Cô vợ 27 năm của Long Nhật bóc bí mật hôn nhân, từng gắt lên: "Rồi anh là cái gì của tôi?"

Ca sĩ Long Nhật (sinh năm 1967 tại Huế) là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đời tư của nam ca sĩ liên tục thu hút sự quan tâm của công chúng, từ chuyện gia đình "vợ Bắc chồng Nam" cho đến những biến cố lớn.

Biến cố suýt ly hôn vì áp lực từ phía gia đình

Trải qua hơn 27 năm gắn bó bất chấp những lời đồn đoán trái chiều từ dư luận về vấn đề giới tính, Long Nhật và bà xã Nguyễn Thị Kim Ngân (Á khôi cuộc thi Người đẹp Hải Phòng) có với nhau mái ấm gồm 4 người con (1 con trai, 3 con gái). Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình, nam ca sĩ từng thừa nhận cặp đôi từng đối diện với bờ vực đổ vỡ do áp lực tâm lý nặng nề.

Theo chia sẻ, nguyên nhân suýt ly hôn không xuất phát từ những thị phi bên ngoài mà đến từ áp lực sinh con nối dõi. Do cả dòng họ nhà Long Nhật trước đó chỉ toàn cháu gái, tâm lý mong mỏi thành viên nam vô tình tạo gánh nặng lớn cho chị Kim Ngân.

Mọi chuyện chuyển biến phức tạp khi bác sĩ từng chẩn đoán chị Ngân khó có khả năng sinh con do có một khối u nang trong buồng trứng. Quá áp lực, vợ Long Nhật đã viết một bức tâm thư dài gửi chồng đề nghị ly hôn vì nghĩ mình không thể làm tròn trách nhiệm. Trước tình thế đó, nam ca sĩ đã tìm kiếm các giải pháp y tế khắp nơi để chạy chữa cho vợ. May mắn sau đó, khối u được xác định là lành tính, có thể bóc tách an toàn trong quá trình sinh mổ.

Những tình huống đặc biệt trong giai đoạn thai kỳ

Thời điểm bà xã mang bầu con đầu lòng, Long Nhật từng quyết định tạm ngưng nhận các show diễn tỉnh xa để tập trung chăm sóc vợ tại nhà. Giai đoạn này cũng ghi nhận nhiều tình huống phát sinh đặt cặp đôi vào những hoàn cảnh đặc biệt.

Do phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi trong những tháng đầu, việc gần gũi vợ chồng bị hạn chế hoàn toàn. Nam ca sĩ từng chia sẻ việc thường xuyên phải tìm lý do vào phòng vợ chỉ để trò chuyện nhằm giải tỏa sự bức bối do chế độ kiêng cữ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, dù đang mang thai nhưng chị Kim Ngân vẫn thu hút sự chú ý của người khác nhờ nhan sắc Á khôi. Long Nhật kể lại sự cố vợ bị một số thanh niên trêu ghẹo khi đi theo anh đến điểm diễn, và nhóm người này chỉ rời đi khi nhận ra chị đang mang bầu lớn.

Đáng chú ý, vào ngày vợ lâm bồn, do lịch dự sinh còn xa nên Long Nhật nhận lời biểu diễn tại Lạng Sơn. Ngay khi vừa hoàn tất công đoạn hóa trang chuẩn bị lên sân khấu, anh nhận được điện thoại thông báo vợ nhập viện cấp cứu để sinh mổ tại Hải Phòng. Nam ca sĩ đã trực tiếp bước ra sân khấu, cáo lỗi cùng 10.000 khán giả có mặt tại khán trường với lý do "vợ sắp đẻ" để lập tức bắt xe quay về. Sự chờ đợi hơn 30 năm để có đứa con trai đầu lòng nối dõi dòng họ khiến nam ca sĩ không kìm được xúc động khi lần đầu tiên được bế con trên tay.

Cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ cũng không thiếu những mâu thuẫn đời thường do đặc thù công việc di chuyển liên tục, ít có thời gian phụ vợ chăm con. Long Nhật từng mô tả lại phản ứng thẳng thắn của vợ mỗi khi anh đi diễn biền biệt: "Bố con như mặt trăng mặt trời, chẳng bao giờ gặp được nhau. Rồi anh là cái gì của tôi?".

Thế nhưng chị Kim Ngân thừa nhận chị tin tưởng chồng tuyệt đối. Chị cũng dạy các con rằng, bố là người nổi tiếng nên không thể nào tránh được thị phi, tai tiếng. Các con phải hiểu đúng về bố. “Tôi không tiếp xúc với truyền thông thường xuyên. Vợ chồng thì phải tin tưởng, yêu thương nhau trước sau như một thì mới bền vững được. Cứ đi lo điều tiếng bên ngoài rồi về trách móc thì không nên. Tôi nghĩ, phụ nữ thì phải biết vun vén, nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc gia đình. Vợ chồng nào không mâu thuẫn, cãi vã, ai mà không có điểm xấu. Quan trọng là biết nhìn điểm tốt của nhau mà sống, đôi khi mình cũng phải dung hòa lại bản thân để hòa hợp với bạn đời”, vợ Long Nhật trải lòng.