Soi học phí trường con trai của "cặp đôi vàng trong làng phim Việt": Đúng là cha mẹ giàu, con được nhờ!

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn năm 2016 và đón quý tử đầu lòng vào năm 2018. Cậu bé được đặt tên là Lương Thế Bảo, tên thân mật là Bảo Bảo và tên tiếng Anh là Bredan. Càng lớn, nhóc tì nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, khán giả nhận xét Bảo Bảo là bản sao của bố Lương Thế Thành, sở hữu những đường nét gương mặt tuấn tú, đươc dự đoán sẽ trở thành mỹ nam trong tương lai.

Sinh ra "ngậm thìa vàng", Bảo Bảo cũng được bố mẹ đầu tư việc học. Được biết, con trai của "cặp đôi vàng trong làng phim Việt" là học sinh cấp 1 của một hệ thống trường song ngữ nổi tiếng với học phí không hề "dễ thở". Theo bảng công khai học phí năm học 2025 - 2026 của trường, học phí bậc Tiểu học sẽ là 238,5 triệu đồng/năm. Với mức trung học phổ thông lên đến hơn 400 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, phụ huynh còn đóng thêm phí khảo sát xếp lớp 2 triệu đồng/năm; phí nhập học (chỉ đóng 1 lần) là 25 triệu đồng/năm.

Trước đó, Thuý Diễm từng chia sẻ, khi Bảo Bảo chuẩn bị vào lớp 1, cô từng có ý định cho con đi học thêm nhưng đã lập tức bị Lương Thế Thành ngăn cản. Cụ thể, cô chia sẻ: "Mình đòi tìm cô giáo cho anh học thêm mà ba anh la quá la, kêu hãy cho con trai tui tận hưởng tuổi thơ cho đáng được không, thế là bà mẹ già phải 'gò' cho anh". Sau đó, chính bố mẹ đã đích thân là người dạy con học mỗi ngày để con vừa có sự chuẩn bị tốt trước khi vào lớp 1, vừa cân đối thời gian vui chơi theo đúng lứa tuổi".

Dù không học thêm, con trai của cặp đôi vẫn có thành tích học tập xuất sắc. Trên trang cá nhân, dịp con trai tổng kết năm học, Thúy Diễm từng vui mừng cho biết bảo là học sinh giỏi: "Vậy là con trai yêu của ba mẹ đã kết thúc hành trình lớp 1 rất xuất sắc với những kết quả làm cho ba mẹ vô cùng tự hào. Cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cô thật nhiều. Cảm ơn Bảo bé bỏng đã làm nên niềm hạnh phúc cho ba mẹ. Yêu con nhất trên đời!".

Trong đoạn video được đăng tải, dù mới chỉ 7 tuổi nhưng bé Bảo Bảo gây bất ngờ bởi khả năng thuyết trình song ngữ Anh - Việt trôi chảy, thuần thục. Không những thế, con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn sở hữu thành tích học tập tốt khi đạt được số điểm gần như tuyệt đối ở các môn học.

Thành tích ấn tượng của bé Bảo Bảo khiến không ít khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhiều người dành lời khen cho vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành khi nuôi dạy con trai vừa ngoan ngoãn, thông minh, vừa tự tin và lễ phép. Một số bình luận còn nhận xét bé Bảo Bảo thừa hưởng cả nét đẹp ngoại hình lẫn sự lanh lợi từ bố mẹ.

Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi không dạy theo kiểu quát con. Tôi cho con khóc một chút rồi khi nào con dịu xuống thì bắt đầu nói lí lẽ phải trái. Tôi đang áp dụng phương án khi nào con hư, sẽ không đánh con mà yêu cầu con khoanh tay, dựa vào tường, hối lỗi. Tôi thấy cách này đang hiệu quả với bé nhà tôi".

Hai vợ chồng nam diễn viên cũng chú trọng dạy con tôn trọng người lớn tuổi. Con phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và xin lỗi khi sai. Anh cho rằng, con còn nhỏ thì cách cư xử của con cần được uốn nắn, sau đó mới dạy con về kiến thức. Bên cạnh đó, ngay từ khi con mới 1 tuổi, vợ chồng Lương Thế Thành cũng đưa con đi du lịch nhiều nơi với quan điểm "cho con có cơ hội chạm chân vào vùng đất mới".

Dù cả bố và mẹ đều là diễn viên nhưng anh cho biết, hai vợ chồng không định hướng con cái theo nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào cả. Ngược lại, sẽ tạo điều kiện cho con phát huy những khả năng nếu có thể và nghề nghiệp khi lớn lên là do Bảo Bảo chọn thì mới có thể sống hết với niềm đam mê của mình.