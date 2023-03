Sơn Tùng M-TP và MONO khi diễn cùng show âm nhạc: Hát toàn hit cũ nhưng ai mới 'cháy' hơn?

Tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội vừa qua, hai anh em nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và MONO đã đều trở thành khách mời xuất hiện trong chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên Sơn Tùng và MONO biểu diễn trong cùng một sự kiện nên ngay từ khi hé lộ dàn line-up, hàng chục nghìn khán giả trẻ đã vô cùng phấn khích và chờ đợi giây phút cả hai đứng trên cùng một sân khấu. Tuy nhiên cũng chính vì sự xuất hiện đặc biệt của hai anh em ruột Sơn Tùng M-TP - MONO trong một đêm nhạc nên không tránh khỏi sự so sánh giữa hai phần trình diễn.

MONO khuấy động đêm nhạc nhưng không khí chưa thực sự bùng nổ

Là nam ca sĩ nắm giữ vai trò mở màn chương trình, MONO đã mang đến loạt những bản hit như Waiting For You, Em Là, Quên Anh Đi. Với sự nhiệt huyết và cống hiến hết mình trên sân khấu, MONO đã dồn hết 100% "công lực" để mang đến cho khán giả phần trình diễn chỉn chu nhất.

MONO mở màn sự kiện âm nhạc và nhanh chóng khuấy động được bầu không khí

Fancam MONO diễn Waiting For You (Nguồn: The Qyn Media)

Thế nhưng dường như chính vì việc MONO xuất hiện ngay ở đầu chương trình, không tạo cảm xúc "chờ đợi" cho khán giả khiến màn trình diễn của anh dù sôi động nhưng chưa thực sự bùng nổ. Chưa nói tới việc, 3 ca khúc mà MONO mang tới thì chỉ có Waiting For You là được khán giả yêu thích nhiều nhất. Trong đó ca khúc Em Là có giai điệu khá nhẹ nhàng nên người hâm mộ bên dưới có phần trùng xuống và chỉ thật sự cuồng nhiệt khi giai điệu của Waiting For You cất lên.

Nam ca sĩ nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu

Sơn Tùng M-TP chứng minh đẳng cấp của ngôi sao số 1

Không thể phủ nhận, số đông khán giả đến với sự kiện âm nhạc tại Hà Nội vừa qua đều ngóng chờ sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Thậm chí 19h chương trình mới bắt đầu nhưng ngay từ 13h, nhiều fan của nam ca sĩ đã có mặt để có thể được ngắm nhìn thần tượng ở cự ly gần nhất.



Sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, màn lộ diện của Sơn Tùng M-TP trên sân khấu như một “cơn mưa giải khát" khiến hàng chục nghìn khán giả hò reo phấn khích. Mang đến chương trình loạt 3 ca khúc Chạy Ngay Đi, Cơn Mưa Xa Dần và Em Của Ngày Hôm Qua, Sơn Tùng M-TP đã đẩy nhiệt không khí chương trình lên đến đỉnh điểm. Trên mạng xã hội, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP cũng giúp cho buổi livestream còn lên đến hơn 1 triệu lượt xem.

Sơn Tùng hát Chạy ngay đi

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP khiến cho các khán giả có mặt trong chương trình không khỏi “náo loạn"

Không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn “đốt cháy" sân khấu, Sơn Tùng M-TP còn biết cách “chiều chuộng" cảm xúc khán giả khi liên tục “thả thính" ngọt ngào trong phần giao lưu. Anh còn không quên chuẩn bị một vali quà tặng với những chú gấu bông để dành tặng riêng cho khán giả Hà Nội. Với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, dù hết quà tặng Sơn Tùng M-TP cũng không ngại ngần “lột” luôn chiếc găng tay để trao tặng cho fan. Chính những khoảnh khắc này đã khiến cho sự có mặt của Sơn Tùng M-TP tại sự kiện càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.



Sơn Tùng M-TP chuẩn bị nguyên một vali gấu bông để dành tặng khán giả

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đang chia sẻ những đoạn clip cắt ghép khoảnh khắc trình diễn của Sơn Tùng M-TP và MONO trong sự kiện. Nhiều ý kiến cho rằng dù MONO đã làm tròn vai trò nhưng Sơn Tùng M-TP mới thực sự mang đến một cảm nhận khác biệt chuẩn đẳng cấp của một ngôi sao. Dẫu vậy, dù là anh em nhưng xét về góc độ nghệ thuật, MONO mới chỉ là tân binh debut được khoảng hơn 6 tháng. Với những gì mà anh chàng làm được trên sân khấu đã là điều đáng ngợi khen cho một ca sĩ trẻ mới bước chân vào nghề.



Cộng đồng mạng thừa nhận sự “đẳng cấp” của Sơn Tùng khi xem phần trình diễn

Đã lâu không xuất hiện trên sân khấu nên màn trình diễn vừa qua của Sơn Tùng M-TP đã thực sự làm thỏa mãn khán giả