Hyun Bin - Son Ye Jin không đi chung thảm đỏ Baeksang vẫn tình hết mức qua chi tiết này

Vào chiều ngày 8/5, lễ trao giải điện ảnh danh giá xứ Hàn Baeksang Arts Awards 2026 đã chính thức diễn ra. Thảm đỏ lễ trao giải năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên quyền lực bậc nhất showbiz châu Á như Son Ye Jin, Hyun Bin, Yoona (SNSD), Park Bo Gum, Suzy, Park Bo Young, Moon Ga Young, Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Junsu (JYJ)...

Cặp đôi vàng Hyun Bin - Son Ye Jin cùng tham dự lễ trao giải lần này và hứa hẹn sẽ "rinh" về nhà nhiều giải thưởng mới. Tuy nhiên, đáng tiếc là Hyun Bin - Son Ye Jin lại chọn cách đi thảm đỏ riêng thay vì sánh đôi bên nhau. Dù vậy, Xportsnews vẫn tinh mắt phát hiện Hyun Bin có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út và ẩn ý qua tít báo "Hyun Bin ♥ Son Ye Jin, đeo nhẫn ở ngón áp út".

Có thể chưa chắc đây là nhẫn cưới của Hyun Bin, song điều này đủ khiến netizen phát sốt. Cặp đôi không trực tiếp đi bên nhau mà khi ghép ảnh lại với nhau vẫn đẹp đôi đến tràn màn hình. Đúng là vợ chồng chung một nhà, cử chỉ, biểu cảm của BinJin cũng tương đồng nhau và tràn ngập mùi "hường phấn" hạnh phúc.

Xportsnews đã chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hyun Bin. Ảnh: Xportsnews

Đây được cho là cử chỉ yêu thương của Hyun Bin bất chấp không đi thảm đỏ cùng vợ. Ảnh: Newsen

Dù đây chưa chắc là nhẫn cưới của Hyun Bin nhưng điều này cũng đủ khiến fan phát sốt. Ảnh: SPOTVnews

Dáng đi của 2 vợ chồng tương đồng nhau. Ảnh: X

Ghép góc nào cũng thấy đẹp đôi tràn màn hình. Ảnh: X

Son Ye Jin bước lên thảm đỏ với diện mạo chuẩn nữ thần. Clip: X

Hyun Bin điển trai như tượng tạc. Clip: X

Sau màn kết hợp bùng nổ trong Crash Landing on You ( Hạ Cánh Nơi Anh ), Hyun Bin - Son Ye Jin bị Dispatch "khui" ảnh đi đánh golf hẹn hò cùng nhau vào ngày 1/1/2021. Khác với hầu hết các cặp đôi khác, khi Hyun Bin và Son Ye Jin công khai, họ nhận được sự ủng hộ gần như 100% từ người hâm mộ. Sự tương xứng về ngoại hình, địa vị và tài năng khiến họ trở thành "cặp đôi trời sinh" trong mắt công chúng.

Tháng 3/2022, "đám cưới của thế kỷ" của Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra như một thước phim lãng mạn. Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Giờ đây, với cậu bé Kim Woo Jin đã hơn ba tuổi, họ đang tận hưởng những khoảnh khắc gia đình bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa. Mỗi tấm hình Son Ye Jin đăng tải về cuộc sống đời thường – từ những bữa cơm gia đình đến những chuyến dã ngoại – đều nhận được hàng triệu lượt yêu thích.

Hyun Bin - Son Ye Jin xứng danh cặp đôi vàng showbiz. Ảnh: X

Năm 2025 có thể được coi là một chương vàng son trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của cặp đôi quyền lực. Năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ và đầy chọn lọc của cả hai sau thời gian dành cho gia đình, với những dự án chất lượng và bùng nổ. Hyun Bin tiếp tục khẳng định vị thế của một tài tử hàng đầu khi góp mặt trong siêu phẩm Harbin. Bộ phim không chỉ thống trị phòng vé Hàn Quốc mà còn được đề cử tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi anh vang xa hơn.

Son Ye Jin với No Other Choice, tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng diễn xuất" qua khả năng lột tả chiều sâu nhân vật. Khán giả và truyền thông đều công nhận rằng, sau khi làm mẹ, nhan sắc của cô càng thêm mặn mà, chín chắn, và diễn xuất càng thêm phần thăng hoa, tinh tế. Bộ phim còn được "đem chuông đi đánh xứ người" ở LHP Venice, nhận được sự hưởng ứng cực lớn từ khán giả, giới chuyên môn quốc tế.

Bên cạnh đó, Hyun Bin và Son Ye Jin đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, diễn ra vào ngày 19/11/2025 tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Cặp đôi trở thành những người đầu tiên trong lịch sử 46 năm của giải thưởng danh gia này đồng thời giành giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tư cách là một cặp vợ chồng. Hyun Bin vinh danh với vai diễn Ahn Jung Geun trong bộ phim lịch sử Harbin , trong khi Son Ye Jin tỏa sáng trong No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook – bộ phim còn ẵm trọn sáu hạng mục lớn, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Khán giả kỳ vọng cặp đôi tiếp tục làm nên lịch sử ở Baeksang 2026. Ảnh: Sports Chosun

