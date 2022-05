Soi học vấn "khủng" của dàn BGK Miss Universe 2022: Người luôn trong top đầu trường, người học tại Học viện danh giá số 1 thế giới

Có thể nói, chưa bao giờ Miss Universe Vietnam lại hot như mùa thi này khi quy tụ toàn thí sinh khá toàn diện, từ profile, hình thể đến gương mặt. Không những thế, cuộc thi năm nay còn hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ và kịch tính vì sự góp mặt các BGK tên tuổi như: Hoa hậu H’Hen Niê, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Siêu mẫu Vũ Thu Phương.



Không chỉ xinh đẹp, thần thái, nguyên dàn BGK còn sở hữu profile và thành tích cực kì ấn tượng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Dàn BGK của Miss Universe Vietnam 2022

Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, vốn nổi tiếng vì vô cùng xinh đẹp và đa tài. Khánh Vân từng là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ của trường THPT Lý Tự Trọng (TP.HCM). Cô tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.



Ảnh thời đi học của Hoa hậu Khánh Vân

Với lợi thế về ngoại hình và có nhiều tài lẻ, Khánh Vân từng hoạt động vô cùng tích cực với vai trò như MC, ca hát, diễn xuất và người mẫu. Cô từng tham gia vào loạt phim như "Thiếu gia nhà nghèo" (vai Hoài Băng của đạo diễn Võ Việt Hùng), "Trại cá sấu" (vai Thiên Di và Bà Ngọc của đạo diễn Trần Toàn). Không chỉ đam mê ca hát, diễn xuất, Khánh Vân còn rất thích học thiết kế thời trang, luôn mong muốn được thiết kế áo dài chuyên nghiệp.

Người đẹp còn gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể trong các cuộc thi sắc đẹp như:

- Giải Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013

- Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

- Miss Áo dài Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015

- Á khôi Miss ngôi sao 2014

- Lọt thẳng vào Vòng huấn luyện của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018

Hoa hậu Khánh Vân xinh đẹp, đa tài

Siêu mẫu Hà Anh

Siêu mẫu Hà Anh từng tiết lộ cho biết bản thân sinh ra trong một gia đình tri thức. Từ ông bà cho đến bố mẹ của nữ siêu mẫu đều là những người thành công và có sức ảnh hưởng. Theo chia sẻ của Hà Anh, ông cô là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội từng là Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Cô cho biết thêm, bà nội cô làm việc rất gần gần gũi với những lãnh đạo của Hội phụ nữ Việt Nam.

Bố của nữ siêu mẫu làm họa sĩ thiết kế, từng tham gia vào đội ngũ sản xuất của nhiều bộ phim nổi tiếng như Người Mỹ Trầm Lặng, King Kong: Island, Mùa Hè Chiếu Thẳng Đứng, Điện Biên Phủ, Đêm Hội Lăng Trì... Trong khi đó, mẹ của Hà Anh là phóng viên của Báo Phụ nữ Việt Nam. Nhiều năm về trước, mẹ cô được biết đến với cái tên "chị Thanh Tâm".

Gia thế khủng của siêu mẫu Hà Anh

Ngay từ nhỏ, Hà Anh đã được bố mẹ giáo dục toàn diện theo kiểu phương Tây. Cô đi học piano và ngoại ngữ từ nhỏ. Càng lớn, Hà Anh học càng giỏi và thi đỗ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô từng viết đơn cho 200 trường để xin học bổng và được trường Bromsgrove của Anh nhận với 80% chi phí kì học. Đây cũng là bước đệm để Hà Anh vào Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp.



Ngôi trường mà siêu mẫu Hà Anh từng theo học

Với 90 năm bề dày lịch sử, Đại học Reading là ngôi trường nghiên cứu chuyên sâu của Anh, nằm trong top 1% các đại học hàng đầu thế giới. Đây cũng là ngôi trường được rất nhiều sinh viên quốc tế tin tưởng theo học. Trường được xếp thứ 202 tại Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của QS năm 2022.



Hoa hậu H’Hen Niê

H’Hen Niê (1992) là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2017. Cô sinh ra ở buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. H’Hen Niê từng học ở trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương trong vòng khoảng 1 năm. Sau đó cô học trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM) về chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.

H'Hen Niê tại phòng trọ của mình thời sinh viên

Thời sinh viên, H'Hen Niê từng trải qua thời gian khó khăn ở trong căn phòng trọ có giá 2,5 triệu đồng cùng hai người bạn khác. Mỗi tháng, tân Hoa hậu phải chi trả khoản tiền khoảng 800 ngàn đồng cho tiền phí ở trọ. H'Hen Niê từng đi làm phụ bàn, người giúp việc, phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập vì hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

Từ nhỏ khao khát được đến trường Hen nhiều hơn cả sở thích đồ chơi, những món thức quà được bày bán ngon lành ngoài chợ. Hen kể: "Có những hôm đến lớp, thấy bạn cầm trên tay ổ bánh mì thơm phức khiến Hen thèm đến nuốt nước bọt. Nhưng chưa bao giờ Hen nghĩ đến việc có một bữa sáng như thế".

Quãng đường từ nhà đến trường mỗi năm một xa hơn. Trên chiếc xe đạp cũ, Hen ngày ngày chạy mười mấy cây số, có hôm áo quần thấm đẫm mồ hôi vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ đèn sách để đổi đời.

Giờ đây H'Hen Niê đã thực hiện được ước mơ của mình và trở thành người của công chúng được nhiều người ngưỡng mộ

Á hậu Hoàng My

Á hậu Hoàng My từng là sinh viên khoa thiết kế đa truyền thông trường Đại học RMIT Việt Nam, chuyên ngành thiết kế đa truyền thông. Á hậu cho biết cô tự trang trải việc học bằng cách đi làm gia sư, thông dịch viên vì đã có sẵn vốn Tiếng Anh rất tốt.





Là một người đẹp năng động, cá tính của showbiz Việt, Vũ Hoàng My luôn để lại những ấn tượng riêng khi xuất hiện trước công chúng. Cô nhận được học bổng diễn xuất và Cử Nhân Nghệ Thuật Chuyên Ngành Làm Phim tại New York Film Academy và theo học tại Los Angeles trong gần 3 năm.

Ngôi trường danh giá mà Vũ Hoàng My từng theo học

New York Academy là học viện thực sự danh giá nơi có rất nhiều đạo diễn thành danh trên thế giới từng theo học. Nổi tiếng ở khu vực châu Á là đạo diễn Apichatpong, người từng giành giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2011 với bộ phim Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives (Chú Boonmee Nhớ Được Tiền Kiếp).



Vũ Hoàng My từng giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế Giới 2012

Siêu mẫu Vũ Thu Phương

Vũ Thu Phương sinh năm 1985, sinh ra tại Nam Định. Ngay từ khi còn học lớp 11, cô đã được một nhãn hàng mời tham gia chụp ảnh quảng cáo. Từ đó, Vũ Thu Phương nhanh chóng nhận ra mình có năng khiếu và đam mê với thời trang. Cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang và người mẫu chuyên nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.



Vũ Thu Phương

Được biết, cô từng là cựu sinh viên tại trường Đại học Mở TP HCM. Năm 2008, nhờ những sự nỗ lực và cố gắng của mình, Vũ Thu Phương tiếp tục giành được hai giải thưởng: “Người mẫu xuất sắc” và “người mẫu tài năng” trong cuộc thi “Người mẫu Việt Nam”.

Bằng sự nỗ lực của mình, Vũ Thu Phương đã tự mở rộng khả năng của mình bằng cách lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Hơn 5 năm trau dồi và thử qua nhiều vai diễn khác nhau, Vũ Thu Phương cũng để lại điểm nhấn khi được tham gia bộ phim “Shanghai” - một bộ phim có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám xứ Trung như Củng Lợi, Châu Nhuận Phát.

Hiện tại, cô đã mở rộng thêm cho mình ở lĩnh vực kinh doanh thời trang và những sản phẩm của cô được tung ra thị trường và nhận được những sự đón nhận tích cực từ phía công chúng.





Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Võ Hoàng Yến (1988) là Á hậu, siêu mẫu nổi tiếng ở Việt Nam. Võ Hoàng Yến được công chúng chú ý khi giành được giải vàng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Đồng thời cô cũng là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008.



Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Kể từ năm 2009, Võ Hoàng Yến trở thành cái tên vàng trong làng showbiz Việt. Người đẹp có cơ hội tham gia nhiều show diễn thời trang trong và ngoài nước.



Những năm gần đây bằng chính năng lực vượt trội và kinh nghiệm của bản thân, Hoàng Yến bắt đầu tham gia các show thời trang thực tế. Cô được vinh dự mời làm giám khảo, ban cố vấn của nhiều chương trình đào tạo người mẫu. Chẳng hạn như F- Academy, VietNam’s Next Top Model 2017, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, …



