Sơn Ngọc Minh và 2 drama tình ái chấn động truyền thông

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cựu thành viên nhóm VMusic – Sơn Ngọc Minh từng là tâm điểm của truyền thông qua những ồn ào tình cảm trong quá khứ trước khi tìm thấy sự bình yên bên người tình đồng giới giấu mặt.

Sơn Ngọc Minh được công chúng biết đến rộng rãi khi là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc nam VMusic. Sau khi nhóm tan rã, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật cá nhân, đời tư và tình trường của nam ca sĩ sinh năm 1990 liên tục thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là hành trình bước qua những đổ vỡ và công khai xu hướng tính dục với gia đình, khán giả.

Nam ca sĩ từng vướng ồn ào tình ái với Erik

Những drama tình ái gây bão truyền thông trong quá khứ

Trước khi có cuộc sống tình cảm kín tiếng như hiện tại, Sơn Ngọc Minh từng vướng vào những tranh cãi đỉnh điểm liên quan đến các mối quan hệ cũ.

Ồn ào tình cảm kéo dài với ca sĩ Erik

Trong một thời gian dài, Sơn Ngọc Minh và nam ca sĩ Erik vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục xuất hiện chung và có những cử chỉ thân thiết. Tuy nhiên, mối quan hệ này khép lại trong ồn ào khi Sơn Ngọc Minh bất ngờ đăng tải các đoạn tin nhắn riêng tư, ngầm ý trách móc đối phương vì sự nghiệp mà rũ bỏ tình cảm. Động thái này từng khiến cựu thành viên VMusic vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận vì bị cho là dùng chuyện đời tư để gây chú ý. Sau đó, anh đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân nông nổi khi hành động trong lúc mất bình tĩnh.

Mối tình thị phi với bạn trai ngoại quốc

Sau những ồn ào với đồng nghiệp sinh năm 1997, Sơn Ngọc Minh tiếp tục công khai mối quan hệ với một bạn trai người nước ngoài. Dù vậy, chuyện tình này cũng không trọn vẹn khi cả hai liên tục có những màn đấu tố, rạn nứt rồi tái hợp công khai trên mạng xã hội, gây ra không ít tranh luận trái chiều trong cộng đồng mạng trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Bước ngoặt công khai giới tính và lời hẹn ước giấu kín

Sơn Ngọc Minh và người yêu giấu mặt

Sau hàng loạt biến cố tình cảm và áp lực dư luận, Sơn Ngọc Minh quyết định thực hiện một bước ngoặt lớn khi chính thức công khai xu hướng tính dục của mình với người hâm mộ và đặc biệt là với mẹ ruột. Sự dũng cảm sống thật với chính mình của nam ca sĩ sau đó đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Một thời gian sau những giông bão truyền thông, cựu thành viên VMusic khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ bản thân đã tìm được bến đỗ mới bên một người yêu đồng giới. Khác với những mối quan hệ ồn ào trước đây, lần này Sơn Ngọc Minh lựa chọn giữ kín hoàn toàn diện mạo và danh tính của đối phương để bảo vệ sự riêng tư.

Nam ca sĩ từng bộc bạch, chính sự đồng điệu trong tâm hồn và việc đối phương sẵn sàng cùng anh bước qua những tổn thương quá khứ đã khiến anh có thêm động lực để yêu lại từ đầu. Trong một chia sẻ đầy cảm xúc, Sơn Ngọc Minh không ngần ngại hướng tới một tương lai xa hơn: "Anh hy vọng nơi chúng ta bắt đầu cũng là nơi để chúng ta hàn gắn nếu có đổ vỡ, là nơi để chúng ta thăng hoa cũng là nơi mà anh sẽ hỏi cưới em khi đến đúng thời điểm chúng ta muốn đi xa hơn".

Nói về tương lai và triết lý tình yêu sau nhiều thăng trầm, Sơn Ngọc Minh bày tỏ góc nhìn thực tế nhưng trân trọng thực tại. Anh chia sẻ quan điểm rằng trên đời không có một tình yêu nào là vĩnh cửu, mà chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu được tạo nên từ sự thấu hiểu, cái nắm tay hay cả những giận hờn đời thường.