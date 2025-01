Sốc: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị "yêu râu xanh" sàm sỡ sau khi ngã gục trên phố

Sáng 25/1, tờ News1 đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Soyou (SISTAR) đã xuất hiện trên chương trình giải mã tâm lý tội phạm Hidden Eye và bày tỏ nỗi bức xúc về 1 vụ án trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đáng chú ý trong chương trình, thành viên SISTAR còn gây xôn xao khi chia sẻ về vụ việc cô bị "yêu râu xanh" quấy rối tình dục ở nơi công cộng.

Theo lời sao nữ sinh năm 1992, chuyện kinh hoàng xảy ra trong lần cô bị ngã gục trên phố: "1 lần nọ, tôi ngã gục khi đang đi trên đường. Trong lúc mất tỉnh táo, tôi có cảm giác 1 người nào đó đã động chạm, sàm sỡ lên cơ thể mình". Sự việc hồi ấy đã để lại 1 vết thương tâm lý trong lòng Soyou, khiến nữ ca sĩ bị ám ảnh tới tận ngày hôm nay.

Soyou (bên trái) tiết lộ chuyện bị sàm sỡ trên phố, khiến các khách mời sửng sốt

Những chia sẻ của Soyou liên quan tới vụ sàm sỡ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây. Trên các diễn đàn, nhiều netizen đã lên án gay gắt hành vi thiếu chuẩn mực của kẻ quấy rối nữ idol 9X.

Đây không phải lần đầu tiên Soyou công khai chia sẻ về chuyện cô bị đối tượng xấu quấy rối ở nơi công cộng. Còn nhớ hồi tháng 5 năm ngoái tại show Zzanbro, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ, cô từng là nạn nhân bị quấy rối tình dục trong 1 lần đi tàu điện ngầm. Tranh thủ lúc mọi người đang chen chúc trên tàu điện trong giờ cao điểm, 1 gã yêu râu xanh đã sàm sỡ vòng 3 của thành viên SISTAR.

Ngay khi đặt chân xuống trạm dừng, Soyou đã đuổi theo kẻ sàm sỡ mình, đồng thời không quên mắng mỏ người này thậm tệ. Bị nữ ca sĩ "pressing", tên biến thái đã co giò bỏ chạy và thoát thân.

Theo lời Soyou, cô bị đối tượng lạ mặt quấy rối tình dục công khai trong 1 lần đi tàu điện ngầm

Soyou chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 18 tuổi. Cô từng là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc nữ đình đám 1 thời SISTAR sở hữu loạt hit như Alone, Touch My Body... Bên cạnh các hoạt động nhóm, nữ nghệ sĩ còn gặt hái vô số thành công khi solo. Tính riêng trên mặt trận solo, Soyou ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng châu Á qua loạt bản hit như Some, Stupid in Love...