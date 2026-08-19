Mỹ nam cổ trang được phú bà chi 390 tỷ để bao nuôi

Có lẽ nhiều người không biết, Nghiêm Khoan từng từ chối khoản tiền lên tới 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng) từ một phú bà để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thời điểm đó, anh mới 21 tuổi, chưa có danh tiếng hay thành tựu đáng kể trong showbiz. Nếu đồng ý, nam diễn viên có thể sống cuộc đời giàu sang mà không cần tiếp tục làm việc, nhưng anh lại chọn con đường khó khăn hơn.

Nghiêm Khoan vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Trung Quốc. Anh sở hữu ngoại hình nổi bật với đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu và thần thái đặc biệt phù hợp với tạo hình cổ trang. Nhờ nhan sắc như tạc tượng, Nghiêm Khoan từng được xếp vào nhóm những mỹ nam nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ, cùng Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ và Hoắc Kiến Hoa tạo thành "thiên nhai tứ mỹ".

Nhưng trước khi có được danh xưng này, Nghiêm Khoan từng là một diễn viên trẻ chưa có chỗ đứng trong ngành giải trí. Năm 2000, khi mới 21 tuổi, anh đang là sinh viên năm cuối Học viện Hý kịch Thượng Hải. Xuất thân trong gia đình có cha mẹ đều là người lao động bình thường, Nghiêm Khoan khi ấy cũng phải tự tìm kiếm cơ hội để bước vào showbiz.

Trong thời gian này, một nữ đại gia ở Thượng Hải để mắt tới Nghiêm Khoan và đưa ra đề nghị bao nuôi anh với giá 100 triệu tệ. Điều kiện của người phụ nữ khá rõ ràng, cô sẽ chu cấp cho Nghiêm Khoan, đổi lại anh phải rút khỏi ngành giải trí và ở bên cô.

100 triệu tệ vào năm 2000 là con số cực kỳ lớn, khi mức thu nhập bình quân của người lao động ở Trung Quốc chỉ hơn 6000 tệ (khoảng 23,4 triệu đồng). Với một chàng trai trẻ chưa có sự nghiệp ổn định, lời đề nghị này có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nghiêm Khoan không lập tức từ chối mà xin 3 ngày để suy nghĩ.

3 ngày ấy là khoảng thời gian anh phải cân nhắc giữa tiền bạc và ước mơ. Một bên là cuộc sống giàu sang, không cần lo lắng về tương lai; bên kia là sự nghiệp diễn xuất còn chưa biết sẽ đi tới đâu. Nếu lựa chọn tiền, Nghiêm Khoan có thể tránh được những năm tháng chật vật trong showbiz. Nếu lựa chọn diễn xuất, anh phải tiếp tục cạnh tranh và chấp nhận nguy cơ không thành công.

Cuối cùng, ngôi sao sinh năm 1979 quyết định tiếp tục ước mơ làm diễn viên.

Nhiều năm sau, Nghiêm Khoan từng nhắc lại chuyện này khi tham gia phỏng vấn. Anh thừa nhận bản thân không phải không rung động trước số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, điều khiến anh từ bỏ lời đề nghị là cảm giác nếu nhận tiền và rời khỏi showbiz, cuộc đời anh sẽ mất đi nhiều khả năng.

Mỹ nam Khuynh Thế Hoàng Phi từng bày tỏ rằng anh muốn dựa vào chính đôi tay của mình để gây dựng sự nghiệp, không muốn vì tiền mà từ bỏ tương lai. Với Nghiêm Khoan, việc có được tài sản ngay lập tức không đồng nghĩa với việc có được cuộc sống mà anh thực sự mong muốn.

Sau khi từ chối 100 triệu tệ, Nghiêm Khoan tiếp tục đóng phim và từng trải qua những năm tháng không dễ dàng trước khi được khán giả biết đến. Thời gian đầu sự nghiệp, Nghiêm Khoan nhận nhiều vai nhỏ, làm diễn viên quần chúng và phải tự tìm kiếm cơ hội giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt.

May mắn là thành công của các bộ phim như Thiếu Niên Trương Tam Phong và Tần Vương Lý Thế Dân đã giúp Nghiêm Khoan được biết đến. Ngoại hình nổi bật cùng khả năng đảm nhận các vai cổ trang giúp tên tuổi anh ngày càng được chú ý. Đặc biệt trong giai đoạn những năm 2010, anh trở thành một trong những mỹ nam cổ trang được khán giả yêu thích, có thể nhận thù lao 30 - 40 triệu tệ (khoảng 117 - 156 tỷ đồng) cho mỗi bộ phim.

Dù không vươn lên thành sao hạng A, Nghiêm Khoan vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất trong hơn 2 thập kỷ. Anh cũng có cuộc sống gia đình ổn định bên nữ diễn viên Đỗ Nhược Khê, cặp đôi kết hôn vào năm 2014 và thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau.

Nhìn lại quyết định năm 21 tuổi, Nghiêm Khoan có thể không trở thành người giàu có nhất hay ngôi sao nổi tiếng nhất, nhưng anh đã lựa chọn được điều mình muốn. 100 triệu tệ có thể thay đổi cuộc sống của một người, nhưng với Nghiêm Khoan, việc được tiếp tục theo đuổi diễn xuất và tự quyết định tương lai có giá trị hơn khoản tiền khổng lồ ấy.