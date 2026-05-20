Sơn Ngọc Minh: Bố mất, mẹ làm giúp việc và lần trải lòng về những góc khuất đầy tăm tối

Để có được một vị trí trong lòng khán giả, hành trình lập nghiệp của Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm VMusic) vốn không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Xuất thân từ một gia đình từng đối diện với biến cố lớn, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng, từ việc phụ mẹ lượm ve chai cho đến bán đồ nhậu để cùng gia đình bước qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Nỗi lòng người mẹ già làm giúp việc và bí mật giấu kín của đứa con độc nhất

Sau khi người cha qua đời, con cái lại đi làm ăn xa, bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ ruột nam ca sĩ) chấp nhận cuộc sống neo đơn tại Cần Thơ, đi làm giúp việc cho một gia đình khá giả để mưu sinh và làm chỗ dựa tinh thần cho con. Nhớ lại quyết định rời quê lập nghiệp của con nhiều năm trước, người mẹ không giấu được sự xúc động:

Mẹ Sơn Ngọc Minh từng làm giúp việc.

"Tự nhiên một đêm nó về đòi làm ca sĩ, mà nhà thì không có tiền cho nó đi, vậy là nó bán điện thoại lấy tiền lên Sài Gòn. Từ đó cũng mấy năm rồi không biết chừng nào nó về nữa...".

Dù đau đáu mong con trở về phụng dưỡng, nhưng bà không hề biết rằng, ngoài những áp lực cơm áo gạo tiền nơi xứ người, đứa con trai duy nhất của bà còn phải mang theo một nỗi niềm thầm kín khác về xu hướng tính dục.

Trước những câu hỏi từ gia đình về chuyện yên bề gia thất, Sơn Ngọc Minh từng lựa chọn cách né tránh hoặc dùng lý do kinh tế để trì hoãn. Khi đối diện với câu hỏi về điều bản thân cảm thấy day dứt nhất đối với đấng sinh thành, nam ca sĩ từng nghẹn ngào bộc bạch:

"Đó là về giới tính của Minh, Minh không dám nói chuyện đó với mẹ vì sợ mẹ buồn. Minh không muốn làm cho mẹ buồn nữa vì mẹ đã đủ buồn rồi...".

Sự ngập ngừng ấy xuất phát từ việc anh hiểu những định kiến tâm lý của thế hệ trước. Tuy nhiên, đối với Sơn Ngọc Minh, việc sống thật với bản thân và trách nhiệm với gia đình là hai khái niệm luôn song hành độc lập:

"Giới tính của Minh không ảnh hưởng gì đến công việc và cuộc sống. Minh chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Minh chỉ sống cuộc đời của mình và sống vì gia đình mà thôi".

Khoảnh khắc vỡ òa phía sau "hố sâu" thử thách

Trong một chương trình truyền hình thực tế đóng vai trò cầu nối, người mẹ già đã có cơ hội chứng kiến và thấu hiểu toàn bộ chặng đường mưu sinh gian khổ lẫn những tâm sự sâu kín nhất của con trai. Giây phút bí mật giới tính được hé lộ cũng là lúc mọi khoảng cách thế hệ dường như xóa nhòa bằng một cái ôm siết chặt và những giọt nước mắt chực trào của tình mẫu tử.

Sự thấu hiểu từ gia đình chính là điểm tựa giúp nam ca sĩ nhìn nhận lại những khúc quanh đầy thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là những giai đoạn đối diện với biến cố lớn về cả sức khỏe lẫn sự nghiệp. Sơn Ngọc Minh từng trải lòng về những góc khuất đầy tăm tối của mình:

"Thực ra Minh chưa từng muốn trải lòng, bởi ở cái tuổi đẹp nhất một đời người bạn thử rơi vào trường hợp mất hết niềm tin vào mọi thứ và không còn gì trong tay bạn sẽ hiểu cảm giác đó. Công việc nhìn chung có vẻ ổn định, đang trên đà lên đỉnh cao của sự nghiệp bỗng chốc bạn rơi thỏm vào một cái hố sâu... ở trong cái hố đó tăm tối đến mức bạn chỉ biết hỏi: Mình là ai và đang làm gì thế này? Rồi mình sẽ phải bắt đầu từ đâu...".

Cuộc sống của mỗi người luôn có những biến số và những giai đoạn thử thách lòng can đảm. Đối với Sơn Ngọc Minh, dù dòng đời có xô đẩy hay bản thân phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, va vấp và những ngã rẽ riêng của tuổi trẻ, thì hình bóng người mẹ tảo tần và mái nhà bình yên ở quê nhà vẫn luôn là bến đỗ vô giá.

Sau tất cả những trải nghiệm và cả những bài học đắt giá để trưởng thành, điều đọng lại lớn nhất không phải là ánh hào quang sân khấu, mà là khoảnh khắc con người ta tìm thấy sự an yên bên cạnh những người thân yêu. Đó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, dù là ai, đi đâu hay làm gì, hãy luôn nhớ rằng phía sau ta luôn có mẹ và gia đình đang dõi theo, dang rộng vòng tay chờ đợi ta trở về sau những tháng ngày sóng gió.

Nguồn: MCV, Người kết nối