“Sốc” với giá bất động sản tại TP.HCM, chung cư đạt ngưỡng 500 triệu đồng/m2, nhà thấp tầng lên tới 750 tỷ/căn

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản phía Nam quý II/2024 của DKRA, về phân khúc chung cư, nguồn cung sơ cấp toàn thị trường đạt 14.538 căn, tăng 12% so với quý trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023, các dự án tập trung phân bổ tại hai thị trường là TP. HCM và Bình Dương. Cụ thể, TP. HCM dẫn đầu, chiếm 56% tổng nguồn cung sơ cấp trong quý và Bình Dương chiếm 38,8%. Nguồn cung mới đưa ra thị trường phần lớn đến từ các dự án căn hộ hạng A, hạng sang thuộc khu Đông.

Theo DKRA, trong quý vừa qua, thanh khoản ghi nhận một số điểm sáng nhất định, lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường đạt 3.349 căn, tăng mạnh 88% so với quý trước và tăng 82% so với cùng kỳ năm 2023. Các giao dịch tập trung ở những dự án tầm trung có mức giá từ 40 - 55 triệu đồng/m2 tại TP. HCM hay từ 30 - 35 triệu Đồng/m2 tại Bình Dương, phần lớn ở các dự án đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố.

Nguồn DKRA

Đáng chú ý, tại TP. HCM xuất hiện giá bán chung cư tại dự án sơ cấp cao nhất lên tới 493 triệu đồng/m2 và thấp nhất có giá 30 triệu đồng/m2. Theo DKRA, trong quý, giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với quý 1/2024, được kích cầu bằng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn gốc, lãi vay,...

“Tại thị trường thứ cấp, thanh khoản khởi sắc nhưng vẫn ở mức thấp và khó đột biến trong ngắn hạn”, DKRA nêu rõ.

Về phân khúc nhà phố/biệt thự, DKRA cho biết, trong quý 2/2024, nguồn cung sơ cấp đạt 4.878 căn từ 86 dự án, tăng 12% so với quý trước, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung mới phân bổ chủ yếu ở ba khu vực: TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương - chiếm khoảng 91% tổng cung sơ cấp của thị trường. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ nhà phố/biệt thự trong quý đạt 587 căn, tăng 4,5 lần so với quý trước.

Riêng thị trường Bình Dương chiếm chủ lực nguồn cung và lượng tiêu thụ mới với tỷ trọng đạt lần lượt là 85% và 89% trên tổng cung mới của thị trường.

Nguồn DKRA

DKRA đánh giá, trong quý vừa qua, sức cầu thị trường cải thiện đáng kể, lượng tiêu thụ tăng mạnh so với quý trước. Phần lớn giao dịch tập trung ở sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

Đáng chú ý, về giá bán nhà phố/biệt thự, trong quý qua tại TP. HCM có mức giá cao nhất lên tới 750 tỷ đồng/căn. Còn tại Đồng Nai có mức giá cao nhất lên tới 228,5 tỷ đồng/căn.

Tuy nhiên, DKRA đánh giá, mặt bằng giá sơ cấp trong quý không có nhiều biến động so với đầu năm. Các chính sách chiết khấu cho khách hàng giữ chỗ trước ngày mở bán, kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất ngân hàng,… được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý 1/2024. Thanh khoản thứ cấp tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng cũng như pháp lý và được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.