Khi không khí Tết đã bắt đầu râm ran khắp ngõ ngách, cũng là lúc những cái tên dưới đây chính thức bước vào thời kỳ "vàng ròng", làm gì cũng thuận, động đâu cũng ra tiền, hứa hẹn một cái Tết ấm no vượt ngoài mong đợi.

1. Tuổi Tỵ: Bậc thầy chiến lược, "hốt bạc" nhờ sự điềm tĩnh

Trong mắt nhiều người, người tuổi Tỵ luôn mang một vẻ ngoài bí ẩn, điềm tĩnh đến lạ lùng. Nhưng thực tế, ẩn sau vẻ tĩnh lặng đó là một bộ óc thiên tài với khả năng quan sát sắc lẹm như dao cạo. Họ không bao giờ vội vàng, mà luôn chọn cách "núp lùm" để chờ thời cơ chín muồi. Càng về những ngày cận Tết, vận may của người tuổi Tỵ càng nở rộ nhờ chính sự thông tuệ này.

Trong khi mọi người bắt đầu có tâm lý nghỉ ngơi, lơ là công việc thì tuổi Tỵ lại nhìn ra được những kẽ hở, những cơ hội kinh doanh hoặc những dự án then chốt còn dang dở. Bằng lối tư duy độc bản, họ giải quyết các rắc rối tồn đọng trong công việc một cách gọn gàng, khiến cấp trên không khỏi nể phục.

Phần thưởng cho sự sắc sảo này chính là những khoản tiền thưởng cuối năm cực hậu hĩnh hoặc một quyết định thăng chức đầy bất ngờ ngay trước khi nghỉ Tết. Về tài lộc, không chỉ tiền lương "nổ" tài khoản mà ngay cả những khoản đầu tư nhỏ từ trước đó cũng bắt đầu sinh lời, giúp người tuổi Tỵ thong thả mua sắm, trang hoàng nhà cửa mà chẳng cần nhìn giá.





2. Tuổi Dậu: Khéo léo giao thiệp, quý nhân tự tìm đến cửa

Nếu nói về khả năng kết nối và điều phối, khó ai qua được tuổi Dậu. Họ giống như chất bôi trơn giúp mọi guồng quay của tập thể trở nên trơn tru hơn. Vào thời điểm cuối năm, khi các mối quan hệ xã hội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, cái "duyên" của người tuổi Dậu chính là thỏi nam châm thu hút quý nhân. Đó có thể là một tiền bối trong nghề bấy lâu nay bạn hâm mộ, hoặc đơn giản là một người bạn cũ lâu ngày không gặp bỗng nhiên đem đến một lời mời hợp tác hấp dẫn.

Sự tinh tế và nhanh nhẹn giúp tuổi Dậu mở rộng được thị trường, chốt được những đơn hàng lớn hoặc khai phá ra một hướng đi mới cho sự nghiệp. Tiền bạc theo đó mà đổ về như nước, không chỉ là nguồn thu chính mà còn có những khoản "trời cho" như hoa hồng, quà cáp hoặc thậm chí là những khoản thừa kế, phân chia tài sản thuận lợi. Với tuổi Dậu, Tết này không chỉ có bánh chưng xanh mà còn có cả sự an yên, sung túc nhờ biết cách dựa vào sức mạnh của tập thể và những người xung quanh.

3. Tuổi Tý: Nhạy bén thời cuộc, bắt trọn những vận may bất ngờ

Người tuổi Tý vốn dĩ đã nổi tiếng với sự linh hoạt, nhưng ở giai đoạn nước rút trước Tết 2026, khả năng thích ứng của họ đạt đến mức thượng thừa. Họ giống như những người thợ săn thông minh, luôn biết rõ đâu là nơi có nguồn nước tốt nhất. Trong công việc, dù môi trường có thay đổi hay những nhiệm vụ đột xuất ập đến, tuổi Tý vẫn xử lý cực kỳ mượt mà bằng những sáng tạo mang tính đột phá.

Chính tư duy "không đi theo lối mòn" đã giúp họ ghi điểm tuyệt đối trong mắt lãnh đạo. Đáng chú ý nhất là phương diện tài chính, sự nhạy cảm với thị trường giúp người tuổi Tý chốt lời đúng lúc trong các khoản đầu tư ngắn hạn. Thêm vào đó, vận may "từ trên trời rơi xuống" cũng rất lớn, có thể là những bao lì xì sớm từ người thân, những phần quà trúng thưởng trong các buổi tiệc tất niên hoặc một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả lại. Sự xuất hiện liên tục của những niềm vui nhỏ này khiến tinh thần tuổi Tý vô cùng phấn chấn, sẵn sàng đón một năm mới rực rỡ.





4. Tuổi Sửu: Chăm chỉ thành công, thu hoạch mùa màng bội thu

Khác với sự hào nhoáng hay may mắn chớp nhoáng, vận may của người tuổi Sửu trước Tết lại mang màu sắc của sự đền đáp xứng đáng. Suốt một năm qua, tuổi Sửu đã âm thầm chịu đựng, làm lụng vất vả như chú trâu già trên cánh đồng. Và đây chính là lúc "lúa về đầy kho". Những kinh nghiệm tích lũy, những dự án bền bỉ bấy lâu nay bỗng nhiên đem lại kết quả rực rỡ. Sự kiên trì của họ được cấp trên nhìn nhận bằng những khoản thưởng "khủng", tương xứng với công sức bỏ ra.

Tài vận của người tuổi Sửu trong giai đoạn này cực kỳ vững chắc, tiền chính vẫn là nguồn thu chủ yếu nhưng cực kỳ dồi dào, giúp họ cảm thấy tự tin và an tâm về tài chính gia đình. Bên cạnh đó, những niềm vui nho nhỏ như nhận được khoản hoàn thuế, giảm giá sâu khi mua sắm đồ Tết cũng giúp tuổi Sửu tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Với họ, hạnh phúc nhất chính là cảm giác thành quả lao động của mình được kết tinh thành một cái Tết ấm cúng, no đủ bên người thân yêu.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)