếm chỗ. Có những món đồ tưởng vô hại, nhưng càng để lâu, nhà càng bí, sinh hoạt càng rối, tâm trạng cũng nặng theo lúc nào không hay.

Nếu muốn bước sang năm mới nhẹ nhàng hơn, gọn gàng hơn, đây là 4 loại đồ cũ nên dứt khoát bỏ hoặc xử lý trước năm mới.

1. Đồ hỏng, đồ không còn dùng được nhưng vẫn “để đó”

Đây là nhóm đồ phổ biến nhất và cũng dễ bị bỏ qua nhất. Quạt kêu to nhưng vẫn chạy, nồi méo đáy, ấm siêu tốc chập chờn, ghế lung lay, đồ điện tử hỏng một phần nhưng chưa hỏng hẳn… Tất cả đều có điểm chung: không còn mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng. Trong sinh hoạt, đồ hỏng khiến mọi việc trở nên kém trơn tru. Nấu ăn chậm hơn, sửa đi sửa lại nhiều lần, luôn trong trạng thái “chịu đựng tạm”. Về lâu dài, chính những thứ này làm nhịp sống trong nhà bị ngắt quãng, thiếu liền mạch.

Cuối năm là thời điểm phù hợp để quyết định rõ ràng: sửa cho đàng hoàng hoặc bỏ. Đừng để năm mới bắt đầu cùng những thứ đã xuống cấp, vì nó vô tình tạo cảm giác trì trệ ngay từ không gian sống.

2. Đồ cũ gắn với ký ức tiêu cực hoặc giai đoạn không vui

Không phải món đồ nào cũ cũng cần bỏ, nhưng đồ cũ mang theo cảm xúc nặng nề thì nên xem lại. Có thể là quần áo gắn với một giai đoạn mệt mỏi, đồ dùng của mối quan hệ đã kết thúc, hoặc vật dụng nhìn vào là nhớ chuyện không trọn vẹn. Những món này không chiếm nhiều diện tích, nhưng lại chiếm chỗ trong cảm xúc. Mỗi lần vô tình nhìn thấy, tâm trạng dễ bị kéo xuống, dù rất nhanh và rất nhẹ.

Cuối năm, khi ai cũng mong một khởi đầu mới, việc giữ lại quá nhiều đồ gợi nhắc chuyện cũ đôi khi không cần thiết. Bỏ đi không phải là phủ nhận quá khứ, mà là cho bản thân cơ hội bước sang năm mới với tâm thế nhẹ hơn.

3. Quần áo, đồ dùng “để dành” nhưng nhiều năm không đụng tới

Tủ quần áo là nơi phản ánh rõ nhất điều này. Có những bộ đồ mua vì thích, vì rẻ, vì “biết đâu sẽ mặc”, nhưng suốt cả năm không lấy ra lần nào. Tương tự là túi xách, giày dép, đồ gia dụng mua theo trào lưu rồi cất tủ. Vấn đề không nằm ở việc đồ đó còn mới hay không, mà ở chỗ nó không còn phù hợp với nhịp sống hiện tại. Giữ quá nhiều đồ không dùng tới khiến việc sắp xếp trở nên mệt mỏi, mỗi lần dọn dẹp lại thấy rối.

Trước năm mới, nên dành thời gian lọc lại: món nào cả năm không dùng, sang năm khả năng cao cũng không dùng. Bỏ bớt giúp không gian thoáng hơn, việc chọn đồ mỗi ngày cũng nhẹ đầu hơn rất nhiều.

4. Đồ cũ bừa bộn ở các “điểm tụ khí” trong nhà

Có những vị trí trong nhà rất dễ trở thành nơi chứa đồ linh tinh: góc sau cửa ra vào, gầm cầu thang, gầm giường, ban công, nóc tủ. Ban đầu chỉ là để tạm, nhưng dần dần trở thành “kho đồ cũ” lúc nào không hay. Theo cả thói quen sinh hoạt lẫn quan niệm phong thủy, đây đều là những khu vực ảnh hưởng mạnh đến cảm giác chung của ngôi nhà. Đồ cũ chất đống ở những chỗ này khiến nhà dễ tối, bí, thiếu sinh khí.

Dọn sạch các khu vực này trước năm mới thường mang lại hiệu quả rất rõ: nhà sáng hơn, gọn hơn, bước vào thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhiều người chia sẻ chỉ cần dọn gọn lối ra vào và ban công là tinh thần đã khác.



