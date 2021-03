Cuộc chiến thượng lưu bị netizen Hàn chỉ trích nặng nề vì ngày càng lố, Seo Jin bị chê nhiều nhất, Na Aekyo nhận phản ứng bất ngờ

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 đang là dự án truyền hình đình đám của nhà đài SBS, nhận được sự chú ý rất lớn của khán giả cả trên toàn châu Á. Với cốt truyện được bẻ lái cực gắt, mỗi tập phim luôn khiến người xem phải "ôm tim" hồi hộp.

Tuy nhiên, việc biên kịch liên tục đẩy các nhân vật chính vào tấn bi kịch, người thì chết, người bị hãm hại, trong khi các nhân vật phản diện lại sống nhởn nhơ khiến nhiều khán giả không khỏi tức giận.

Chưa kể có rất nhiều tình tiết phi lý như việc không có CCTV dù đây là một tòa nhà cao cấp, hay để nhân vật Seo Jin nhai thẻ sim để xóa dữ liệu điện thoại, khiến một bộ phận khán giả cảm thấy vô cùng ức chế.

Trên các diễn đàn xứ Hàn, nhiều netizen đã không ngừng chê bai đây là một bộ phim khùng điên nhất mà họ từng xem. Nhân vật Seo Jin ngày càng mất đi sức hút, còn Oh Yoon Hee - Logan Lee mang tiếng trả thù nhưng cứ mải luẩn quẩn chưa tìm được hướng giải quyết khiến fan dần từ bỏ bộ phim này.

"Các nhân vật đại diện cho cái thiện bị giết mà không có lý do, thấy có tức không?", "Nhân vật Seo Jin ngày càng mất đi sức hấp dẫn, cô ấy được khen ngợi vì vai ác trong mùa đầu tiên nhưng mùa 2 lại trở thành một mớ hỗn độn, người xem không còn phân biệt được ai là thiện hay ác giữa Seo Jin và Oh Yoon Hee", "Cốt truyện nực cười, có cả loại thuốc xóa luôn ký ức luôn đó" , "Câu chuyện báo thù của Oh Yoon hee và Logan Lee được cho là sẽ giúp người xem nhẹ nhõm hơn nhưng họ đã không đạt được kết quả gì", "Thành công của bộ phim sẽ phụ thuộc vào cách phát triển nhân vật của Na Aekyo".

"Họ đang kéo kịch tính quá nhiều. Hãy nhanh chóng báo thù và kết thúc nó. Tôi phát ngán với nhân vật Ha Eunbyul", "Tôi nghĩ khán giả vẫn sẽ tiếp tục theo dõi phim này thôi", "Sim mà nhai tưởng như mukbang không đó". - Netizen Hàn chê bai phần 2.

Đón xem phần 2 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu đang được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.