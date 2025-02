Sốc: Kanye West "chỉ follow mình em" Taylor Swift, đến vợ hiện tại cũng không có đặc quyền này!

Vào ngày 2/2, Kanye West gây sốc khi bỏ follow tất cả mọi người và chỉ còn theo dõi duy nhất Taylor Swift trên Instagram. Không những "chỉ follow mình em", rapper này còn tag tên Taylor Swift vào bài đăng cảm ơn đề cử Grammy. Mới chỉ có 2 người phụ nữ có đặc quyền này là Taylor Swift và vợ cũ của Kanye West - Kim Kardashian. Vợ hiện tại của nam rapper là Bianca Censori còn chưa nhận được đặc quyền này.

Động thái này nhanh chóng gây bão mạng xã hội vì Kanye West - Taylor Swift vốn là kẻ thù truyền kiếp. Nhiều netizen băn khoăn không biết mối quan hệ của 2 ngôi sao đã dịu lại chưa, hoặc suy đoán rằng rất có thể rapper này đang "ủ mưu" hành động bất thường khi cả 2 sẽ tham dự lễ trao giải Grammy vào tối 2/2 (giờ Mỹ).

Ngược thời gian về quá khứ, có lẽ ai "đu" showbiz US-UK đều biết mối thâm thù đại hận giữa Taylor Swift và vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West. Hàng loạt các drama không hồi kết: vụ giật micro gây chấn động tại VMAs 2009, việc Kanye West đưa lời rap tục tĩu về Taylor Swift, cú điện thoại chấn động làm hủy hoại sự nghiệp Taylor Swift, khiến cô bị gọi là "rắn độc" từ gia đình Kim - Kanye,... Tất cả đã khiến những mâu thuẫn cực độ giữa Taylor Swift và vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West vẫn là một trong những mối thù tốn nhiều giấy mực nhất tại Hollywood.

Về sau, sự thật đã được làm sáng tỏ rằng đó chỉ là đoạn ghi âm cắt ghép. Scandal năm nào đã khiến Taylor Swift trở nên cứng cỏi, cô sử dụng chính hình tượng "rắn chúa" để trở lại mạnh mẽ hơn. Trong album mới nhất The Tortured Poets Department, Taylor Swift tiếp tục nhắm thẳng đến Kim Kardashian bằng ca khúc thanK you aIMee.

