Miss Cosmo 2026 khởi động với hơn 90 quốc gia, hé lộ hành trình 23 ngày đưa thí sinh trải nghiệm Việt Nam

Miss Cosmo 2026 chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 18/8, mở đầu mùa giải thứ ba của cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Mùa giải năm nay có sự tham gia của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giới thiệu chủ đề “Vietnam - Festination”, trong đó các thí sinh sẽ không chỉ tranh tài mà còn trải nghiệm văn hóa, con người và đời sống tại nhiều vùng đất của Việt Nam.

Hơn 90 quốc gia cùng hội tụ tại Việt Nam

Sau hai mùa giải, Miss Cosmo 2026 mở rộng số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia lên hơn 90. Các đại diện đến từ nhiều quốc gia với danh hiệu Hoa hậu, Á hậu hoặc người đẹp mang danh hiệu Miss Cosmo 2026 tại quê nhà, chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện.

Tại buổi họp báo, 17 đại diện Miss Cosmo 2026 đã có mặt, trong đó có các đại diện đến từ Thái Lan, Malta, Mexico, Cuba, Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Nam Phi, Guatemala, Myanmar, Indonesia, Hy Lạp, Nhật Bản, Campuchia, Zambia, Kenya và Việt Nam - Đỗ Cẩm Ly.

Một điểm mới đáng chú ý là 7 đại diện Mister Cosmo 2026 lần đầu đến Việt Nam và xuất hiện tại một sự kiện chính thức của Cosmo. Sự góp mặt của các đại diện nam cùng Miss Cosmo được ban tổ chức giới thiệu là bước mở rộng mới của hệ sinh thái Cosmo trong quá trình phát triển quốc tế.

Buổi họp báo còn có sự hiện diện của đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist, Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut cùng các Giám đốc Quốc gia và 24 đại diện Miss Cosmo, Mister Cosmo 2026 đến từ nhiều quốc gia.

“Vietnam - Festination”: Không chỉ đến Việt Nam để thi sắc đẹp

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất được công bố tại sự kiện là chủ đề của Miss Cosmo 2026: “Vietnam - Festination”.

“Festination” được kết hợp từ ba từ Festival - lễ hội, Destination - điểm đến và Nation - quốc gia. Chủ đề này được xây dựng theo định hướng “Beauty Festival”, đưa sắc đẹp kết nối với văn hóa, thời trang, âm nhạc, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Nếu mùa giải 2024 sử dụng chủ đề “Vivid Vietnam” và mùa giải 2025 là “Rising Dragon”, thì năm 2026 tiếp tục câu chuyện quảng bá Việt Nam với “Festination - Đất Nước Vạn Hội”.

Điểm được nhấn mạnh trong chủ đề mới là thay vì chỉ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến để tham quan, cuộc thi muốn đưa các thí sinh vào những trải nghiệm văn hóa thực tế. Mỗi vùng đất được xem như một không gian lễ hội, nơi văn hóa Việt Nam gặp gỡ những sắc màu quốc tế.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Miss Cosmo và Trưởng Ban Tổ chức, cho biết thông qua “Vietnam - Festination”, ban tổ chức muốn giới thiệu một Việt Nam sống động, nơi các đại diện quốc tế có thể gặp gỡ con người, khám phá văn hóa và trải nghiệm tinh thần lễ hội thay vì chỉ tham gia một cuộc thi: “Với Vietnam - Festination, chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam sống động, nơi mỗi vùng đất, mỗi câu chuyện và mỗi khoảnh khắc đều có thể tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Các đại diện không chỉ đến Việt Nam để tham gia một cuộc thi, mà để thực sự sống trong văn hóa, con người và tinh thần lễ hội của đất nước. Đó cũng là lời mời chúng tôi muốn gửi đến bạn bè quốc tế: ‘Đừng chỉ đến Việt Nam. Hãy sống cùng Việt Nam’”.

23 ngày xuyên Việt, đi qua nhiều vùng đất

Theo kế hoạch được công bố, hành trình Miss Cosmo 2026 diễn ra từ 25/12/2026 đến 16/1/2027, kéo dài gần ba tuần.

Hành trình bắt đầu tại TP.HCM với các hoạt động Traditional Costume và Nam A Bank Cosmo Green Summit. Sau đó, các thí sinh tiếp tục đến Tây Ninh, Cà Mau, Cà Ná - Khánh Hòa với chương trình Hello Cosmo From Vietnam, trước khi đến Lâm Đồng tham gia Best of Vietnam và World T.E.A Fest.

Một hoạt động đáng chú ý trong hành trình là Best of Vietnam Áo dài Show với chủ đề “Festination: Around the World Through Festivals”. Chương trình sử dụng ngôn ngữ áo dài Việt Nam để kể về những lễ hội đặc sắc trên thế giới.

Sau chuỗi hoạt động tại nhiều địa phương, hành trình sẽ khép lại tại World Tea Resort - đảo Trí Nguyên, Khánh Hòa, nơi diễn ra hai sự kiện quan trọng nhất của mùa giải là Jury Session và Chung kết Miss Cosmo 2026.

Chung kết diễn ra tại Nha Trang vào ngày 16/1/2027

Ban tổ chức chính thức công bố World Tea Resort Nha Trang - đảo Trí Nguyên là địa điểm tổ chức Chung kết Miss Cosmo 2026 vào ngày 16/1/2027.

Đây cũng là nơi từng diễn ra Chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025. Theo thông cáo, địa điểm này sở hữu cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích nghỉ dưỡng, trong đó có Quảng trường Hoa Trà.

Khánh Hòa tiếp tục đăng cai Jury Session và Chung kết Miss Cosmo 2026. Các hoạt động của cuộc thi dự kiến diễn ra tại phường Nha Trang, phường Nam Nha Trang và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh, kết hợp các yếu tố văn hóa, thời trang và lễ hội.

Trước đêm Chung kết, Jury Session diễn ra ngày 13/1/2027. Sau đó, các đại diện sẽ lần lượt tranh tài qua các vòng Top 21, Top 10, Top 5 và Top 2 để tìm ra Miss Cosmo 2026.

Thể thức được điều chỉnh khi số lượng thí sinh tăng

Quy mô hơn 90 quốc gia cũng kéo theo một số thay đổi trong format cuộc thi. Theo ban tổ chức, nếu số lượng thí sinh vượt mốc 85, cuộc thi sẽ tổ chức vòng chọn sơ bộ để xác định Top 25, thay vì Top 21 như kế hoạch thông thường.

Bên cạnh đó, Cosmo Green Summit by Nam A Bank sẽ trở thành một phần quan trọng hơn trong thể thức thi đấu. Người chiến thắng ở phần thi này sẽ được đặc cách vào thẳng Top 21. Theo định hướng của cuộc thi, đây là cách đưa tiêu chí “Impactful Beauty” vào sâu hơn trong cuộc đua.

“Impactful Beauty” được Miss Cosmo định nghĩa theo hướng tìm kiếm những phụ nữ không chỉ có vẻ đẹp mà còn có khả năng tư duy, giao tiếp, sáng tạo và tạo ra tác động tích cực.

Theo hệ thống giải thưởng được công bố, Miss Cosmo 2026 sẽ nhận bằng chứng nhận danh hiệu, vương miện luân lưu sử dụng trong một năm đương nhiệm, 100.000 USD cùng nhiều quà tặng và dịch vụ khác.

Á hậu nhận bằng chứng nhận danh hiệu, 10.000 USD cùng các quà tặng và dịch vụ đi kèm.

Ngoài danh hiệu chính, cuộc thi còn có 8 giải thưởng phụ gồm Impactful Beauty, Woman Leadership, Cosmo Beauty Icon, Cosmo Tourism Ambassador, Cosmo Social Ambassador, Best Carnival Costume, Best Evening Gown và Cosmo People’s Choice.

Miss Cosmo muốn phát triển thành hệ sinh thái về sắc đẹp và phong cách sống

Không chỉ công bố mùa giải mới, tại họp báo, ban tổ chức còn giới thiệu định hướng phát triển tiếp theo của hệ sinh thái Cosmo. Bên cạnh Miss Cosmo, hệ sinh thái này đang mở rộng với Mister Cosmo, CosmoXperience, CosmoNest và Cosmotics, hướng đến các lĩnh vực sắc đẹp, giải trí, trải nghiệm và phong cách sống.

Trong đó, CosmoXperience được phát triển theo mô hình thành viên đặc quyền, cung cấp nội dung, quyền lợi và trải nghiệm cho người hâm mộ cả trực tuyến lẫn tại các sự kiện. CosmoNest là thương hiệu mới thuộc hệ sinh thái Hoàn Vũ Yến, mở rộng sang lĩnh vực thức uống dinh dưỡng.

Ở lĩnh vực làm đẹp, UniMedia và thương hiệu Hàn Quốc Cledbel công bố hợp tác phát triển Cosmotics. Theo thông cáo, dự án hướng đến việc kết hợp năng lực và tiêu chuẩn làm đẹp của Hàn Quốc với sự thấu hiểu thị trường Việt Nam.

Với mùa giải thứ ba, Miss Cosmo 2026 đang được xây dựng theo hướng không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là chuỗi hoạt động kết nối sắc đẹp, văn hóa, thời trang, du lịch và trải nghiệm. Hơn 90 đại diện quốc tế sẽ có gần ba tuần trải nghiệm tại nhiều vùng đất Việt Nam trước khi cùng hội tụ tại Khánh Hòa cho những chặng thi cuối cùng.

Toàn bộ các hoạt động chính thức của Miss Cosmo 2026 dự kiến được đăng tải trực tuyến trên hệ thống Digital của Miss Cosmo và hệ sinh thái Cosmo+, giúp khán giả trong nước và quốc tế theo dõi hành trình của cuộc thi.

Điểm đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay, theo những gì ban tổ chức công bố, nằm ở việc cuộc thi đưa trải nghiệm Việt Nam trở thành một phần quan trọng của hành trình. Thay vì chỉ tập trung vào sân khấu và các vòng thi, Miss Cosmo 2026 sẽ đưa hơn 90 đại diện đi qua nhiều địa phương, tiếp xúc với văn hóa và con người Việt Nam trước khi tìm ra người chiến thắng tại Nha Trang.