Son Ye Jin - Hyun Bin “vụng trộm” không thể giấu!

Baeksang 2026 đã kết thúc vào hôm 8/5 nhưng những dư âm về sự kiện tới nay vẫn còn chưa hết nguội. Trong số dàn sao quy tụ tại lễ trao giải năm nay, cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng. Dù 2 ngôi sao không đi thảm đỏ với nhau hay ngồi cạnh bên trong hoạt động chính thức nhưng không vì thế mà họ hết tình tứ.

Theo người hâm mộ có mặt trong khán phòng ngày hôm đó, Hyun Bin cứ thỉnh thoảng lại đến gần chỗ Son Ye Jin đang ngồi. Đáng chú ý, trong giờ nghỉ, 2 nghệ sĩ đều đồng loạt mất hút khỏi vị trí được ban tổ chức sắp xếp cho và lần lượt trở về chỗ của mình khi buổi lễ tiếp tục. Không cần phải giải thích nhiều, ai cũng biết cặp đôi vàng tranh thủ giờ nghỉ để gặp gỡ, động viên tinh thần đối phương và chúc mừng nhau. Được biết, ở Baeksang vừa mới kết thúc, Son Ye Jin cùng đoàn làm phim No Other Choice đoạt giải Phim hay nhất, còn Hyun Bin chính thức trở thành Thị đế với phim Made In Korea.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước động thái ngọt ngào của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh ở Baeksang năm nay, đồng thời còn trêu chọc 2 ngôi sao: “Đúng là ‘vụng trộm’ không thể giấu”, “Không thể nào hết mê mẩn 2 con người này. Mới xa nhau có 1 chút mà họ đã nhớ nhau lắm rồi kìa” ,...

Tại Baeksang 2026, cứ thỉnh thoảng Hyun Bin lại ghé tới chỗ Son Ye Jin đang ngồi. Nhưng cũng có thời điểm nam diễn viên tới tận nơi rồi nhưng không bắt gặp vợ yêu xuất hiện ở đó và phải lủi thủi về chỗ của mình. Ảnh: X

Son Ye Jin - Hyun Bin rời khỏi chỗ của mình trong giờ nghỉ sau đó lại quay lại vị trí ngồi khi buổi lễ trao giải tiếp tục. Ảnh: X

Khoảnh khắc hiếm hoi Son Ye Jin - Hyun Bin cùng chung khung hình tại Baeksang năm nay đã khiến mạng xã hội như nổ tung. Ảnh: X

Cũng tại Baeksang 2026, khi Hyun Bin được xướng tên cho danh hiệu Thị đế, máy quay đã bắt được biểu cảm cực đắt giá của Son Ye Jin. Cô dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trọng đại của chồng với gương mặt không thể hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Trong ánh mắt nữ diễn viên là cả “bầu trời” tình yêu, tự hào và ngưỡng mộ chồng. Không phụ lại bà xã, Hyun Bin cũng đã gửi lời tri ân trong bài phát biểu nhận giải: “Và trên tất cả, gửi đến vợ tôi Ye Jin, người ngồi đối diện tôi, và con trai yêu quý của chúng tôi... Anh yêu 2 mẹ con lắm”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội. Dù không phải tấm ảnh chung, fan vẫn hạnh phúc ngập chìm trong “cẩu lương” của Son Ye Jin - Hyun Bin. Có thể nói rằng 2 ngôi sao chính là cặp đôi vàng thăng hoa nhất showbiz Hàn hiện nay, khi vừa có gia đình nhỏ hạnh phúc, vừa liên tiếp gặt hái được nhiều thành công mới trong sự nghiệp.

Cả một bầu trời yêu thương, tự hào trong mắt Son Ye Jin khi Hyun Bin được vinh danh trên sân khấu trao giải. Ảnh: X

Và Hyun Bin cũng không quên cảm ơn gia đình nhỏ yêu thương của mình. Ảnh: X

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Son Ye Jin - Hyun Bin có ấn tượng sâu sắc về nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Ảnh: Naver

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái, họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.