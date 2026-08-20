"Sốc visual" nhà Lý Hải: Cậu cả hóa "nam thần học đường", cô ba chuẩn "mỹ nhân" lấn át luôn hào quang của bố mẹ

Không cần những concept cầu kỳ hay bối cảnh xa hoa, gia đình Lý Hải - Minh Hà vẫn luôn biết cách khiến người hâm mộ thích thú mỗi lần xuất hiện. Mới đây, Lý Hải - Minh Hà chia sẻ loạt ảnh gia đình mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái giản dị: "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Ngoài bầu không khí hạnh phúc quen thuộc của gia đình 6 thành viên, điều khiến nhiều người bàn tán nhất lại là diện mạo ngày càng "trổ mã" của cậu cả Rio Hạo Nhiên và cô ba Cherry Hải My.

Nguồn: Ly Hai Minh Ha

Trong loạt ảnh, cả gia đình diện trang phục với tông màu trung tính, tạo cảm giác nhẹ nhàng và đồng điệu. Cách tạo dáng không quá cầu kỳ nhưng đủ để ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên khi các thành viên ôm nhau, cười đùa và trao nhau những ánh nhìn đầy tình cảm. Nhiều khán giả nhận xét bộ ảnh có màu sắc và bố cục đẹp như poster của một bộ phim gia đình, vừa ấm áp vừa giàu cảm xúc.

Nếu trước đây, sự chú ý thường dành cho vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thì lần này, hai con lớn lại trở thành tâm điểm. Rio Hạo Nhiên ở tuổi thiếu niên gây ấn tượng với chiều cao vượt trội, gương mặt góc cạnh hơn trước và thần thái chững chạc. Cậu bé từng được yêu mến vì vẻ đáng yêu ngày nhỏ, nay lại mang dáng dấp của một "nam thần học đường" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nguồn: Ly Hai Minh Ha

Trong khi đó, Cherry Hải My cũng nhận về nhiều lời khen nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to và nụ cười tươi. Càng lớn, cô bé càng bộc lộ nhiều nét đẹp được nhận xét là thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ. Dưới phần bình luận, không ít người dự đoán Cherry sẽ sớm trở thành một mỹ nhân nổi bật nếu tiếp tục giữ được vẻ trong trẻo như hiện tại.

Hai em nhỏ Sunny và Mio cũng góp phần làm bộ ảnh thêm sinh động với những biểu cảm hồn nhiên. Dù mỗi bé một cá tính, cả bốn anh chị em đều tạo nên bầu không khí gần gũi, đúng với hình ảnh gia đình mà Lý Hải và Minh Hà luôn xây dựng suốt nhiều năm qua.

Nguồn: Ly Hai Minh Ha

Điều khiến nhiều khán giả yêu mến gia đình này không chỉ nằm ở những bức ảnh đẹp mà còn ở cách họ gìn giữ sự gắn kết giữa các thành viên. Dù công việc bận rộn với các dự án điện ảnh và kinh doanh, Lý Hải và Minh Hà vẫn thường xuyên dành thời gian cho các con, cùng đi du lịch, tham gia hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản là lưu giữ những khoảnh khắc đời thường qua các bộ ảnh gia đình.

Trên mạng xã hội, Minh Hà cũng thường chia sẻ những câu chuyện nhỏ về hành trình nuôi dạy bốn con. Cô không ít lần cho biết vợ chồng luôn cố gắng tạo môi trường để các con phát triển tự nhiên, học cách yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau thay vì tạo áp lực phải nổi bật hay nối nghiệp bố mẹ.

Nguồn: Ly Hai Minh Ha

Nhiều năm qua, gia đình Lý Hải - Minh Hà vẫn được xem là một trong những tổ ấm đông con được yêu thích nhất của showbiz Việt. Không chỉ duy trì hình ảnh tích cực, cả hai còn nhận được nhiều thiện cảm vì lối sống kín tiếng, hạn chế ồn ào và luôn ưu tiên thời gian dành cho gia đình.

Bộ ảnh mới vì thế không đơn thuần là những khung hình đẹp, mà còn ghi lại một cột mốc trưởng thành của các con. Đặc biệt, sự thay đổi của Rio Hạo Nhiên và Cherry Hải My khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi mới ngày nào còn là những em bé theo bố mẹ trên thảm đỏ, giờ đã dần ra dáng thiếu niên. Có lẽ cũng vì thế mà dưới bài đăng, bên cạnh những lời khen dành cho bộ ảnh "điện ảnh", bình luận xuất hiện nhiều nhất lại là: "Các con của Lý Hải lớn nhanh quá!".