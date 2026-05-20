Nằm ngoài những ồn ào và thị phi thường thấy trong môi trường giải trí, ca sĩ Long Nhật sở hữu một cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ tại Hải Phòng cùng khối tài sản bất động sản giá trị ở cả ba miền.

Ca sĩ Long Nhật (sinh năm 1967 tại Huế) là một trong những giọng ca bền bỉ của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống gia đình "vợ Bắc chồng Nam" và cơ ngơi nhà cửa của nam ca sĩ luôn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cuộc hôn nhân 27 năm vượt qua sóng gió dư luận

Trái ngược với những tin đồn bủa vây về mặt giới tính trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Long Nhật hiện có một gia đình ổn định tại Hải Phòng.

Bà xã của nam ca sĩ là chị Vũ Thị Kim Ngân, sinh năm 1980 tại Hải Phòng. Cô vốn là con gái trong một gia đình có điều kiện tại đất cảng, từng lọt vào Top 10 cuộc thi Người đẹp Hải Phòng và giành giải người có đôi mắt đẹp nhất. Cả hai gặp nhau năm 1998 và tiến đến hôn nhân sau vài tháng hẹn hò.

Do đặc thù công việc diễn xuất và ca hát, Long Nhật chủ yếu hoạt động tại TP.HCM, trong khi vợ và các con sinh sống cố định tại Hải Phòng. Sống cảnh ngắt quãng địa lý, nam ca sĩ đảm nhận vai trò kinh tế chủ lực, chu cấp đầy đủ cho gia đình và thường xuyên di chuyển về thăm vợ con mỗi khi trống lịch trình.

Cơ ngơi bất động sản từ miền Trung vào miền Nam

Long Nhật hiện sở hữu những bất động sản giá trị trải dài tại nhiều tỉnh thành, phần lớn gắn liền với gia thế dòng họ và thành quả lao động nhiều năm trong nghề.

Biệt phủ cổ kính diện tích 500m² tại Huế

Căn nhà nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế, là tài sản do bố mẹ đẻ để lại cho nam ca sĩ thừa kế. Cơ ngơi có diện tích hơn 500m² (chiều dài 35m, chiều rộng 17,5m) bao gồm 3 tầng lầu.

Vào năm 2018, anh tiến hành tu sửa lại căn nhà cũ của bố mẹ và xây thêm một tòa nhà phía sau, giữ nguyên cấu trúc cổ kính đậm chất cung đình xứ Huế xưa thay vì phá dỡ xây mới. Không gian bên trong mang tông màu trầm ấm, bài trí nhiều tranh ảnh kỷ niệm, đồ cổ và bộ tràng kỷ bằng gỗ - nét đặc trưng của kiến trúc nhà cổ miền Trung.

Biệt thự phong cách phương Tây tại TP.HCM

Tại khu vực phía Nam, Long Nhật hiện đang sinh sống tại một căn biệt thự nằm ngay mặt tiền trung tâm TP.HCM (thuộc sở hữu của em ruột nam ca sĩ).

Căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông này được xây dựng theo phong cách cổ điển phương Tây với khuôn viên khép kín. Toàn bộ nội thất bên trong chủ yếu sử dụng gỗ đúc nguyên khối tinh xảo, từ tủ kệ, bàn ăn cho đến hệ thống cầu thang uốn lượn. Riêng bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ đồng kỵ loại lớn tại phòng khách đã có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Quan điểm về hôn nhân và áp lực nghề nghiệp

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Long Nhật duy trì quan điểm thẳng thắn khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đặc biệt cũng như thái độ trước những áp lực dư luận:

"Hạnh phúc đến với người ta thì chỉ cần cố gắng một, mà vợ chồng mình phải cố gắng tới 100 lần mới có được".

Đối với những thị phi bủa vây xung quanh đời tư, nam ca sĩ lựa chọn cách tiếp cận im lặng và tập trung vào chuyên môn thay vì đôi co: "Tin đồn ngoài kia tôi mặc kệ. Người nghệ sĩ không cần đôi co, hãy trả lời bằng âm nhạc. Tôi thương khán giả, có trách nhiệm với công chúng và với chính bản thân mình".

Bên cạnh đó, khi nhìn lại thời kỳ hoàng kim với mức cát-sê từ 10 - 20 triệu đồng/show vào những năm 1990, Long Nhật thừa nhận bản thân không mạnh về khoản quản lý tài chính cá nhân. Anh cho biết dòng vốn và tài sản của mình giữ được đến ngày hôm nay phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ, đùm bọc và quản lý từ phía gia đình.