1 sao Việt thẳng thắn: Không thể dạy người khác yêu nước, nhưng có thể dạy con hiểu hai chữ Việt Nam vĩ đại thế nào!

Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tự hào dân tộc lan tỏa khắp mọi nơi. Trên mạng xã hội, bên cạnh hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ cảm xúc về Tổ quốc.

Giữa dòng cảm xúc ấy, công chúng nhớ lại lời nhắn nhủ từng được ca sĩ Hoà Minzy chia sẻ thời gian trước: "Bạn không thể dạy người khác cách họ yêu nước. Nhưng bạn có thể dạy cho con bạn hiểu hai chữ Việt Nam tuyệt vời và vĩ đại thế nào". Trong clip đính kèm, bé Bo làm động tác chào điều lệnh, đứng nghiêm trang và hô: "Tôi yêu Việt Nam!". Sau đó, cậu bé hào hứng cầm cờ Tổ quốc vừa chạy vừa vẫy.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả.

Hoà Minzy vốn được biết đến là một bà mẹ trẻ hiện đại nhưng giàu truyền thống. Từ ngày con trai Thiên Ân chào đời, nữ ca sĩ không chỉ chăm lo cho con về ăn uống, học tập, mà còn chú trọng gieo mầm tình yêu quê hương, gia đình và nguồn cội.

Trong nhiều đoạn clip nữ ca sĩ chia sẻ, cậu bé ngập tràn háo hức khi được mặc áo cờ đỏ sao vàng trong các dịp lễ, vẫy lá cờ Tổ quốc khi đoàn xe quân đội đi qua. Đó không chỉ là những khoảnh khắc đáng yêu mà còn phản ánh cách nuôi dạy con đầy tinh tế: tình yêu nước bắt đầu từ những điều giản dị và gần gũi nhất.

Không ít khán giả bình luận rằng, qua cách Hoà Minzy nuôi dạy, họ thấy được một hình mẫu phụ huynh trẻ biết cân bằng giữa hiện đại và truyền thống. Lòng yêu nước không phải là những điều xa vời, càng không chỉ dành cho người lớn, mà có thể gieo mầm ngay từ tuổi thơ. Những bài học đầu đời ấy sẽ trở thành nền tảng để trẻ em lớn lên tự hào, tự tin và có trách nhiệm hơn với đất nước.

Về nuôi dạy con, Hòa Minzy cũng áp dụng khá nhiều phương pháp hay. Cô luôn dạy quý tử phải biết bình tĩnh, ngoan ngoãn, không được xốc nổi, ngã không đau phải tự biết đứng lên… Quan điểm của nữ ca sĩ là luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, sau khi biết được những mong muốn của con thì mới hướng dẫn cho bé cách giải quyết vấn đề.

Sau chia tay, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân, chăm sóc và nuôi nấng con trai trưởng thành. Còn bạn trai cũ vẫn làm việc và sống tại Úc. Cả hai khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để bé Bo luôn được lớn lên trong tình thương đủ đầy của gia đình.

Cả hai luôn tương tác thoải mái với nhau trên mạng xã hội những vấn đề liên quan đến Bo. Có thể thấy, thay vì đấu tố, từ mặt nhau thì Hòa Minzy và người cũ đã chọn cho mình một cách hành xử khác. Không gieo rắc vào đầu con những suy nghĩ phân biệt, ghét bỏ bố. Trái lại, Hòa Minzy luôn dành sự trân trọng, những lời lẽ tốt đẹp khi nhắc đến bố của con mình. Cô thoải mái cho con trai tương tác, trò chuyện và giữ kết nối với bố mỗi ngày. Thậm chí với bà nội và những người thân bên phía thiếu gia miền Tây, bé Bo vẫn luôn thân thiết và gần gũi.

Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Hoà Minzy thường xuyên đưa con đi chơi đó đây. Những chuyến đi chơi không chỉ giúp Bo có thêm những ký ức đẹp mà thông qua nhiều hoạt động, Bo còn học được thêm các kỹ năng mới.

Với tình yêu thương vô bờ bến và phương pháp giáo dục tinh tế, Hòa Minzy không chỉ là người mẹ tuyệt vời mà còn là hình mẫu về sự mạnh mẽ và khéo léo trong việc nuôi dạy con cái. Cô đã cho thấy rằng, sự thấu hiểu và tôn trọng con cái là chìa khóa để xây dựng một mối quan hệ gia đình bền chặt, giúp con trưởng thành một cách toàn diện.