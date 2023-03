Sơn Tùng M-TP cận kề tuổi 30, fan lo lắng sớm giải nghệ vì một chi tiết!

10 năm hoạt động âm nhạc, Sơn Tùng M-TP đã chạm đến những cột mốc đáng mơ ước, xứng đáng với danh xưng ca sĩ trẻ số 1 Vpop. Nhiều đỉnh cao đã được chinh phục, Sơn Tùng từng tuyên bố "Sau 30 tuổi sẽ không còn làm ca sĩ" khiến fan vừa mừng vừa lo. Suốt 1 năm qua, nam ca sĩ gốc Thái Bình không trở lại với nhiều sản phẩm, ít xuất hiện trên sân khấu. Trong sự kiện mới nhất, chi tiết kết show của Sơn Tùng một lần nữa làm Sky lo sợ ngày anh thực sự tạm biệt sân khấu.



Sơn Tùng trong sự kiện mới đây

Một fan dự show trực tiếp đã ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng gửi lời cám ơn trước khi màn trình diễn kết thúc. Khi màn hình led hiện lên dòng chữ "Thank you! From Son Tung M-TP with love" (Tạm dịch: Cám ơn, từ Sơn Tùng M-TP cùng yêu thương), nam ca sĩ cúi người chào fan tạo nên khung cảnh xúc động và không kém phần đẹp đẽ. Hình ảnh nghệ sĩ hàng đầu luôn trân trọng, yêu quý fan khiến người xem cảm thấy ấm lòng. Nhưng với những Sky, một suy nghĩ khác lại thoáng qua, làm người ta lo sợ.



Sơn Tùng cúi chào fan

Một khung hình nhiều cảm xúc

Hiện tại, Sơn Tùng đã bước qua tuổi 29, cận kề 30. Nhớ lại những chia sẻ khi xưa, Sky không thể không xót xa khi nghĩ đến tương lai một ngày thần tượng sẽ thực sự rời xa sân khấu. Sơn Tùng và sân khấu đã là thứ khó tách rời, người hâm mộ cùng khóc, cùng cười và nhìn nam ca sĩ toả sáng đúng nghĩa khi được hoà mình trong âm nhạc. Có thể nói, Sơn Tùng là tài năng hiếm có của Vpop, nếu ngày anh giải nghệ xảy ra, chắc chắn để lại nhiều nuối tiếc.

Sơn Tùng giải nghệ sẽ để lại nhiều nuối tiếc

Phản ứng của netizen:

- Sợ cảm giác 1 ngày Tùng không còn trên sân khấu nữa, nghĩ đến thấy tội nhưng tuổi xuân cũng chỉ đến thế.

- Năm nay không biết có ra MV không nữa, thanh xuân của em...

- Bỗng nhiên mình sợ đây là câu tạm biệt của anh.

- Dấu hiệu của sắp từ giã sân khấu đây mà, nghĩ mà buồn.

- Đêm qua ở đây thực sự rất cháy. Giây phút được thấy anh tỏa sáng trên sân khấu không hiểu sao nước mắt lại rơi. Sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này.

- Cái nhạc này tự nhiên nghĩ tới cảnh đang đứng trên sân khấu cuối cùng để giải nghệ.

- Thanh xuân của 9x như mình, nghe bài này tự nhiên thấy sợ 1 ngày Tùng không đi diễn nữa.

- Nghe buồn thật sự nghĩ đến một ngày anh không còn đứng trên sân khấu nữa mà cảm xúc khó tả.

Nguồn: TikTok