Son Ye Jin bỗng dưng bị chê "không có cửa" với Seo Jin của "Cuộc chiến thượng lưu" chỉ vì bài đăng năm xưa bị đào bới

Cuộc chiến thượng lưu - Penthouse đang là dự án truyền hình khủng của đài SBS và nhận được sự yêu thích của khán giả. Cũng nhờ sức hút quá lớn của bộ phim này mà tên tuổi của dàn diễn viên tham gia trong phim cũng được phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội.

Xuất hiện ngay trung tâm của cuộc chiến thượng lưu gay cấn, với những cú "lật kèo" không ngờ tới, nhân vật Seo Jin do Kim So Yeon hóa thân là cái tên gây bàn tán trên khắp diễn đàn từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam.

Kim So Yeon đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả với vai diễn Seo Jin.

Nữ phản diện của Penthouse gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, quyền quý và phô trương, đôi mắt sắc lẹm với ánh nhìn "giết người" cùng lối diễn xuất thần, lôi cuốn. Cũng vì lý do này mà những thông tin trước đó của nữ diễn viên cũng được netizen đào bới trong đó có phát ngôn liên quan đến Son Ye Jin.

Theo đó, hồi năm 2016, Kim So Yeon từng bày tỏ sự ghen tị đối với Son Ye Jin: "Trong số các diễn viên Hàn Quốc, tôi ghen tị nhất khi nhìn thấy Son Ye Jin, người có diễn xuất rất giỏi và tôi học hỏi được rất nhiều điều từ cô ấy".

Kim So Yeon từng bày tỏ sự ghen tị đối với Son Ye Jin.

Son Ye Jin.

Tuy nhiên phát ngôn này lại gây tranh cãi ở thời điểm hiện tại vì vai diễn của Kim So Yeon trong Cuộc chiến thượng lưu quá thành công và gai góc. Nếu đặt Son Ye Jin đóng vai phản diện của Kim So Yeon, nhiều netizen cho rằng bạn gái Hyun Bin gần như "không có cửa", bởi Son Ye Jin đa phần được đóng đinh với hình ảnh "ngọc nữ" và hiếm khi đảm nhận vai phản diện. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng cả hai nữ diễn viên đều có thế mạnh riêng của mình nên không thể so sánh và "hạ bệ" người khác.

Hiện tại, nhân vật của Kim So Yeon vẫn là tâm điểm chú ý của Cuộc chiến thượng lưu phần 2 với những màn lật mặt không ngờ tới. Đừng bỏ lỡ phần 2 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu đang được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.