Sơn Tùng từng ngồi ghế giám khảo nhận xét Ngô Kiến Huy, cách xưng hô tưởng không tôn trọng nhưng nghe lý do lại rất hợp lý

Sơn Tùng M-TP thời điểm cách đây 5 năm từng hiếm hoi nhận lời trở thành giám khảo một cuộc thi truyền hình thực tế. Theo đó, sau khi rút khỏi chương trình với tư cách thí sinh, 1 năm sau Sơn Tùng M-TP đã trở thành giám khảo khách mời đặc biệt trong đêm liveshow 3 The Remix 2016.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi người hâm mộ và giới truyền thông bởi những thí sinh tham gia cuộc thi lúc này đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và là đàn anh, đàn chị của Sơn Tùng M-TP như Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, JustaTee - BigDaddy, Yến Trang - Yến Nhi...

Sơn Tùng M-TP từng là giám khảo khách mời The Remix 2016

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục "đào" lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP dành lời nhận xét cho 3 team Noo Phước Thịnh, JustaTee - BigDaddy và Ngô Kiến Huy. Đáng chú ý, với 3 nghệ sĩ đàn anh là Noo, JustaTee - BigDaddy, nam ca sĩ đều gọi là "anh". Thế nhưng với Ngô Kiến Huy, Sơn Tùng lại gây bất ngờ khi chỉ gọi "Ngô Kiến Huy" dù kém giọng ca Giả Vờ Yêu 6 tuổi.

Clip Sơn Tùng M-TP dành lời nhận xét về các đội chơi và Ngô Kiến Huy

Cụ thể, trong phần nhận xét, Sơn Tùng M-TP cho biết: "Bài của Ngô Kiến Huy. Trời đất ơi! Huy ơi! Thưa mọi người, thực sự là em và Huy thì chắc chắn là em kém tuổi anh Huy rồi. Nhưng từ sau phim Chàng Trai Năm Ấy thì em và Huy vẫn hay xưng tên nahu. Vì trong phim cả hai là anh em và trở thành bạn. Em xin phép được gọi Huy là Huy. Không gọi là anh ạ vì em quen với điều đó rồi.

Huy ơi hôm nay Huy rất là tuyệt vời Huy ơi. Tại vì Huy của Chàng Trai Năm Ấy đâu có dũng cảm được như vậy đâu. Khi em nhìn thấy Huy trên sân khấu thì em bất ngờ luôn. Em không nghĩ rằng Huy có thể làm được điều này. Huy ơi, sau chương trình The Remix nếu mà rảnh Huy có thể cho Tùng đến học hỏi một vài đường nhảy cơ bản được không tại vì Tùng chắc phải bái huy làm sư phụ thật rồi".

Sơn Tùng M-TP chỉ gọi Ngô Kiến Huy bằng tên và không gọi là anh

Nhưng anh thừa nhận rằng đã quen gọi đàn anh như một người bạn kể từ bộ phim Chàng Trai Năm Ấy khi cả hai đóng vai bạn bè

Sơn Tùng M-TP và Ngô Kiến Huy quen biết và hợp tác chung kể từ dự án phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy. Trong phim, cả hai là những người bạn vô cùng thân thiết và có những pha lầy lội cùng nhau. Sau khi phim kết thúc, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và nhiều lần fan phát hiện có tương tác trên mạng xã hội rất đáng yêu. Cho đến hiện tại, Sơn Tùng M-TP và Ngô Kiến Huy vẫn là hai người bạn tốt luôn ủng hộ nhau trên con đường riêng.

Hình ảnh Ngô Kiến Huy thường xuyên tương tác dưới bài đăng của Sơn Tùng M-TP

Cả hai là những người bạn thân thiết kể từ bộ phim Chàng Trai Năm Ấy

Trước đó trong chương trình The Remix 2016, Ngô Kiến Huy từng mang đến nhiều bản hit lớn trong sự nghiệp được phối lại hoàn toàn mới để phù hợp với tiêu chí chương trình. Từ Giả Vờ Yêu, Yêu Em Trọn Đời cho đến remix ca khúc Trống Cơm, Say You Do...

Dù được khán giả yêu thích nhưng sự cạnh tranh khắc nghiệt với nhiều nghệ sĩ đình đám trong chương trình đã khiến Ngô Kiến Huy phải dừng chân tại liveshow thứ 9 và nhường cơ hội cho các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Maya.

Ngô Kiến Huy trình diễn ca khúc Yêu Em Trọn Đời phiên bản remix

Nguồn: YouTube