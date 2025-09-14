Khi nhắc đến trái cây mùa thu, nhiều người thường chọn táo hoặc chuối vì sự phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lựu mới là loại quả mang đến khả năng cấp ẩm, bảo vệ sức khỏe và làm đẹp da vượt trội. Không chỉ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, lựu còn được y học cổ truyền và hiện đại đánh giá cao nhờ khả năng thanh nhiệt, bổ phổi, chống lão hóa.

So với táo và chuối, lựu nổi bật hơn

Hàm lượng nước cao, kết hợp chất xơ, vitamin C, K, folate, kali giúp giữ nước và tăng cường miễn dịch.

Các chất chống oxy hóa mạnh như punicalagins gấp nhiều lần so với trà xanh, giúp giảm viêm, chống lão hóa.

Vị chua, ngọt hài hòa, tính ấm và chát nhẹ giúp điều hòa khí huyết, dưỡng gan, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

BSCKI. Dương Ngọc Vân (làm việc tại Hà Nội) nhận định: "Lựu chứa nhiều hợp chất quý, có khả năng chống viêm, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ hệ miễn dịch. Lượng vitamin C dồi dào còn giúp kích thích bạch cầu, tăng sức đề kháng hiệu quả".

Công dụng của lựu không phải ai cũng biết

Thanh nhiệt - giải khát: Lựu giảm nhanh tình trạng khô miệng, khô họng, nhất là ở người hút thuốc nhiều hay thường xuyên phải nói to.

Chống lão hóa, dưỡng ẩm da: Vitamin C kết hợp chất chống oxy hóa giúp sản sinh collagen, giữ da căng mịn, giảm nếp nhăn.

Hỗ trợ tiêu hóa: Thành phần se chát tự nhiên giúp cầm tiêu chảy, giảm kiết lỵ, ổn định hệ tiêu hóa.

Ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch: Kali trong lựu có khả năng hạ huyết áp, kết hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa mảng bám động mạch.

Tốt cho trí não và thể chất: Nước ép lựu giúp lưu thông máu, cải thiện trí nhớ, đồng thời hỗ trợ phục hồi thể lực sau tập luyện.

Không chỉ quả, vỏ lựu cũng được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian

Trà vỏ lựu - trầu cau - táo tàu: Giúp bồi bổ tỳ vị, điều khí, trị ký sinh trùng.

Nước vỏ lựu cô đặc: Giảm tiêu chảy nhanh khi uống đều đặn.

Trà lựu kết hợp rau má: Súc miệng giúp làm dịu họng, chống loét niêm mạc, thanh nhiệt và giải độc, rất phù hợp cho người viêm họng, khô miệng.

Lưu ý khi dùng lựu

Quả lựu có đường khá cao (13–17%): Người bị tiểu đường nên ăn khoảng 100g/lần như bữa ăn nhẹ kết hợp hạt để ổn định đường huyết.

Chọn đúng lựu chín: Nên chọn quả hình vuông góc cạnh, vỏ căng bóng, đáy nứt dạng tự nhiên như cánh hoa, hạt mọng ngọt.

Cẩn trọng khi ăn hạt lựu: Trẻ nhỏ không nên nuốt nguyên hạt; người lớn nên nhai kỹ hoặc tách nước ép để tránh tắc ruột.

Vệ sinh sau ăn: Lựu chứa axit dễ làm sậm răng, nên súc miệng hoặc đánh răng sau khi ăn.

