Căn bệnh này thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng khi được phát hiện thì phần lớn đã ở giai đoạn muộn, khiến tỷ lệ tử vong cao.

Các bác sĩ cảnh báo, ung thư tuyến tụy không chỉ đến từ di truyền hay chế độ ăn uống, mà còn liên quan chặt chẽ đến môi trường sống và những vật dụng quen thuộc quanh ta, đặc biệt trong chính phòng ngủ, nơi chúng ta dành gần 1/3 cuộc đời. Dưới đây là 6 thứ phổ biến trong phòng mà để lâu ngày có thể âm thầm gây hại cho tuyến tụy.

1. Hộp nhựa cũ - "ổ" chứa bisphenol A độc hại

Nhiều người có thói quen dùng hộp nhựa để đựng đồ ăn hoặc vật dụng nhỏ trong phòng ngủ, nhưng không biết rằng nhựa cũ hoặc bị biến dạng có thể giải phóng bisphenol A (BPA) - chất gây rối loạn nội tiết.

BPA được chứng minh là ảnh hưởng đến hormone và hoạt động của tuyến tụy, làm tăng nguy cơ hình thành tế bào bất thường. Theo một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ, 2017), việc sử dụng hộp nhựa chứa BPA lâu ngày có thể tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy lên đến 20%.

Các chuyên gia khuyên nên thay thế hộp nhựa bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, không hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa, kể cả loại "chịu nhiệt".

2. Khói dầu và máy hút mùi bẩn

Không chỉ xuất hiện trong bếp, mà các khí độc từ dầu mỡ nấu ăn có thể lan sang phòng ngủ nếu không gian nhà hẹp hoặc không được thông gió tốt. Khi máy hút mùi lâu ngày không được vệ sinh, lượng dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trở thành "tổ hợp" chứa benzopyrene - chất gây ung thư tuyến tụy cực mạnh.

Một khảo sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc năm 2015 cho thấy, phụ nữ nội trợ thường xuyên tiếp xúc với khói dầu có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn 40% so với người bình thường.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo vệ sinh máy hút mùi ít nhất mỗi tháng một lần, đồng thời mở cửa sổ phòng ngủ hoặc dùng máy lọc không khí để loại bỏ khí độc.

3. Thực phẩm khô để lâu - "ổ" nấm mốc aflatoxin

Một thói quen phổ biến là cất các loại thực phẩm khô như gạo, đậu, bánh kẹo trong phòng ngủ hoặc tủ kín. Tuy nhiên, nếu môi trường ẩm thấp, đây lại là "thiên đường" của nấm mốc sinh aflatoxin, một trong những chất gây ung thư mạnh nhất được WHO liệt kê năm 2006.

Aflatoxin có thể gây tổn thương tế bào gan, thận và đặc biệt là tuyến tụy. Chỉ cần hít phải hoặc vô tình ăn phải thực phẩm nhiễm độc tố này trong thời gian dài, nguy cơ đột biến tế bào sẽ tăng rõ rệt.

Lời khuyên: Không để thực phẩm trong phòng ngủ, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ ẩm mốc và giữ không gian khô ráo, thoáng khí.

4. Thiết bị điện tử cũ - nguy cơ rò rỉ bức xạ

Nhiều người giữ lại tivi, máy sưởi, hoặc đèn chiếu sáng cũ trong phòng ngủ. Nhưng theo các chuyên gia điện - sinh học, thiết bị điện tử đã quá hạn sử dụng có thể rò rỉ bức xạ điện từ.

Bức xạ này có thể gây tổn hại DNA, làm rối loạn quá trình phân chia tế bào - một yếu tố then chốt trong sự hình thành ung thư tuyến tụy.

BS. Nguyễn Hải Minh (chuyên khoa Ung bướu) chia sẻ: "Các thiết bị cũ, đặc biệt là loại không rõ nguồn gốc hoặc đã hư hỏng, có thể phát ra bức xạ vượt mức an toàn. Người ngủ thường xuyên gần chúng trong thời gian dài dễ chịu ảnh hưởng tiêu cực đến hệ nội tiết và tuyến tụy".

Giải pháp: Loại bỏ thiết bị quá hạn 5-7 năm, không để điện thoại hoặc máy tính sạc qua đêm ngay đầu giường.

5. Đồ nội thất và sơn chứa formaldehyde

Nhiều loại nội thất gỗ ép, sơn tường hoặc vật liệu trang trí rẻ tiền thường chứa formaldehyde và benzen - 2 chất được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm gây ung thư.

Chúng bay hơi âm thầm trong không khí phòng ngủ và tích tụ theo thời gian. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ung thư Trung Quốc năm 2019 cho thấy, người tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có nguy cơ ung thư tuyến tụy cao hơn 30% so với mức trung bình.

Vì vậy, nếu phòng có mùi hắc, cay mắt, cần mở cửa thông gió thường xuyên, đặt cây lọc không khí tự nhiên như lưỡi hổ, lan ý, hoặc sử dụng sơn, đồ gỗ đạt chuẩn an toàn.

6. Nệm, gối và rèm lâu ngày không giặt

Nghe có vẻ vô hại, nhưng nệm, gối và rèm cửa để lâu không vệ sinh là "ổ chứa" bụi mịn, nấm và formaldehyde từ vải nhân tạo. Những hạt siêu nhỏ này khi hít vào phổi sẽ tích tụ dần, gây viêm mạn tính và tổn thương tế bào tuyến tụy.

Các bác sĩ khuyến nghị giặt nệm, rèm ít nhất 3 tháng/lần, phơi nắng hoặc dùng máy hút bụi chuyên dụng để loại bỏ nấm mốc và bụi độc.

Ung thư tuyến tụy là một trong những căn bệnh có tiên lượng xấu nhất, vì vậy phòng ngừa là biện pháp bảo vệ duy nhất và hiệu quả nhất.

Để giảm thiểu nguy cơ, bạn nên:

- Thay thế vật dụng nhựa bằng thủy tinh hoặc inox.

- Giữ phòng ngủ khô ráo, thông thoáng.

- Vệ sinh thiết bị, rèm, chăn đệm định kỳ.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường về tuyến tụy, gan, mật.

